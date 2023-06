Pedro Feijoo: "Están pasando cousas moi graves que apuntan a unha dirección nada saludable"

Curiosamente, o Premio Xerais de Novela –o que moitos denominan como o ‘Planeta galego’– levaba máis dunha década xogando ao gato e ao rato cun dos escritores con máis vendas e público máis fiel, en Galicia: Pedro Feijoo. Ao fin nesta nova edición, o autor vigués pode abrazar a almofada tranquilo esta noite co soño conseguido. A novela que rompeu o feitizo é “Ninguén contará a verdade” na que a corrupción é a protagonista principal. Ademais del, a lucense afincada en Vigo María Reimóndez fíxose co Jules Verne con “Furia” mentres que Leticia Barbadillo gañou o Merlín con “A botella de lentellas”.

–Como recibe a nova de gañar o Xerais cando precisamente comezou a ser recoñecido a raíz de ser finalista do galardón anos atrás con “Os fillos do mar”?

–É verdade. Eu tamén penso naquela semana histérica de ser finalista con “Os fillos do mar”. Que mal o pasara daquela, que nervios! De todos modos, son como dúas etapas dunha viaxe máis longa porque eu presentárame por primeira vez no ano 1998 ou 1999 cunha burrada. O meu compañeiro de piso en Santiago máis eu escribimos unha colección de contos. Era un disparate. Era tan punky que un dixo que sería o colmo envialo aos Xerais. E alí o mandamos. Por suposto, iría ao cubo do lixo e con toda a razón do mundo. Os Premios Xerais son os grandes premios de Galicia, dende noviño sempre estaba pendente de quen o gañaba... Para min, é un premio ao que lle teño moita lei e respecto. É o único ao que me presentei ao longo da miña carreira. Creo que é a quinta novela que presento a eles.

–Penso que habería que recuperar esa primeira novela para o futuro museo sobre Pedro Feijoo.

–Sería o museo dos horrores. Manolo Bragado sabe desta historia. Un día volvendo dunha viaxe díxome que lle enviara o texto para ver se se podería facer algo. Nunca me deu resposta. E Manolo é un tipo que sempre che di a verdade pero desa vez optou polo silencio.

–Neste ano, venceu cunha historia sobre a corrupción, onde nace?

–Nace da desesperación, da raiba e da tristeza. Cando comezou a pandemia eu parei, pensaba que o que eu podía facer non tiña valor. Nun momento como aquel no que a xente morría de milleiros en milleiros, houbo xente que nese punto se dedicou a facer negocios con aquilo para gañar cartos. Ao ver que había un espazo corrompido e que nunha situación de emerxencia non os detiña, empecei a darlle voltas a como describilo. Así foi como comezou.

–Pero hai unhas eleccións polo medio na historia...

–Si. Cando te dás conta de que isto é un teatro de sombras con títeres, dáste conta de que os que importan son os que están detrás, os que sacan o beneficio máis grande. Empezas a buscar información e ves que a figura do candidato responde a unha serie de intereses. Como cidadán é terrible. Ves que está todo moi podre; pero como narrador é fascinante.

–O xurado destaca que hai un gran traballo de investigación detrás.

–A documentación douma a hemeroteca, seguindo fíos e fíos e cotexando como se conta a historia. Cousas que vin importantes nalgúns medios aparece reflexado; noutros, silenciado. Ademais, é un libro que ten moitas entrevistas detrás. Rodrigo Sorogoyen, cando fixo “O Reino”, contaba que o que lle interesaba era describir o funcionamento do sistema e que para ese filme comprendeu que tiña que reunirse con todo o mundo do espazo político, empresarial, xornalístico... Eu entendín que ese era o camiño. De feito, metín a Salva Rodríguez (responsable de Suplementos de FARO) e a Rogelio Garrido (director do diario decano) na novela e falei con eles horas e horas. Quería que a historia tivera esa verdade que tendes vós.

–E novamente hai asasinatos.

–Si, pero sabes que? Mato pouco desta vez. Estou preocupado tendo en conta o rápido que saco o coitelo. Se te fixas, os casos ao redor da trama Gürtel e os casos de mortes non son menos violentos. Carlos Bardem ten unha novela sobre a morte de Rita Barberá, tampouco podemos esquecer a morte de Miguel Blesa que se pegou un tiro, o que foi moi raro.

–Non sei por que nos gusta ir á busca dos enigmas das mortes.

–Creo que é porque en certo modo nos pon a salvo. A novela negra aflora con máis forza en momentos de crise e crispación na sociedade. Falo por falar pero dáme a sensación de que nese ámbito literario o lector ve que o que acontece parece unha novela: en Valencia teñen un vicepresidente toureiro.

–Fáleme da protagonista, a xornalista Marosa Vega.

–De entrada pensei que ía ser a protagonista pero esta historia non se pode contar cun só un personaxe principal. É para tolear, son 70 personaxes con texto ao longo da novela. Marosa leva o peso da investigación xornalística pero aparece ao final da segunda parte. O libro ten tres. Con ela, quería representar a parte máis libre da voz do xornalista. Ela está no paro e sobrevive como pode.

–Cal é a presenza do FARO na historia?

–Eu quería que fora o FARO na novela. O que non fago é citar o seu nome. Insinúo, deixo cousas nun escenario. Por exemplo, o director do xornal do libro ve a ponte de Rande dende o seu despacho. Dicíame Rogelio que non había máis directores con esa posibilidade... Pero non o menciono directamente, na historia chámase Rodrigo.

–Que busca remover no lector?

–Eu escribo sempre buscando o diálogo co lector. Escribo de cousas que me preocupan para entender o entorno que nos rodea. O que procuro con esta é poñer enriba da mesa ese nivel de podredume que estamos empezando a dar por bo. Aquí pasan cousas moi graves que non apuntan a unha dirección nada saludable. Desde logo non o entendo e preocúpame.

–Din que a historia se repite como unha espiral e agora volvemos a ter a división da sociedade en dous bloques como no século XX.

–Precisamente esa é unha das cousas coas que me meto na novela. A crispación vende. A división é rentable. Os ríos revoltos sempre dan ganancia. Á xente que lle interesa sempre é aquela que cando as cousas se poñen feas xa non está aquí. Na novela falo de xente que voa alto. Non para eles o ben ou mal, a única pregunta que se fan e isto díxome un empresario se se pode facer ou non. Esa é a pregunta e a única cantidade que lles interesa é ter máis e máis.Paréceme perverso.

–Podemos facer algo?

–Cada un de nós só non pode pero traballando xuntos si podemos lograr un avance.