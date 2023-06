El museo MARCO de Vigo acogió ayer la jornada “Rías Baixas, capital gastronómica de Galicia”, coorganizada por la Deputación de Pontevedra y FARO DE VIGO, y que abrió el programa de la conmemoración del 170 aniversario del diario decano. En la cita participaron cinco de los más importantes chefs gallegos: Javier Olleros, Xosé T. Cannas, –cada uno con dos estrellas Michelin– Rafa Centeno, Yayo Daporta y Albert G. Prelcic –con una–, que suponen la mitad de las estrellas Michelin del territorio gallego. Todos ellos coincidieron en solicitar políticas e iniciativas empresariales para “desestacionalizar el turismo” en la provincia y la Comunidad gallega; al tiempo que mostraron su rechazo al turismo de masas por el impacto negativo.

El acto contó con la intervención de la presidenta en funciones de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; y fue presentado por la subdirectora del diario decano, Irene Bascoy.

Esta última destacó que los restaurantes de estos chefs son “un foco de atracción turística”. Con ellos disertó acerca de cómo las Rías Baixas se han convertido “en la capital gastronómica” de la región.

“O turismo non é unha cuestión de cantidade senón de calidade" Xosé T. Cannas - Chef de Pepe Vieira

Preguntados los cocineros por el turismo ideal para el sector en Galicia, Xosé T Cannas (del restaurante Pepe Vieira en Poio) indicó que “hai que escoller o turismo que queremos ter” al tiempo que ofrecía una reflexión sobre la masificación.

Como ejemplo, invitó a pensar en cómo ha cambiado Combarro en estos últimos años. “Está cheo de turistas que inda por riba non dormen alí; non fan ningún gasto. Esa xente de Combarro vive agora mellor ca antes? A miña resposta é que vivían mellor antes do turismo porque este pode transformarse nunha arma de dobre fío; pode virse contra nós. Hai que ter moito coidado. Non é unha cuestión de cantidade de turistas, senón de calidade”.

A su juicio, “non podemos ir a un turismo de masas porque non é sostible” y que lo idóneo sería que las visitas se repartiesen a lo largo de todo el año y no solo concentrarse en julio y agosto.

Para Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau en O Grove, “a gastronomía debería estar en cultura e non na área de turismo” en las administraciones públicas.

Para Olleros, “é cuestión de desestacionalizar, algo que xa escoitaba meu pai hai 40 anos; e seguimos igual. É importante reclamar que deixemos de pensar no turismo de verán e Semana Santa”.

“Non ten sentido ter en xullo e agosto demanda do 500%” Yayo Daporta - Chef de Yayo Daporta

Por su parte, Yayo Daporta –del restaurante Yayo Daporta de Cambados– recordó que estamos a 20 de junio y aún no arrancó el verano; y que el visitante que reciben quiere el “pack completo”: sol, playas, gastronomía y paisaje pero eso solo dura un tiempo “bastante limitado”.

Para este chef, “non ten sentido ter en xullo e agosto unha demanda do 500% e que no resto do ano case non veña xente”.

En cuanto a las medidas que se podían implementar para evitar que el turismo esté estacionalizado en verano, Javier Olleros apuntó que debe haber un cambio de chip en la restauración pasando por abrir todo el año.En su caso, fue un riesgo que corrieron. Al principio, les resultó difícil pero poco a poco les compensó.

Para Xosé T. Cannas habría que focalizarse en iniciativas culturales y de naturaleza para atraer a gente todo el año. “O resto de Europa xa ten problemas co turismo; non podemos perder a nosa identidade”, defendió. Entre las actuaciones, propuso establecer puentes aéreos con países con alto poder adquisitivo como los escandinavos.

En el caso del chef del Maruja Limón de Vigo, Rafael Centeno indicó que “hay que saber vender Galicia. La idea de mucho y barato es un error. Viene gente a Galicia pensando en una mariscada de 35 euros para dos personas. Es inviable. Debemos dirigirnos al turismo de calidad y hacernos notar, poniendo en valor lo que aquí tenemos”.

“La palabra clave es desestacionalizar, vender Galicia fuera del verano” Alberto G. Prelcic - Chef de Silabario

Sobre el tema también opinó AlbertoG. Prelcic, chef de Silabario en la ciudad olívica: “La palabra clave es desestacionalizar. Llevamos 50 años con ese tema. Hay que vender Galicia fuera de los meses del verano. Tenemos potencial para poder hacerlo”. Advirtió que “la masificación es una amenaza que está ahí”.

