El actor arousano Carlos Blanco es un referente en el audiovisual gallego y con su personaje de Oubiña en “Fariña” logró también hacerse un hueco en el imaginario televisivo del resto del Estado. Desde hoy lo veremos en Movistar + en la segunda temporada de “Rapa” con Javier Cámara y Mónica López. En esta entrega, acontece un suceso en el Arsenal militar de Ferrol. El personaje de Blanco será el almirante que luchará por evitar qucare el honor de la institución quede manchado.

–¿Cómo se sintió al conocer que entraba en este proyecto de los hermanos Coira y Fran Araújo?

–Fue muy interesante porque pensaba que iba a hacer otro personaje. Cuando me dijeron que me cogían para interpretar a un militar me quedé a cuadros. Pensé: ¡Menudo reto! Pero por otro lado, llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con los Coira. Desde “Mareas vivas” no lo hacía, fíjate. Me lo curré mucho, la verdad. Investigué y hasta dejé de fumar. Me metí en esa cabeza y decidí que ese hombre no fumaba y, por lo tanto, yo tampoco. Desde octubre, desde que empecé a rodar “Rapa” dejé de fumar.

–¿En serio, no recayó?

–No, es muy guay.Es una de las cosas que le debo a este personaje.

–¿Cómo lo preparó?

–Yo intenté meterme en esa cabeza para entenderla. Estaba rodando una serie en Portugal sobre el Camino Portugués de Santiago y casualmente uno de los actores lusos era hijo de un almirante. Le interrogué hasta más no poder y conocer a su padre. Quería conocer cómo sería una persona con ese poder, con ese alto rango. Llegar tan alto en la carrera militar supone muchísima disciplina. Yo conocí al verdadero almirante y me pareció un tipo campechano, divertido.

–Su personaje es la rectitud.

–Mi personaje representa el orden; lo que menos le interesa es que haya un escándalo en el lugar que él dirige pero aparece un problema. No trata de impedir la investigación pero no le gusta que el Arsenal esté en la prensa, en los medios.

–A través de él, se ve la importancia del honor para estas personas.

–Es fundamental. Toda la carrera de esta gente está basada en la honra. Los actores somos, por decirlo así, unos payasos. Queremos hacer reír. Aquí tienes que meterte en la cabeza de un contrario: alguien que no quiere dar que hablar, de ahí el reto. En cuanto al resto, como hice la mili ya sabía desfilar.

–Más que nunca, la interpretación se focaliza en las miradas.

–Siempre la clave de la interpretación está en la mirada y en este caso más aún. No se trata de ser inexpresivo pero cuando ejerces un cargo así, presides un desfile, la clave es ser lo más recto y riguroso posible. Sobran los aspavientos y adornos.

–¿Para usted el honor está en el top de sus preocupaciones?

–No, a mí, lo que digan me trae sin cuidado desde hace años. No tengo Twitter, Instagram... Me importa lo que puedan decir mis amigos; el resto... me trae sin cuidado sobre todo porque el nivel de las redes es penoso. Mira lo que le pasa estos días al portero del Deportivo de A Coruña al que le marcaron dos goles. ¿Cómo puede haber gente tan descerebrada para insultar o amenazar de muerte a un pobre hombre por eso?

–¿Cómo fue el rodaje en el Arsenal militar?

–Nos dieron todas las facilidades, fueron enormemente amables. Me explicaron las condecoraciones. Hablé con el almirante, con su mujer. Nos explicaron todo. El rodaje fue muy cómodo. Ferrol es una ciudad muy interesante. Yo en mis monólogos decía que Ferrol era una ciudad sitiada por el Ejército porque las partes más chulas son las que tiene el Ejército. El Arsenal tiene una zona impresionante, con unos espacios verdes y unas vistas tremendas.

–¿Sufre mucho cuando se ve en pantalla?

–No, digamos que ya aprendí a perdonarme, ya soy capaz de ver las cosas sin fustigarme demasiado. Procuro ser benevolente conmigo y con los demás.

–Su personaje defiende mucho la familia. Para usted, la familia es...

–¿Qué es la familia: es en la que naces o la que tú creas? Yo soy más fiel a la segunda, seguramente, que a la primera. No tengo nada contra la familia tradicional pero esta ha evolucionado: monoparental, poliamor, del mismo sexo... Ya no es la unidad de madre y padre con hijos que nos quieren imponer en este momento de involución. Soy partidario de los diversos tipos de familia.

–¿Qué otros proyectos tiene?

–El lunes empiezo una nueva serie para Netflix sobre el asesinato de Asunta. En ella tengo un papelón, soy el policía judicial, el guardia civil encargado de la investigación. Estoy ensayando con Javier Gutiérrez, María León, Tristán Ulloa. Van a ser cinco meses de rodaje desde el lunes.

–Ese caso toca la fibra.

–Claro, es un tema muy interesante. ¿Qué lleva a una madre de una buena familia, con buena posición económica, sin aparentes problemas, con un matrimonio aparentemente ejemplar, a deshacerse de una niña prodigio adoptada china que es una pequeña aparentemente perfecta? Cualquier madre o padre estaría orgulloso de ella. Hablé con los verdaderos policías que llevaron el caso. Los guiones creo que están documentadísimos.