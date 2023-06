Corenta primaveras (máis) en galego

Hoxe cúmprense 40 anos da aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística en Galicia. Aquela que di no seu primeiro artigo “O galego é a lingua propia de Galicia. Tódolos galegos teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo”, tal e como asinaba aquel 15 de xuño na Xunta o presidente Xerardo Fernández Albor, con 71 representantes parlamentarios -como o nacionalista Camilo Nogueirah entre as filas.

Tras ter resistido a 40 anos de marxinación e desprezo durante a ditadura, semella un paradoxo que o idioma vernáculo de Galicia encare unha preocupante crise hoxe, xusto catro décadas despois de que a democracia lle abrise as portas da escola e as institucións. Cales foron os fitos e os erros dese camiño que levou á lingua de Rosalía ós pupitres dos colexios dos centros das cidades? Responsables institucionais e académicos debaten arredor das reviravoltas desa andaina.

Comezando polos avances máis obvios, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destaca que esta norma supuxo todo un cambio de paradigma. “O galego pasou da mera oralidade a ter representación en ámbitos como a Medicina ou a Historia”, relata, “pero hai que fixarse no que cambiou non só a lingua senón Galicia nestes 40 anos”. Nunha conversa máis profunda, o mandatario recala en detalles non tan formais para retratar aquel mundo urbano burgués dos anos 50 e 60 no que faría irrupción o galego coa norma de 1983.

“Os avances foron inmensos, pero en corenta anos houbo acertos e erros” Valentín García - Secretario xeral Política Lingüística

“En Vigo, os únicos que empregaban o galego nos paseos cos cativos pola rúa Príncipe estaban ben identificados: eran Antía Cal e Antón Beiras... e pouco máis”, comenta, debuxando a diglosia durante último estertor do franquismo. Expandirse desde o uso maioritario no mundo rural e escalar posicións nos eidos dominantes foi, recalca Valentín García, un gran logro. “En 40 anos houbo acertos e erros, pero os avances foron innegables”, resume. Iso si, non é alleo á actual situación:“Temos unha xuventude que entende perfectamente o galego e sabe falalo e escribilo... a mellor formada na nosa lingua, pero que non a usa. Un dos grandes retos do idioma son as novas tecnoloxías”, reflexiona. Para García, “se non somos capaces de inculcar desde o berce o amor polo galego igual que temos respecto a unha catedral, á nosa familia ou a unha praia, iso non se poderá facer a golpe de decreto”, atalla.

“O modelo educativo non pode resolver por si so o efecto desgaleguizador” Henrique Monteagudo - Académico Real Academia Galega

Tamén recoñece os méritos desa andaina histórica o académico da Real Academia Galega (RAG) e coordinador do Seminario de Sociolingüística, Henrique Monteagudo: “o galego gañou novos ámbitos de uso, a maioría da xente sabe lelo e escribilo, a produción cultural florece...”, comparte. “Hoxe temos galegofalantes cunha robusta conciencia lingüística, educados no seu idioma e capaces de desenvolvérense nel en todos os ámbitos da súa vida. Non obstante, o galego segue perdendo falantes, ten unha presenza pouco máis que testemuñal nos principais medios de comunicación, e os vellos prexuízos rebrotan, mentres xorden outros novos”, recalca.

Tamén concorda Henrique Monteagudo, no “tsunami das novas tecnoloxías”, que “cando se aprobou a LNL ninguén ventaba, nin podía sospeitar ata que punto a web, os computadores e os teléfonos móbiles transformarían a nosa experiencia cotiá”. “Velaí un reto crucial, pois é ben sabido que na adaptación rápida ás innovación técnica se xoga moito do futuro das linguas.” Por outra parte, hai corenta anos nin sequera existía o termo “globalización”, un fenómeno que acabou por identificar o plurilingüismo, antes sinónimo de diversidade, co inglés, o que colocou o reto de integralo no noso sistema educativo sen detrimento do idioma propio. Tamén critica o experto certos aspectos do modelo educativo que”por si so non pode resolver o efecto desgaleguizador”.

É máis, Monteagudo cita algún estudo realizado no concello de Ames que constataría como na escola infantil –non so na aula, senón no patio– os alumnos deixan de falar o galego que aprenderan coas familias.

Pero cando toca falar do que se precisa, Monteagudo fala claro: “Cómpre un amplo pacto pola lingua que recosa os imprescindibles apoios políticos e sociais, pero non para aplicar remedios pasaxeiros, senón medidas eficientes. Precísanse políticas intensivas, de proximidade, á altura dos desafíos do momento, adaptadas aos distintos contextos, con prioridades claras e obxectivos ben definidos, que interpelen as maiorías sociais, que mobilicen os compromisos e optimicen os recursos.”

“Sen o movemento social a prol do galego, a lei sería unicamente papel mollado” Marcos Maceira - Presidente Mesa pola normalización

Sen dúbida o máis crítico cos “incumprimentos” da Lei nestas catro décadas é o presidente da Mesa pola Normalización lingüística, Marcos Maceira. Na súa opinión, “non se chegou a cumprir a lei”, expresa, ó tempo que relata as baixísimas porcentaxes de uso de galego tanto no eido xudicial coma nas primeiras etapas do ensino. O feito de que a versión do DOG que apareza por defecto ó abrir a páxina web sexa en castelán, é para Maceira, “moi representativo”. A “deturpación de topónimos galegos nos informativos estatais da televisión pública e das canles privadas, ademais de plataformas como Google ou Apple”, así como que o uso do galego represente menos dun 5% nas escolas infantís das cidades son so dous indicadores da pouca vixencia da Lei de Normalización lingüística, segundo a Mesa pola Normalización e, tamén, a diana das súas denuncias. “Foi polo movemento social a prol do galego, se non a lei sería so papel mollado”, afirma. Do mesmo xeito, ten claro o presidente da Mesa que corresponde á administración pública galega velar polo cumprimento da norma.

“A forza da palabra”

Pola súa banda, o presidente do Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices, animou onte a “tomar conciencia” do potencial do bilingüismo e a “actuar en consecuencia” durante a inauguración no Parlamento de Galicia da mostra “A forza da palabra. Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983-2023)”, organizada pola Xunta.

“Poucas causas son máis nobres e máis fermosas cá defensa dunha lingua”, concluíu Santalices parafraseando a Carlos Casares.

O Parlamento de Galicia alberga desde esta tarde a exposición titulada “A forza da palabra. Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983-2023)”, organizada pola Xunta para conmemorar o 40 aniversario da norma. Santalices Vieira, apuntou que a de Normalización Lingüística, “non é unha lei máis, senón que se enmarca no que con xustiza poderiamos denominar leis fundacionais da autonomía galega”.

Do mesmo xeito, o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, destacou: “Fomos pioneiros na elaboración dunha folla de ruta transversal que tiña unha visión de futuro e que posibilitou que Galicia avanzara de xeito firme e continuado”.