Las luces de navidad

Para conseguir la desestacionalización, invitó a pensar en nuevas iniciativas. Recordó cómo se revitalizó el Camino de Santiago que calificó de “bendición” ya que “está dando vida a zonas degradadas. Es una cuestión de planificar y buscar alternativas” como el éxito en Vigo con las luces de Navidad.

Al respecto, indicó que “es un ejemplo y te abre los ojos. Los que somos de Vigo sabemos que antes todo el mundo se iba en esa época, no venía nadie y ahora de noviembre a enero es un polo de atracción”.

Otro asunto destacado sobre el que disertaron fue acerca del número de restaurantes con estrella Michelin en Galicia y si se había tocado techo o no.

“É importante deixar de pensar no turismo verán e Semana Santa” Javier olleros - Chef de Culler de Pau

Para Javier Olleros, “somos pocos –nueve estrellas en Pontevedra–; se somos máis, facemos máis forza”. Reconoció que estos expertos en restauración son unos privilegiados y que su propuesta está dirigida a un público un poco “elitista”, pero recalcó que lo ideal sería “construir una red de gastronomía”.

Alberto G. Prelcic destacó la función de estos restaurantes en la cumbre como foco de atracción “como destino turístico das Rías Baixas”. Para él, “os nosos clientes fan un esforzo importante para vir aos nosos espazos”.

Por su parte, Yayo Daporta indicó que “si nos comparamos con Cataluña que son 60 estrellas Michelin no somos nada. Cuantos más seamos, mejor, como reclamo”, por lo que abogó por convertirse en un “referente”.

Rafa Centeno también coincidió en que “cuantos más, mejor. Tener una estrella Michelin es la excelencia. Es la primera vez en la historia de Galicia que contamos con restaurantes con dos estrellas y hay posibilidad de llegar a tres o que más locales consigan dos”.

Por último, Xosé T. Cannas recordó que cuando ellos comenzaron en Galicia no había restaurantes con estrella Michelin por lo que en la cumbre de la pirámide de la restauración gallega estaba vacía.

No obstante, indicó que “es muy importante que suba el nivel” en las partes más bajas de la pirámide al tiempo que los chefs de renombre también mejoran.

“Las mujeres no tienen las mismas oportunidades en la cocina” Javier olleros - Chef de Culler de Pau

La falta de voaciones femeninas en la cocina gallega fue uno de los temas que lanzó Irene Bascoy a los invitados de la mesa redonda. En este sentido, los cocineros reconocieron que vivimos en una sociedad machista en la que a la mujer le cuesta más esfuerzo alcanzar las mismas metas que a un hombre. En este sentido, el chef de Culler de Pau fue rotundo: “No tienen las mismas oportunidades. Seguimos ocultando a las mujeres y el liderazgo sigue siendo asumido por los hombres”.

Para Javier Olleros, también faltan referentes femeninos para animar a las chicas a estudiar cocina. En este sentido, Yayo Daporta recordó que actualmente hay más estudiantes varones que mujeres en las escuelas de hostelería de Galicia.

Esto resulta paradójico cuando la cocina ha sido un territorio reservado a las mujeres en el ámbito privado. Respecto a esto, Xosé Cannas recordó que ellos son la “primera generación de cocineros de Galicia” y que hasta entonces, era un oficio inminentemente femenino. “Creo que hubo un momento de inflexión en el que la mujer vio la cocina como una tortura”, dijo el chef de Pepe Vieira.

Asimismo, Rafa Centeno recordó que aunque ahora hay menos chefs mujeres, sin embargo, ha aumentado el número de sumilleres, por lo que tampoco se puede atribuir la falta de cocineras a la conciliación.

“La gastronomía no sólo es materia prima, también es cultura” Xosé T. Cannas - Chef de Pepe Vieira

Que Galicia tiene una de las mejores despensas del mundo se dice por activa y por pasiva. Y, aunque nadie puede dudar de la calidad de las materias primas de las que se nutre la cocina gallega, los chefs no están de acuerdo con que esta premisa sea cierta ni creen tampoco que sea productivo tomarla como un mantra. Por el contrario, se ha sobredimensionado la calidad de los productos, lo que ha supuesto un lastre para los cocineros. Así lo entienden chefs como Alberto G. Prelcic, Rafa Centeno, Yayo Daporta y Xosé Cannas.

