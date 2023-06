“Cuando se trata de derechos humanos, un juez no puede ser conservador”

El magistrado-juez y abogado Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional que lleva su nombre y que vela por la defensa de los derechos humanos, participó ayer en un coloquio programado en el marco del Encuentro Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio. La palestra, bajo el epígrafe Odio e convivencia, se desarrolló en las instalaciones que recrean, en los jardines de Méndez Núñez coruñeses, la valla de Melilla. Para lo que ocurre en esa frontera, como para la situación de los campos de refugiados o las muertes en el Mediterráneo, utiliza a conciencia una palabra: “masacre”.

–La valla de Melilla, escenario de una catástrofe humanitaria el año pasado, tiene un espacio protagonista en el encuentro Acampa.

–Hubo unas diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal que se sobreseyeron después. Se ha presentado una querella por varias organizaciones humanitarias, que está pendiente de ser admitida a trámite. Desde mi punto de vista, no se puede solucionar un tema como este como un sobreseimiento, o con una persecución contra los migrantes. Ha habido condenas de personas que intentaron saltar. Eso es disfrazar la realidad. Hay imágenes que demuestran cómo se les dejó llegar a un recinto sin salidas y se arrojó gas lacrimógeno. Todo eso se tiene que investigar. La acción penal de la justicia es a posteriori, habría que ver qué podemos hacer para que no se produzcan esas situaciones. Ahí entran los acuerdos entre la Unión Europea y los países que favorecen o consienten que esta situación sea así. Es una falacia por parte de la Unión Europa establecer acuerdos en los que se indemniza a los países para retener migrantes sin control, como en Libia, donde se violan sistemáticamente derechos humanos. El hecho de una investigación judicial en profundidad es una forma de reparación a las víctimas.

–El drama migratorio es uno de los retos que afronta Europa. El último informe de Agencia de Derechos fundamentales sitúa la persecución al colectivo LGBT como otro. ¿En qué escenario nos movemos?

–Uno de los males de hoy en día es el discurso de odio. Suponen un componente que da inicio a otras consecuencias mayores.. Lo que parece que no tiene importancia, si no se la da, pasa a un estadio mayor, se hace más grande y se llega a banalizar con la indiferencia, y desembocamos en crisis como el nazismo de los 30, y después no comprendemos cómo, cuando tenemos todo los mecanismos para evitarlo, volvemos a estar entrando en zona peligrosa, en esa ola extremista en Europa. No es cuestión de que una ideología se acepte, es si los valores que componen ese tipo de ideologías extremas garantiza la sostenibilidad de los derechos conseguidos. No hace mucho hubo una agresión en el metro de Barcelona que todavía no ha tenido una iniciativa judicial, porque la víctima, como en el 70% de los casos, no denuncia, porque las instituciones no la van a proteger. Incluso los mecanismos de la justicia para garantizar esa integridad van a durar X tiempo, después no. Hay que diseñar mecanismos en contra de la impunidad para que ese discurso del odio no arraigue y lo normalicemos.

–Esa amenaza se cierne sobre España, con la ultraderecha entrando en varios gobiernos.

–No olvidemos que el fascismo entró de mano de la democracia. Hemos visto procesos populistas que han acabado haciendo estragos. En EE UU, el gobierno de Trump acabó con un asalto al Capitolio, a la institución fundamental de la democracia norteamericana. Jugar con estas cuestiones es grave, y somos responsables, no nos podemos llamar a engaño. El voto es un acto de responsabilidad, y no podemos dejarnos llevar más que por la propia conciencia. Ese voto tiene una cuota de responsabilidad. Hay otro instrumento peligroso que utiliza la extrema derecha que son las redes sociales, la capacidad de difusión y de manipulación informativa.

–A la Justicia española se le ha tachado de conservadora, o a veces connivente con los intereses de la extrema derecha. ¿Encontrarán quienes se proponen derogar avances sociales una aliada en la justicia?

–Ojalá que no. Las personas que ejercen en el ejercicio de la imparcialidad, legalidad independencia, deben dejarse guiar por esos principios del respeto fundamental a los derechos humanos, la exigencia constitucional con base a la declaración universal. La justicia sabe cuál es el proceso. Cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, el juez no puede ser conservador, tiene que se progresista, tenga la ideología que tenga. La interpretación de la ley a la hora de proteger los derechos de las víctimas tiene que ser progresista, porque sino revierte en una pérdida de los derechos conseguidos.

–¿Se está instrumentalizando la justicia como arma política?

–Desgraciadamente es así. El uso de la justicia a veces no es lo objetivo que tendría que ser. La justicia no es un ente amorfo, se aplica y se interpreta por personas que resuelven conflictos, pero esa acción tiene que ser siempre constructiva para reafirmar y ampliar el ámbito de derechos. Las garantías, por supuesto, pero víctima y victimario no están en el mismo plano. Al victimario hay que garantizarle un juicio justo con todas las garantías, a la víctima hay que protegerla y ser proactivo en su defensa, y desgraciadamente a veces la justicia no es así. Se esconde para no asumir los riesgos de defender a las víctimas, y eso es grave. Hay que ser proactivo, comprometerte, arriesgarte, estar expuesto a la crítica, que eso es el servicio público.

–¿Debe ser la justicia un sujeto político, no un instrumento?

–Quienes administran la justicia no pueden ejercer la política, pero tienen sus ideas. Siempre un juicio va a tener una interpretación, lo importante es que se base en las pruebas, el estudio concienzudo, la valoración de los hechos y la prueba que los sustente para establecer una consecuencia. Eso no es política, pero la acción de la justicia no puede quebrantar los derechos fundamentales porque si estoy en contra de la tortura, a favor de los derechos de las mujeres, en contra del patriarcado me digan “eso es política”. No, eso es ejercer lo que dice la constitución.

–En esta relación tensa entre política y justicia, el lawfare se ha revelado como una amenaza para la democracia porque ataca la legitimidad de las instituciones, pero también para la propia Justicia.

–Efectivamente. El lawfare viene a decir guerra jurídica. Es la instrumentalización del Derecho para fines políticos, que deberían de dilucidarse, debatirse fuera del ámbito de la justicia. Determinados segmentos de jueces o fiscales toman partido político y se convierten en ariete de una formación política, en contra de otros, criminalizando situaciones con el transcurso del tiempo se ve que no eran tales, o fabricando posiciones que contribuyen a degradar la institución. Lo hemos tenido con Lula da Silva, el juez Sergio Moro instrumentalizó todo un proceso que al final la corte suprema de justicia de Brasil ha tumbado. Mientras tanto, Lula estuvo en prisión, y se le inhabilitó para presentarse a las elecciones anteriores, que sin duda de habérsele dejado hubiese ganado también. En el medio hemos tenido cuatro años de un gobierno protofascista que ha causado muchos prejuicios al mundo entero. Cuando políticamente se quiere eliminar a una persona de la contienda no hay más que presentar una querella, se admite a trámite, y aunque después se archive, ya se te ha impedido ejercer un derecho.