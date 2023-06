El desabastecimiento de medicamentos sigue inquietando a farmacéuticos y, por supuesto, a los pacientes. El problema se arrastra desde desde hace años y parece haberse enquistado sin visos de solución. Incidencias que afectan de forma especialmente complicada en las zonas despobladas donde la falta de un fármaco -el que siempre toman, al que están acostumbrados, por ejemplo para la tensión-, causa mucha desazón a una población muy envejecida, admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (SEFAR). A veces, hay que recorrer hasta un centenar de kilómetros, a otra farmacia, en otro pueblo, para conseguir la misma indicación.

Con datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) facilitados a este diario, del 14 de junio, 804 presentaciones de un total de las 32.996 comercializadas tienen problemas de suministro, es decir un 2,4% del total, indica el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. En la gran mayoría de los casos, la incidencia "tiene una corta duración" o existe en el mercado otro medicamento comercializado con el mismo principio activo y la misma vía de administración, por lo que es posible la sustitución, apuntan desde esta entidad.

"En una ciudad, se puede ir de peregrinación de farmacia en farmacia, pero hay zonas rurales donde eres farmacia única, con lo cual no puedes hacer nada", dice Espolita

Sin embargo, Jaime Espolita, presidente de SEFAR, pone el acento en cómo se vive esta situación en las zonas más despobladas. "Nosotros llevamos años advirtiendo, cuando nadie le daba importancia, del tema del desabastecimiento. En la zona rural, se lleva peor. En una ciudad, se puede ir de peregrinación de farmacia en farmacia, pero hay zonas rurales donde eres farmacia única, con lo cual un paciente se queda sin su medicación y no puedes hacer absolutamente nada para echarle una mano. El sufrimiento que ves en el paciente que, al final, no deja de ser de tu familia, se lleva bastante mal".

Medicamentos para la tensión

¿Con qué medicamentos están teniendo problemas en este momento?. Va por temporadas, responde Espolita. "Hay un goteo. Antes había diez moléculas que eran difíciles de conseguir y ahora ves que de repente, las empiezan a mandar, pero fallan otras. Y hablamos de moléculas de mucho uso", añade. Cita el caso de Enalapril, un fármaco para la tensión, que se "dispensa muchísimo".

Las personas mayores están acostumbradas a ese tratamiento por algo tan sencillo "como por el color de su caja de medicación"

Y añade una pincelada: las personas mayores están acostumbradas a ese tratamiento -aunque en este caso sí exista alternativa- por algo tan sencillo "como por el color de su caja de medicación. Le acabas dando una caja distinta y les genera un problema de adherencia terrible, porque no reconocen esa caja. Si te pasa una vez, hay problemas. Pero, claro, un mes le das uno; otro mes, otro...".

Precios de referencia

Espolita añade otro aspecto: "Te das cuenta de que cuando hay bajada de precios (de fármacos), empieza a haber problemas de desabastecimiento. Me imagino que será porque el laboratorio lo desviará a otros mercados donde el precio sea mayor. Un problema para todo el mundo, pero en la zona rural, viendo el tipo de paciente que hay, al paciente le dices que ese medicamento está en una farmacia a 90 kilómetros y no le resuelves el problema". Describe la desazón que le entra cada vez que tiene que comunicarle a un paciente de confianza que su fármaco está desabastecido: "Te echas a temblar porque le va a dar un agobio terrible".

¿Tiene el problema visos de solución?. Jaime Espolita considera que no. Argumenta que depende de muchos factores. En España, por ejemplo, indica, los precios de los medicamentos "son muy bajos y los laboratorios, lógicamente, porque son un negocio, tiran para mercados que le son más rentables".

Influye también, apunta el presidente de los farmacéuticos rurales, que en países que antes estaban en vías de desarrollo, ahora hay mayor demanda en consumo de medicamentos o "que hemos dejado la producción de principios activos en manos de dos o tres países (cita China o India) y que potenciar la fabricación europea, como se pretendía, es imposible, porque no les interesa. Hasta que los distintos gobiernos no asuman que la salud es una inversión, no un gasto, no es que no tenga visos de solución, sino lo contrario".

Fármacos extranjeros

Cuando los medicamentos no tienen una alternativa terapéutica disponible, la AEMPS explica que interviene para que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento. Por ejemplo, detallan, importación de fármacos extranjeros no autorizados en España o con autorizaciones excepcionales de importación.

