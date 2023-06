Una imprevista estela de polémica colea tras el éxito de público del reciente festival O Son do Camiño, celebrado en Santiago con una media de 42.000 personas por día (15-17 de junio). La guitarrista de Ginebras, Sandra Sabater, lanzó ayer un tuit criticando la actitud de parte del público durante su reciente concierto en el Monte do Gozo. Su mensaje rozaba anoche los dos millones de reproducciones en Twitter creando el debate sobre el actual modelo de los grandes festivales.

Chica Sobresalto: Gracias por escribir sobre esto compañera. Me sentí igual

“En varios conciertos (incluido el nuestro), las primeras filas estaban copadas de grupos sentados en el suelo reservando hueco para ver a un artista que actuaba después. Algunos estaban de pie, con cara de culo, bostezando e incluso vacilando... Esas personas no dejaban disfrutar del concierto a los que sí estaban ahí para escucharnos. No necesariamente fans, también curiosos. Es molesto, es irrespetuoso y es de tener bastante mala educación. No pretendemos gustar a todo el mundo, pero es tan sencillo como dejar hueco a los que sí quieren escucharnos y echarse un poquito para atrás”, dice Sabater.

Alude a un festival cuyo gran escenario en el foso del recinto se tajó en dos este año (modelo llamado twins - gemelos) para agilizar la sucesión de actuaciones.

Ginebras actuaron el viernes de 19.00 horas a 19.50 h. Tras ellas tocaron lado Xoel López (a 19.50 h.) y los Wolfmother (20.50 h.). Es decir, el grupo de Sandra salía junto a dos combos que encajan como ellas en la etiqueta de indie pop rock, estilo minoritario en un evento centrado en música latina urbana actual (reguetón, rap argentino, trap) que trajo a Santiago conciertos de Maluma, Bizarrap, Eladio Carrión, Duki o Trueno. Es probable que parte del público presente mientras tocaban Ginebras estuviera esperando por otra actuación pero EL CORREO GALLEGO estuvo allí en ese momento sin apreciar apreturas (sobraba espacio para más fans de Ginebras, en caso de haberlos) ni falta de respeto hacia ellas más allá de la apatía ante su música, ese punk pop efervescente que otros sí escuchamos y disfrutamos. La banda que lidera la cantante gallega Magüi Berto, hizo un buen concierto con Sandra a la guitarra, más Raquel (bajo) y Juls (batería), y fue un placer felicitar in situ a la propia Sandra cuando la vimos junto a Magüi bailando ente el elegante show del grupo The Kooks, la estrella indie del festival, ya que coincidimos con ellas junto a la valla dispuesto para separar el área del público de la parte posterior del doble macroescenario, espacio para camerinos, accesos, parking de furgonetas y camiones, ambulancias de Cruz Roja y Protección Civil y prensa, gremio profesional que, ya que abrimos el debate sobre la mejora del modelo de los grandes festivales, trabajó en o Son do Camiño en una carpa minúscula, sin puerta, con varias regletas de electricidad donde no cabían los enchufes y un wifi tan operativo como una canción de Maluma en un congreso feminista.

LA IRRUPCIÓN DE TIK-TOK, INSTAGRAM, ETC.

La Pegatina, Rayden y Fillas de Cassandra, se mojan

El tuit de Sandra Sabater (Ginebras) sobre el O Son do Camiño ha generado un debate sobre la relación entre público y artistas en grandes citas. Las viguesas Fillas de Cassandra, contestan así a Sandra en Twitter: “Surrealista. O día anterior ao noso concerto tivemos algo de loita por este motivo no concerto de Alt-J. Esto fala tamén, dalgún xeito, dos artistas aos que tanto esperan. Bicos”, apuntan. Y a pregunta de EL CORREO, La Pegatina añade: “En algunos festivales nos hemos encontrado filas de gente sentada o quieta esperando a uno de los artistas del momento en primera fila mientras tocábamos dándolo todo”. Rayden, por su parte, tuiteó: “Mucho de esto tiene que ver con la irrupción de Tik-Tok, Instagram, etc...Y para algunos de ellos la música es solo un complemento para su ‘marca’. Van a conciertos para que se les ‘vea’ yendo a ver a ese artista. Y esto va a ir a peor”.