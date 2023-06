Guionistas unidos por la solidaridad global

El Sindicato de Guionistas de Galicia convoca hoy en la Praza do Obradoiro, a partir de las 18.00 horas, una concentración en apoyo a los 11.500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) en huelga desde el 2 de mayo. El acto de protesta, que tendrá alcance mundial, es consecuencia del fracaso de las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que ha provocado una quiebra en la industria audiovisual norteamericana y que ha vivido episodios polémicos como el despido por parte de HBO de David Simon (creador de series como The Wire) por unirse a la huelga. Con un panorama incierto, en el que luchan por alcanzar acuerdos en cuanto a mejoras salariales, el cobro de royalties o la regulación del uso de la inteligencia artificial, nace “Screenwriters Everywhere”, un evento global de solidaridad con el sector, que tendrá lugar hoy.

ALMA, el sindicato de guionistas de España, también será parte de esta red global que une sus fuerzas para apoyar la huelga de sus colegas estadounidenses, en una movilización que contará con guionistas de 33 países (Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Ucrania, además de Estados Unidos), y que contará también con el apoyo de la Alianza Mundial de Guionistas (IAWG) y la Federación Europea (FSE). CONCENTRACIÓN EN APOIO A WGA



Los actos de solidaridad incluirán piquetes en puntos estratégicos de ciudades de todo el mundo, manifestaciones y actividad constante en redes sociales y en todos los usos horarios del planeta. Se trata de un movimiento mundial "significativo", según Ángel Manzano, presidente del Foro de la Asociación de Guionistas Audiovisuales (FAGA), del que forma parte AGAG, donde, además, es vicepresidente. "FAGA aglutina a guionistas gallegos, canarios, vascos, valencianos, catalanes y andaluces", puntualiza. Pertenece, además, al FSE, que marcó el día de concentración de apoyo a la huelga de los guionistas estadounidenses para este 14 de junio. "Absolutamente todas las pretensiones de los guionistas estadounidenses nos afectan", añade Manzano, que alude a los ámbitos de negociación de los guionistas de Estados Unidos de su convenio colectivo: acordar unas condiciones retributiva justas, lograr una organización y condiciones de trabajo adecuadas y establecer normas básicas sobre el papel de la IA –el WGA exige que solo las personas humanas sean guionistas y que el material humano creado por ellas no pueda utilizarse para desarrollar programas de IA, lesionando la originalidad y la propiedad intelectual que ha servido para "entrenar" los algoritmos–.



