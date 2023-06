“O boxeo axudoume a conectar coa miña forza interior ao morrer miña nai”

A lucense María Reimóndez, afincada en Vigo, gañaba no ano 2014 o Premio Xerais de Novela con “Dende o conflito”. No seu caso, levaba anos acariñando a idea de facerse co Jules Verne. Neste 2023, logrouno con “Furia” onde presenta a historia dunha moza de 16 anos que perde á súa nai e que debe afrontar un presente complexo.

–Vostede é escritora recoñecida que é asidua dos certames literarios, por que aposta por esa opción?

–Preséntome moitas veces aos premios porque é unha maneira de marcar prazos para acabar as obras. Permíteme sacar adiante un proxecto. Neste galardón xa fora finalista anteriormente.

–Onde atopou a inspiración para a historia de Cecilia?

–Sae da miña dor pola perda da miña nai a finais de 2021 e a afición ao boxeo. Quería reflexionar sobre unha dolescente que pasa por un feito traumático, a morte da súa nai. Cecilia é unha rapaza viguesa de familia rianxeira,moi marcada polo confinamento. Na obra, fálase da pobreza, de adolescentes que viven en situación económica precaria porque ás veces a morte da persoa que nos deu vida implica moitas cousas máis. Ela é unha rapaza que ten que xestionar moitas cuestións e non atopa o seu espazo ata dar co boxeo, un deporte con estereotipos.

–Pode ampliar esta última idea?

–Como boxeadora amateur e afeccionada, vexo que está moi asociado a moitos estereotipos. É un deporte moi masculinizado, poucas mulleres están dedicadas ao boxeo de contacto. Pensan que é un deporte violento, marcado pola clase social sen darse conta de que persoas con vidas difíciles atopan nel un lugar onde centrarse xa que requere de moita disciplina, de ter unha forma física a un moi alto nivel. Axuda a centrarse a persoas cun contexto complicado. Hai moito compañeirismo e valores que quedan invisibilizados pola fama de violento. Cecilia reflexiona sobre que a violencia ao mellor son outras cousas e non este deporte.

–E vostede como comezou nesta práctica deportiva?

–Sempre me gustou facer deporte pero de pequena era moi zoupona, ata que caín na conta de que os deportes que practicaba ao mellor non eran os que ían mellor comigo. Cando vivía en Escocia, fun a clases con elementos de boxeo e no 2017 tiven a fortuna de entrar a adestrar con Alexis Iriarte, de feito ríndolle homenaxe en Furia. O boxeo axudoume moito a conectar con esa forza interior a través do corpo a raíz da morte da miña nai. Ir adestrar é un desafío que te pos.

–Cecilia fala con M, unha muller de mediana idade, é vostede?

–É un alter ego. Na novela ademais da rapaza hai tres voces. Os adolescentes necesitan ir acompañados de persoas adultas. Os personaxes aparecen connotados polos seus dialectos e gústame recuperar como falan as persoas os distintos galegos (dialectais). M é unha escritora que practica boxeo e todas temos unha responsabilidade de cara á adolescencia e á infancia, non só a familia. M representa ese papel. Na parte final da historia, Cecilia coñece a Blue, unha persoa non binaria da súa franxa de idade que a acompaña.

–A reflexión sobre a identidade de xénero logo está moi presente.

–Eu son unha persoa bisexual e falo desa realidade na miña obra escrita, falo das vidas na marxe pola súa identidade e orientación sexual.