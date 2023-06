Hace diez años años, diez libros y una pandemia que Satu, el alter ego de Héctor Castiñeira (Lugo, 1983), conocido en las redes sociales como Enfermera Saturada, saltó al papel para mostrar la “trastienda” de un hospital con una buena dosis de retranca gallega, con la que ha conquistado a miles de lectores. Y es que el sanitario y divulgador lucense defiende que la salud es un tema muy serio y que por ello es mejor tomárselo con humor.

Y la evidencia científica le avala. “Hay un estudio científico que demuestra que si consigues que un paciente hospitalizado se ría y esté más tranquilo, se cura antes y se cura mejor: necesita menos calmantes porque el nivel de cortisol, que se segrega cuando estás nervioso baja, y se generan endorfinas, que es un analgésico natural, oxigenas mejor e incluso vas mejor al baño”, comenta Castiñeira.

Tras los dos anteriores volúmenes, en los que Enfermera Saturada adoptó un tono más serio para dar testimonio de los dramáticos momentos que vivieron los sanitarios durante las primeras olas del COVID (“Nosotras, enfermeras” y “Orgullo enfermero”), vuelve a echar mano del humor para radiografiar la situación de la sanidad pública en general y de la profesión enfermera en particular en “La sonda del viento” (Plaza & Janes).

Convertida en la voz de la enfermería en España, Satu sigue desgastando zueco por los pasillos del hospital y sumando anécdotas y vivencias, que desgrana en esta nueva entrega, en la que habla de lo difícil que es aparcar en los hospitales, del cada vez más amplio catálogo de aparatejos para revisarnos la salud, de doctor Google, de su batalla con las contraseñas imposibles de recordar, de los miedos de los padres primerizos, de las mil y una formas que los pacientes tienen de llevar sus muestras de orina y heces, y de los momentos más surrealistas vividos en Urgencias o en el laboratorio. Hasta de las cenas de empresa y del esparadrapo, al que considera “la cinta americana de la sanidad”.

“Todos deberíamos llevar un rollo de esparadrapo encima porque te saca de cualquier apuro”, afirma Castiñeira, que una vez echó mano de este material sanitario para sujetar la defensa de un coche del Servicio de Hospitalización a Domicilio, que se le descolgó en pleno turno.

Y, aunque algunas de las anécdotas puedan parecer mentira, el sanitario y divulgador lucense jura y perjura que son todas ciertas, como recoger muestras de orina en un plato hondo o en un botellín de Mahou, o muestras de heces en un táper de Peppa Pig comprado en un “chino” o en el envase amarillo donde va metido el regalo de los huevos Kinder. “No sé si esto es por desconocimiento, pero la realidad supera la ficción”, afirma.

Castiñeira también se refiere a la situación de la enfermería en España. “Por desgracia, la enfermería va prácticamente ligada a la palabra precariedad. Es difícil encontrar una estabilidad laboral y esto, al final, repercute en el paciente, que cada vez que va a su centro de salud es atendido por un médico o una enfermera diferente”, se lamenta Castiñeira, que recuerda que en el sistema público de salud la temporalidad es del 42%.

Él no es una excepción: en los 18 años que lleva trabajando, ha firmado más de 500 contratos temporales en distintos servicios –sólo le queda por pasar por los de quirófano y hemodiálisis– y su vida laboral ocupa ya 32 folios. Con los contactos que ha hecho en los distintos servicios y hospitales podría montar, asegura, un hospital.

“Somos muchos los enfermeros y enfermeras que estamos en esta situación y, al final, muchos se marchan porque en otros países tienen otra estabilidad, otro reconocimiento y otro sueldo. Ahora mismo en el sistema público de salud británico hay trabajando 7.200 enfermeras españolas”, afirma.

Castiñeira reconoce que el personal sanitario está cansado y desmotivado, entre otras cosas, algo que se ve agravado por la imagen social de la enfermería. “Desde la pandemia, estamos viendo un aumento de agresiones a personal sanitario, algo que nos preocupa mucho”, reconoce.

Castiñeira reclama más especializaciones para Enfermería, entre éstas, la de Urgencias y Emergencias, que acaba de aprobarse para Medicina. “Me alegro por ellos porque era una reivindicación que mantenían desde hace muchos años y que era justa y necesaria, pero, por otra parte, me da pena que no logremos conseguir más especialidades también para la enfermería porque creo que el futuro pasa por especializarse para mejorar así los cuidados que damos a los pacientes”, comenta.

A los dispositivos para la salud dedica Satu el primer capítulo de este nuevo libro, en el que cuenta anécdotas tan hilarantes como la del paciente que llegó a Urgencias porque tenía una frecuencia cardiaca de 0, según su reloj inteligente, claro, o la del que acudió, asustadísimo, porque su pulsioxímetro marcaba una saturación de oxígeno del 80% (los valores normales están entre 95 y 100) y que tras ser sometido a dos mediciones en el hospital, aún volvió con su aparato y exigiendo una batería de pruebas. “Estas tecnologías entran en nuestras vidas para controlar nuestra salud y acaba obsesionándonos y midiendo parámetros que tampoco necesitamos conocer”, dice.

Y por encima de todo esto está doctor Google, la pesadilla de los sanitarios. “Según un estudio, en España, el 88% de los pacientes consulta sus síntomas en Google antes de ir al médico. Los sanitarios nos hemos convertido en esa segunda opinión”, afirma Castiñeira, que añade otro dato: los padres primerizos realizan una media de 2.400 consultas en Google en relación con la salud del bebé durante su primer año de vida, lo que denota el nivel de ansiedad que les genera esa nueva situación.

El problema es que por internet circula mucha información no veraz y no menos bulos. “Si te crees este tipo de desinformación puedes tomar decisiones que acaben suponiendo un problema de salud”, advierte. Como protección frente a los bulos, el divulgador sanitario, que tiene más de 900.000 seguidores en redes sociales, recomienda poner en cuarentena cualquier información que llegue a través de una cadena de WhatsApp o en la que no se identifique quién la facilita.