"Las plataformas están haciendo mucho dinero con nuestro trabajo y nosotros estamos recibiendo muy poco a nivel salarial", sostiene Manzano. "Además, cada vez hay menos guionistas en las writers-room (donde se concentra el trabajo de los guionistas de escritura), por lo que cada vez hay menos gente para hacer las series", añade. Al otro lado del charco también existe el problema de los residuals: "Son cantidades que las plataformas les pagan a los guionistas por la emisión y el visionado de sus productos". "Ellos no tienen derechos de autor como tenemos en Europa", matiza Manzano, "con lo que cobran una cantidad pactada con las plataformas, pero ahí hay un pequeño problema añadido, el de la transparencia, porque no les facilitan los datos de cuántas veces se ha visto una película o una serie en esa plataforma". Parece que somos los parientes pobres de la familia audiovisual Manzano también hace referencia al uso de la IA. “Las plataformas pretenden utilizar la IA para hacer el trabajo básico: el tratamiento de una serie, una sinopsis, el punto de arranque, por así decirlo”, explica. “La IA saca un guion que, evidentemente, va a tener una serie de problemas ante los que la plataforma lo que hace es contratar a un solo guionista para que los arregle”, expone. “Esos son problemas que también tenemos nosotros. No tenemos residuals, tenemos derechos de autor; pero, sin embargo, sí que tenemos el problema de la transparencia: no tenemos un acuerdo con las plataformas para establecer cuánto tenemos que cobrar por el desarrollo de una serie, de un largometraje, por un guion...”, se lamenta. En cuanto al tema del número de guionistas, “nos ocurre exactamente lo mismo”: “Cada vez en las diferentes plataformas se contrata a menos gente”. Visibilidad Así que se movilizarán hoy por una cuestión de solidaridad primero y segundo porque “cuando ves las barbas de tu vecino arder..., hay que ponerse en marcha”, dice Manzano. “Es un acto de solidaridad internacional”, añade. “No se trata tanto de una cuestión de fuerza, sino de visibilidad: demostrar que somos un colectivo que estamos atentos a las reivindicaciones de nuestros compañeros en otros países y que esas reivindicaciones nos afectan a nosotros. Por lo tanto, no voy a decir que sea una jornada histórica, pero sí que es llamativa. Yo creo que puede ser un gran primer paso para reivindicar la dignidad de nuestro sector. Tenemos que reivindicar de una vez por todas que sin nosotros no se rueda nada; muchas veces parece que somos los parientes pobres de la familia audiovisual”. “Lo que pedimos es que el salario sea digno, proporcionado al dinero que estás generando porque, de lo contrario el sistema no funciona. Hay gente que se está aprovechando de nuestro saber, de nuestro talento, esfuerzo y trabajo”, insiste. Por su parte, la directora y guionista Paula Cons, también coincide con Manzano al señalar que “hay problemas comunes”. “Siendo nuestro trabajo más importante que nunca desde que en la pandemia se demostró que llenamos sus vidas gracias a los contenidos audiovisuales, y ahí parecía que cambiaba la visión de la profesión y se revalorizaba, la llegada de las plataformas también provoca un momento de incertidumbre y de redefinición y creo que es importante luchar por una base firme”. Es una profesión marcada por la incertidumbre En cuanto al uso de la IA, Cons apunta que “se está nutriendo de nuestra inteligencia y de nuestro trabajo, no brota; no escribe de la nada un guion, sino que lo escribe sobre nuestra creatividad y eso tiene que estar pagado, monetizado y valorado”. “Va a escribir un guion sobre mis cenizas y eso tiene un precio”, insiste. Para la creadora, esta movilización global se debe también a que “las plataformas lo han universalizado todo mucho”. “Ahora hago una serie documental y la estoy haciendo para todo el mundo, por lo que muchos ya estamos jugando en el tablero mundial y, en ese sentido, se universaliza todo más”. “En Estados Unidos”, prosigue, “están teniendo el valor de llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero evidentemente hay que aprovechar ese rebufo para poner el foco en un sector que tiene sus problemáticas y, por lo tanto, nunca está de más reivindicar la figura del guionista o prevenir problemas que pueden venir”. Polémica En cuanto a la situación en España, Cons habla de la última polémica a la que puso voz Borja González Santaolalla (creador, entre otras, de la serie “4 estrellas”, de RTVE), “que hablaba de productores y ejecutivos que no teclean pero que reivindican derechos de autor y aparecer como guionistas”. Adivinad cual de estos nombres no ha escrito ni una sola línea de diálogo. pic.twitter.com/xUFQhmaOwb — Borja Glez. Santaolalla (@glezsantaolalla) 23 de abril de 2023 “Esta es una profesión marcada por la incertidumbre”, añade. “El otro día leía un tuit de una guionista que decía que su hijo acababa de describir a la perfección su profesión: “Mi madre se dedica a esperar a que salga un proyecto”. Y esto, realmente es así”, constata. Es digna de admiración la capacidad que tienen de movilizarse con esta fuerza Finalmente, el vigués Eligio Rodríguez Montero, creador del largometraje de animación “Buñuel en el laberinto de las tortugas” y guionista de series como “Hispania” o “O sabor das margaridas”, también siente esa identificación con sus colegas norteamericanos. “Aunque tenemos nuestras particularidades, nuestros problemas suelen ser parecidos”. “La situación aquí no difiere tanto pero lo que nos falta a nosotros es su capacidad de movilización. Su sindicato es muy fuerte y funciona muy bien. Aquí hay sindicatos que han logrado bastantes cosas en España y en Galicia, pero todavía estamos lejos de tener la fuerza que tiene el sindicato americano de guionistas y es digna de admiración la capacidad que tienen de movilizarse con esta fuerza. Ojalá consigan lo que están buscando porque estarán sembrado el camino para otros que vamos detrás”. Para el creador la figura del guionista “nunca ha estado demasiado reconocida”. “A nivel profesional se dice que el guion y el guionista son importantes, pero luego hay muchas irregularidades, no se respeta la autoría muchas veces; tenemos muchos problemas que compartimos con ellos y son cosas que, en algún momento nosotros, también tendremos que pelear por ellas”.