“Hay una guerra abierta contra las democracias y contra el papa Francisco. Les molesta porque critica el sistema financiero actual, el capitalismo especulativo, que crea bolsas de nuevos marginados. Y es el primer pontífice ecologista que aboga por ponerse a favor de la lucha contra el cambio climático”, manifestó ayer en Club Faro Vicens Lozano, autor de “Vaticangate. El complot ultra contra el papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave” (editorial Roca). El periodista y corresponsal en el Vaticano durante 35 años fue presentado y entrevistado por el también periodista Rubén Rey.

El pontífice es un enemigo a batir para la extrema derecha y para los sectores ultraconservadores de la Iglesia también por otros motivos relacionados con las reformas que lleva a cabo para adaptar la Iglesia a la sociedad del siglo XXI y volver a los principios del Evangelio. Representa una de las almas que siempre ha habido en la Iglesia, la reformista, la que sigue el espíritu del Concilio Vaticano II, frente a la tradicionalista, de carácter preconciliar, tal y como explicó el ponente. “Se crea enemigos (el papa Francisco) cuando critica el consumismo, cuando acoge a homosexuales, cuando pone a laicos y a mujeres al frente de órganos de gobierno de la Iglesia, cuando critica políticas represivas contra inmigrantes y refugiados y cuando revisa la visión de la moral de la sexual, que aparta a mujeres que han abortado o a personas que se han divorciado”.

Vicens Lozano ha publicado este libro tras dos años de investigación en la que tuvo que tejer una nueva red de confidentes y fuentes, pues los que le ayudaron, incluso desde el anonimato, para su primer libro, “Intrigas y poder en el Vaticano”, fueron advertidos “no se sabe bien por quién” de que no hablaran con él.

Las declaraciones del papa argentino tras la operación de colon en verano de 2021 evidenciaron que la batalla contra él que había comenzado desde el minuto cero de su pontificado, el 13 de marzo de 2013, se habían recrudecido y él era consciente de ese complot. “Algunos me quieren muerto”, decía desde la clínica donde había sido intervenido. Esa misma tarde se celebró lo que en términos periodísticos se llamó “la cena de los cuervos”. Cardenales , obispos y miembros de la Iglesia más tradicional fueron convocados “no precisamente para rezar por el papa, que ni tiene cáncer terminal ni los problemas mentales que esta campaña de su oposición ha hecho creer en forma de rumores y noticias falsas”. “Francisco ha dicho a sus amigos que no va a renunciar ni loco, que le quedan muchas reformas por sembrar”.

El complot que puede parecer novelesco, pero que “no tiene una coma de ficción” –aclara Lozano– se desarrolla extramuros e intramuros del Vaticano. El externo, formado por la extrema derecha, nunca lo ha reconocido como pontífice legítimo e intenta desprestigiarlo tachándolo de hereje y comunista. El estratega en este frente es Steve Bannon, el asesor que llevó a Trump a la Casa Blanca, quien preside dos laboratorios, uno en Roma y otro en Bruselas, donde trabajan expertos sociólogos de masas, publicistas y especialistas en redes sociales. “De cada cinco palabras que dicen, dos aluden a la libertad y a la democracia, no son nostálgicos del franquismo, el nazismo o el fascismo, sino que son capaces de usar nuevos recursos y lenguaje para manipular en un contexto de crisis de credibilidad política y presentarse como nuevos líderes antisistema, lo cual engancha a las personas más jóvenes porque no se presentan como casta”. “Su proyecto es preservar el nombre de la democracia, pero que esta solo se limite a votar cada cierto tiempo, cuando no les interesa lo que ha salido, organizan un golpe de estado, como el asalto al Capitolio o al congreso de Brasil”.

Además de Trump, Bolsonaro, Giorgia Meloni, los líderes de Vox en España o Víctor Orban, presidente de Hungría, como ejemplos de la utraderecha, Vicens Lozano dio dos nombres de enemigos del papa dentro de la Iglesia: el cardenal negacionista Raymond Burke y Gerhard Muller, encargado en la curia de mantener la pureza de la Iglesia. Y como futuros papas: Peter Erdo, obispo de Budapest y amigo del presidente Orbán, y Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y continuista del papa Francisco.

Apoyo a la batalla de la conferencia episcopal estadounidense y simpatías en la española

La cruenta batalla contra el papa Francisco tiene su epicentro en Estados, cuya conferencia episcopal ha hecho una apuesta ultraconservadora al ponerse al lado de Donald Trump en su primer asalto a la Casa Blanca, durante toda su administración y también en los últimas elecciones, donde curiosamente se enfrentaba a Jon Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos, después de Kennedy. “Tocada por los grandes escándalos de pederastia por los que tuvo que afrontar indemnizaciones multimillonarias sufragadas por magnates ultraconservadores, una gran parte de la Iglesia estadounidense se ha fusionado con los grupos más neocón, el tea party , organizaciones como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. Tienen poder no solo a través de medios de comunicación y emisoras católicas, sino también en grandes grupos mediáticos por los que difunden sus ideas”, explica Vicens Lozano.

Respecto a la postura de la Iglesia española, si bien ha ido cambiando con nombramientos como el del nuevo presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, partidario y amigo del papa, “no hay que olvidar que bebe de la influencia de la cruzada que hizo con Franco y que la mayoría de obispos han sido nombrados en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI”.