Un caso especialmente notorio, por su gravedad, acaba de suceder con el medicamento Hydrea, indicado para el tratamiento de ciertos tipos de leucemia mieloide crónica y cáncer de cabeza y cuello y que no tiene sustitución. Comercializado por Laboratorios Rubió, la AEMPS informa que el titular de autorización -de comercialización- está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas. Además, se puede solicitar como medicamento extranjero. Las incidencias con este fármaco suceden desde el pasado abril y, según las previsiones del organismo, está previsto que se prolonguen hasta el 28 de julio.

Un problema multifactorial

De forma general, los medicamentos pueden sufrir problemas de suministro por muchos factores -aumento de demanda, problemas de fabricación, capacidad de la planta, etc…, enumera la AEMPS- y, cuando se produce, los laboratorios (titulares de autorización de comercialización) están obligados, si es posible, a comunicárselo a la Agencia con antelación.

La AEMPS publica un informe semestral donde se analizan estas causas. En el correspondiente al segundo semestre de 2022, las principales han sido los problemas de capacidad de la planta, con el 31,0%; los de fabricación no derivados de problemas de calidad, con el 22,8% del total de las notificaciones; y el aumento de la demanda, con el 20,4%.

Los problemas de suministro son una prioridad para todas las autoridades sanitarias, pero "no estamos ante una situación crítica", advierte el organismo. Actualmente, tanto desde la AEMPS como desde el Ministerio de Sanidad, se están llevando a cabo diferentes medidas "para prevenirlos y minimizarlos a muchos niveles". En el ámbito regulatorio, a nivel europeo, la entidad forma parte de diferentes iniciativas y, a nivel nacional, con medidas excepcionales, el plan Profarma, el listado de medicamentos estratégicos, etc, señalan.

Cadenas de suministro más fuertes

También, indica la AEMPS, colabora con la industria para garantizar "unas cadenas de suministro más fuertes y autónomas y con mayor capacidad para identificar problemas de manera precoz". Cita el proyecto Artemis que desarrollan con FEDIFAR, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos). Y, concluye la AEMPS, están en comunicación con los colegios profesionales y las sociedades científicas.

Sin embargo, pese a las iniciativas de las autoridades sanitarias, los problemas de suministro inquietan enormemente al sector. El Consejo General de Farmacéuticos presentaba en enero los datos de incidencias en el suministro de 2022. Subieron en un 150% con respecto a 2021. Cada semana, se han identificado de media más de 70 fármacos con faltas de suministro significativas.

Todos los grupos terapéuticos se vieron afectados pero destacan los destinados al sistema nervioso, con un 20%; y cardiovascular, con un 19%. Además, hay dos grandes grupos que han experimentado un "incremento significativo" en las faltas de suministro durante 2022: los antibióticos pediátricos y los antidiabéticos.

Los empresarios, "muy preocupados"

"Estamos muy preocupados con la escasez de medicamentos y los sobresaltos que viven nuestros pacientes. Nuestro objetivo prioritario es combatirla y no cejaremos en este empeño", señalaba hace apenas unos días el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, en un encuentro celebrado en Las Palmas.

En Canarias llevan con problemas de suministros desde 2005, incidencias que se han ido agudizando con los años

Una mesa redonda en la que Manuel Valido Torres, presidente de la Cooperativa Farmacéutica Canaria, COFARCA, explicaba que, en esta comunidad autónoma, llevan con problemas de suministros desde 2005, incidencias que se han ido agudizando con los años. "Existe a nivel mundial un problema de concentración. Cada vez hay menos fabricantes de todo y si baja la oferta se encarecen los precios de todo: los medicamentos, los envases, la logística… y todo se concentra en pocas manos y a menor oferta, mayores precios", concluía.

Desde FEFE, indican a este diario que las claves son, a corto plazo, recurrir a la formulación magistral en la farmacia (que el Estado la reconozca y la pague, puntualizan); un cambio de forma farmacéutica -por ejemplo, que les dejen cambiar pastillas por sobres- y revisar los precios de medicamentos mas baratos. "Si el Estado compra o paga mejor por los medicamentos podremos adquirirlos en el mercado internacional", indican desde la Federación que, a largo plazo, propone que no exista tanta dependencia en España y Europa de países como India y China o crear una industria europea de principios activos.