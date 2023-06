O Consello da Xunta autorizou a posta en marcha do Laboratorio de Literatura Infantil e Xuvenil. A iniciativa, que conta co apoio do Consejo Superior de Investigacións Científicas (CSIC), ten como fin achegar a ciencia á mocidade, comunidade educativa e familias mediante varias liñas de actuación.

Unha das actuacións consistirá en organizar estadías creativas e residencias literarias para poñer en valor o coñecemento científico a través da literatura infantil e xuvenil. Axentes do mundo editorial traballarán con persoal científico en centros de investigación. “A partir dese traballo crearase unha obra literaria e, posteriormente, unha colección de literatura infanil e xuvenil”, engade a Consellería de Cultura nunha nota. Tamén haberá unha programación de actividades para visibilizar a ciencia que se realiza en Galicia.