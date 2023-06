Millás: “La lectura es muy perturbadora y uno de los actos más revolucionarios”

“La gente pasa más tiempo en la fantasía que en la realidad. En esto somos anfibios y pasamos de una a otra como la rana de la superficie al agua”. Así lo aseguró ayer Juan José Millás (Valencia, 1946) para referirse a la fina línea que separa ambas esferas. Éste es uno de los temas que transitan por su nueva novela, “Solo humo” (Alfaguara), en la que reflexiona también sobre la experiencia lectora, la literatura, el impulso creativo, la búsqueda de la identidad, la paternidad y la muerte a través de la historia de Carlos, un joven de 18 años que se entera de la muerte de su padre, a quien no ha conocido, el mismo día de su cumpleaños.

Millás reivindicó el poder de la imaginación en la conformación de la realidad, y aseguró que no existe una frontera entre una y otra. “Parece que lo que pertenece a lo imaginario, al mundo de los sueños, no existe, y no sólo sí existe, sino que ese mundo determina lo que llamamos realidad porque todo lo que pasa por la cabeza, tarde o temprano, pasa por la calle. Una botella, por ejemplo, no existiría si alguien no la hubiera imaginado antes”, sostuvo el escritor y periodista durante la conversación que mantuvo en el Club FARO con el periodista vigués Rafa Valero.

En “Solo humo”, la literatura es un personaje más y la historia se va trazando a medida que su protagonista se adentra (de forma literal) en los cuentos de los hermanos Grimm recogidos en un manoseado volumen que encuentra en la casa que hereda de su padre. Los relatos de “Cenicienta”, “Hansel y Gretel” y “La Bella Durmiente” acompañan a este joven en un viaje iniciático en el que irá familiarizándose con la vida que su padre dejó atrás y se verá reflejado en él.

Millás explicó que eligió los cuentos de los hermanos Grimm porque son el origen de la literatura, historias con una enorme capacidad de supervivencia que han llegado hasta nosotros por su enorme carga simbólica. “Los cuentos no se contaban para entretener. Entretenían porque eran buenos, pero se contaban para explicar cómo era el mundo y qué lugar ocupamos en él. Son como un mapa oral, que te marca dónde estás y te muestra cómo seguir hacia adelante”, explicó.

Pero no se puede avanzar si no se conocen los orígenes y esto es lo que pretende Carlos cuando decide mudarse a la que fue la casa de su padre. Necesita saber qué tipo de hombre era su progenitor, más allá de la “persona turbia” a la que se refiere su madre cuando hablaba de él. “Todos necesitamos conocer nuestros orígenes porque no se puede construir el futuro sin conocer el pasado. En el origen está el futuro”, aseguró.

Por la misma razón, escogió un protagonista no lector para mostrar la capacidad de cambiar las cosas que tiene la literatura y la responsabilidad que tiene el lector cuando elige sus lecturas, ya que leer es, afirmó, un “acto activo”. “La literatura es una experiencia muy perturbadora y uno de los actos más revolucionarios. Un lector es un ser peligroso porque no sabemos qué pasa por su cabeza”, opinó.

También reconoció que la literatura puede llevar a determinados delirios, aunque en este sentido añadió que el plano real ya lo es. “La realidad es un delirio consensuado”, insistió.

Con su característico sentido del humor, el escritor valenciano restó importancia a la muerte, en un momento en que se habla de la vejez como algo reversible y se busca la eternidad. “Yo pensaba que la muerte sería una tontería porque era algo que le ocurre a todo el mundo y, además, la eternidad me agobiaba mucho porque siempre me la imaginé como una tarde de domingo, y las tardes de domingo no me han gustado nunca”, afirmó.

Quien fuera galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2008 por “El mundo” aseguró que como escritor maneja muchas obsesiones, algo que es, reconoció, agotador. “El escritor está marcado por el conflicto”, aseguró el galardonado del Premio Nacional de Narrativa en 2008 por “El mundo”.

La huella del padre ausente

El día en que cumple 18 años, Carlos recibe un extraño regalo: la noticia de que su padre, al que nunca trató, ha muerto y le ha dejado en herencia una casa con todo lo que contiene y una vida desconocida a la que asomarse. Examinando los vestigios de esa existencia abruptamente interrumpida, encuentra un manuscrito que cuenta una historia de amores secretos, de una niña pequeña y una mariposa, de amistad y de muerte. ¿Es una confesión real o una ficción? Esta historia le intriga porque no sabe cuánto tiene de cierto y cuánto de fantasía. Por ello, Carlos, que está a punto de iniciar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, decide irse a vivir al piso de su difunto progenitor, donde hallará un libro de cuentos de los hermanos Grimm. La lectura del primer cuento, “Cenicienta” le causa a Carlos un enorme impacto, una historia, aseguró Millás, mucho más compleja que la que nos ha llegado en las sucesivas versiones, muy edulcoradas, del relato original. “Es un cuento terrorífico, en el que, como en la novela, hay un padre ausente”, aseguró Juan José Millás.