“Tenemos un buen producto, sí, pero no creo que mejor que otras zonas. Lo que marca la diferencia es lo que hacemos”, comentó el chef de Silabario.

“Nos costó mucho trabajo hacer un producto diferente y que la gente valorara lo que hacemos. Estuvimos muy lastrados por la calidad del producto”, agregó Yayo Daporta.

En este sentido, Xosé Cannas añadió que creer que el producto gallego es el mejor puede suponer una involución. “Creer que tenemos el mejor producto del mundo no es cierto y creerlo, además, puede hacer que no mejoremos. Hay que saber dónde estamos para avanzar. La gastronomía no sólo es materia prima, también es cultura. La cocina gallega no sería igual sin nuestra cultura”, opinó el chef de Pepe Vieira.

“Un trabajador que puede conciliar es más productivo” Rafa Centeno - Chef de Maruja Limón

La conciliación familiar fue uno de los temas que se trataron en la jornada de ayer. Los invitados al debate coincidieron en señalar que la hostelería no casa bien con la conciliación y reconocieron que es necesario un cambio porque las nuevas generaciones reclaman horarios que les permitan realizar otras actividades fuera del ámbito laboral. Los ponentes coincidieron en asegurar que este cambio es necesario y que ha de hacerse. “Un trabajador que puede conciliar su vida laboral y personal está más contento con su trabajo y es más productivo”, afirmó Rafa Centeno, del Maruja Limón.

En este sentido, Javier Olleros dijo que hay que estamos en un mundo nuevo y que hay que hacer autocrítica. “Tenemos que adaptarnos para conseguir ese equilibrio porque la gente está reclamando otro estilo de vida para hacer otras cosas”, comentó el chef de Culler de Pau.

Pero por otra parte, también es necesario que en las escuelas se inculque a los alumnos la capacidad de sacrificio. “Los chavales de hoy lo tienen más difícil porque sus referentes son profesionales que han conseguido mucho con poco esfuerzo”, agregó Centeno.

“Programas como ‘Master Chef’ muestran solo la élite de la cocina” Yayo Daporta - Chef de Yayo Daporta

Los programas de cocina como “Masterchef” han acercado la cocina al público general y han animado a muchas personas a acercarse a los restaurantes de vanguardia para probar otro tipo de cocina. En esta idea coinciden los cocineros gallegos. Sin embargo, estos espacios también tiene su parte negativa y es que no reflejan el mundo de la restauración al completo. Así lo aseguró ayer Yayo Daporta. “No son programas de cocina –afirmó el chef de Cambados–, sino de la élite de la cocina. Se les enseña a hacer cocina de vanguardia, pero no el chup-chup”. El chef se refiere a que los espectadores sólo ven la cocina que está en la cima de la pirámide, pero no la que se hace en los restaurantes de barrio.

También Javier Olleros advirtió de que estos programas pueden inducir a error a la hora de despertar vocaciones. “No olvidemos que la televisión tiene truco y puede confundir”, afirmó.

En cuanto a si el ritmo de vida deja tiempo para la cocina, Yayo Daporta aseguró que no se trata de falta de tiempo, sino de prioridades. “Cocinamos menos porque no le dedicamos más tiempo, no porque no lo tengamos”, aseguró.

“La alimentación tendría que ser una asignatura en los colegios” Alberto G. Prelcic - Chef de Silabario

Los participantes en la mesa redonda apostaron por los productos de temporada y el comercio de proximidad. Aseguraron que es la forma de consumir productos sanos y hacerlo de una forma sostenible. Sin embargo, lamentaron que la gente desconoce cuáles son los productos de cada temporada y abogaron por educar en alimentación. “La alimentación tendría que ser una asignatura en los colegios porque los chavales no saben nada sobre este tema”, se lamentó Alberto González Prelcic.

Según Yayo Olleros, hacer accesible la alimentación sana a todo el mundo es posible. “Sólo es cuestión de voluntades. La buena alimentación puede cambiar el mundo”, sentenció.

Respecto a esto, Xosé Cannas abogó por una legislación que fomente los alimentos saludables. “Buena parte de los productos que se venden en los supermercados estarán prohibidos dentro de unos años por pesticidas, azúcares, sal y grasas saturadas. Sería intereante intentar acelerar esto”, dijo.

Por su parte, Rafa Centeno aseguró que la primera premisa de un cocinero no son los platos creativos, sino “dar de comer comida saludable”.