Drones para un ‘sí quiero’ de película

La fuerza de la imagen es una cuestión indiscutible. Es por eso que cada vez son más los novios que utilizan tecnologías más propias de la industria armamentística, como la captación de imagen de vídeo y fotografía por dron, para cubrir su boda. Estos instrumentos, para los que se necesita un piloto especializado, ofrecen la posibilidad de hacer planos y realizar movimientos de cámara a medio camino entre el cine y las misiones de espionaje. Y lo hace con un nivel de precisión en la secuencia y nitidez de la imagen, que para cerca del 60% de las parejas que están ‘en capilla’ en Galicia es irresistible.

“Cuando ves un trabajo de vídeo hecho con dron te das cuenta de lo bonitas que pueden llegar a ser las imágenes. Nos permite hacer cosas que una grabación clásica no deja”, explica Yago, piloto de dron y uno de los responsables de Visual PC Studio (Vigo). “Lo ideal es usar el dron cuando se le va a sacar partido. Hay enclaves en Galicia singulares como la Fervenza do Ézaro, donde se pueden grabar pistas diferentes con planos de los novios realmente excepcionales”, recomienda Agustín (Agus), director y piloto de dron de Sanoguera Fotografía (A Coruña).

Ambos explican que es un servicio extra que los novios suelen contratar además de las fotografías y los vídeos clásicos. Y, aunque en el montaje final ronda el 7% del reportaje, aumenta su calidad y singularidad. Y convierte un reportaje de boda en una especie de documental. Sin embargo, advierten que se trata de un modelo de reportaje que tiene limitaciones técnicas y legales y que, a diferencia de otros países, en España son más restrictivas. “No se puede volar el dron cerca del aeropuerto, sobre núcleos de población o a determinadas alturas”, explican. Se trata de restricciones que buscan garantizar la seguridad en el despegue y aterrizaje de los aviones, los vuelos de los helicópteros (cuyo techo de vuelo es más bajo que el de los aviones y se comparte con los drones más avanzados) y la de los ciudadanos. Aunque ambos explican que cuentan con aparatos de distintos tamaños y características técnicas para facilitar la grabación bajo condiciones menos favorables, pero siempre respetando las limitaciones que fija la ley.

“Es muy importante el sitio porque no tiene sentido usar el dron en un restaurante. Por eso, cada vez más novios contratan el servicio postboda”, afirma Agus. Este servicio lo aprovechan parejas que no pudieron grabar por ser una boda de interior, porque llovía o porque se casaron en otro lugar y aprovechan su viaje de vacaciones para tener imágenes del entorno natural gallego. También para cubrir el viaje de novios. “Los drones no pueden volar con precipitaciones o viento fuertes. Es algo que siempre se les explica a los novios para que lo tengan en cuenta. Llegado el día, si no se puede volar se anula esa parte de nuestro servicio”, aclara Agus.

Aunque el rango de precios varía en función del efecto que busca cada pareja, normalmente se emplea en diferentes momentos de la boda, como la salida de la iglesia o concello, el cóctel o la fiesta. Un reportaje con dron ronda desde los 300 hasta los 2.500 euros, puede estar disponible en el plazo de seis meses y hay que encargarlo con tiempo (entre 6 meses y un año) porque solo pueden realizarlo pilotos acreditados y depende de cómo tengan su agenda de encargos.

Invitaciones por WhatsApp

Una boda es el evento personal más caro y eso, y quienes huyen de lo que huele a clásico, hace que muchos novios prefieran invitar en formato digital. “Diseñamos una invitación moderna y bonita y la enviamos por WhatsApp para que la pudieran tener siempre en el móvil nuestros amigos. Es más cómodo porque así no tenían que preguntarnos cada dos por tres a qué hora era la boda, de dónde salían los autobuses o cuál es nuestra cuenta”, dicen Carlos y Silvia. Aunque no es a lo que estaban acostumbrados sus amigos, ellos también reconocieron que se trataba de una decisión práctica y sencilla.

Existen programas de diseño con diferentes niveles técnicos, por lo que este tipo de invitaciones encuentran en los propios novios su diseñador. En otros casos, las parejas prefieren delegar en un profesional. En Galicia es fácil encontrar este servicio entre diseñadores, empresas de eventos, agencias o en muchas ocasiones, los propios estudios de fotografía.

Son muchos los que siguen prefiriendo el modelo clásico, pero frente a ellos, en 1 de cada 3 bodas se añaden detalles digitales en la preparación o en la propia ejecución de la ceremonia. De las cosas más curiosas: el uso de pulseras de festival que se entregan a los invitados durante el aperitivo o la comida. Algunas llevan inscrito un enlace para hacer una donación a alguna ONG, por ejemplo. En otros casos son luminosas o de colores y sirven para los juegos que el servicio de animación tiene preparados.

La pandemia también abrió la puerta a las celebraciones en streaming. Bodas y funerales, cuando el aforo era limitado, empezaron a retransmitirse en directo por internet. De este modo y mediante el enlace y las claves facilitadas por los organizadores del evento, cualquiera podía seguirlo a distancia desde un dispositivo o en una plataforma como Youtube. Ahora este modelo se emplea en casos excepcionales, como cuando no puede asistir un abuelo por problemas de movilidad.