Unha escritora promesa de nove anos

Arwen Fernández cursa terceiro de Primaria e tanto no seu colexio CEIP Humberto Juanes de Nigrán como no seu fogar familiar na mesma vila non dan creto da pirueta literaria que acaba de lograr. Onte convertíase nunha das nove persoas gañadoras do VI Concurso de Microrrelatos da RAG (Real Academia Galega) no que quedou segunda na modalidade infantil; e o venres pasado facíase co Premio de Poesía de Ames na modalidade para os escritores máis noviños.

Este último certame lévao gañado en tres ocasións polo que esta nena atesoura nos seus nove anos de vida catro galardóns literarios.

Ese amor pola literatura lévao mamando desde pequerrecha acompañando aos actos culturais a seus pais pero seguramente tamén o teña presente nos seus xens xa que os seus proxenitores –o vigués Fran Fernández Davila e a nigranesa Soledad García– levan tamén gañados diferentes premios litearios nos últimos anos.

Porén, na categoría Infantil do Concurso de Microrrelatos o primeiro premio foi para Ainhoa Valverde, de Baiona, con dez anos; mentres que Mai Lemmen, do CEIP Castrelo de Miño, resultou terceira.

Xa na modalidade xuvenil, no segundo premio, atopámonos con outra escritora en potencia para a idade adulta: a viguesa Mencía Jorge Cabaleira, que estuda primeiro de Bacharelato no IES Castelao da cidade olívica, no barrio d´O Calvario.

Mencía ten conseguido, desde os 13 anos de idade, diversos galardóns e confesa que lle gustaría ser escritora de maior. Ademais dela, lograron o recoñecemento da RAG Andrea Bravo López do IES Millladoiro (primeiro premio) e Beatriz Martínez García (3ª), do IES Cacheiras.

No espazo reservado para adultos neste premio de microrrelatos ­no que participaron máis dun milleiro de persoas de todas as idades e con textos de ata 200 palabras, venceu (primeiro premio) o profesor Nel Vidal do IES Rego de Trabe de Culleredo. O segundo premio foi para a viguesa afincada en Nigrán, Nanda Costas –máis coñecida como Nanda Misa– que é costureira así como contacontos na súa bisbarra; e o terceiro para outra profesora do IES Rego de Trabe, Mónica Fraga.

“Imaxino ser escritora de maior pero o que máis me apetece é ser pianista” Arwen Fernández García

Arwen Fernández García confesa sentirse “moi contenta polo premio” da RAG e PuntoGal. Este súmase ao Galardón de poesía recibido o venres, o Premio de Poesía de Ames, que é a terceira vez que o recibe. A Arwen –cuxo nome significa “estrela da tarde” en gaélico e que foi escollido pola súa nai sen ter en conta o personaxe d´ “O señor dos aneis”–gústalle moito a poesía e ler, especialmente a colección de libros de “Anna Kadabra”.

Respecto do microrrelato que preparou para este certame, lembra que “estaba paseando pola rúa cos meus pais e paramos a tomar algo nun restaurante. Mirei o mar e ocorréuseme. Como era un día de inverno e estaba moi vacío parecía o deserto”, o plasmou na súa historia. Arwen confesa, porén, que saborea de xeito especial as historias de aventura. Ante a pregunta de que lle gustaría ser no futuro, responde: “Gustariame ser escritora de maior pero o que máis me apetece é ser pianista”. De feito comezou este ano en piano. Agora, descansará nestas vacacións de escribir para volver con máis forzas para o curso vindeiro.

“Gústame ler a García Teijeiro e Helena Villar” Ainhoa Valverde Silva

Ainhoa Valverde Silva, de Baiona, tamén colleitou premio no certame da Academia Galega. A súa historia titúlase “O meu irmán”e fala de que como o seu irmán adoita quedarse durmido polas mañás cando sona o espertador. Un día el chega tarde a coller o autobús e algo acontece... Esta rapaza de dez anos de idade, que estuda quinto de Primaria no CPI Cova Terreña de Baiona inspirouse no seu irmán para a historia.

Se ben ela elixiou a temática recibiu a axuda da clase no final xa que tras lelo as súas compañeiras e compañeiros recomendáronlle mudar o primeiro desenlace para ela atopar o definitivo. Non era a primeira vez que escribe unha historia. Ao longo deste curso xa fixo varias nas que deu o paso convidada pola súa mestra Mercedes Castro ou porque ela mesma sentiu a necesidade de redactalas.

Entre os libros que prefere, atópasen os de dous autores galegos. “Gústame ler a García Teijeiro e Helena Villar”, confesa. Cando se lle pregunta por un título, destaca “De pombas e bolboretas” (Edicións Embora) de Teijeiro, editado o pasado ano. A Ainhoa, non lle gustaría ser escritora, pero si perruqueira. Aínda así, encantaríalle presentarse a máis concursos literarios xa que ao gañar este foi “feliz”.

“Desde que teño sete anos quero ser escritora" Mencía Jorge Cabaleiro

Mencía Jorge Cabaleiro conta con 17 anos e vén de rematar o primeiro de Bacharelato no IES Castelao de Vigo. O premio de microrrelatos non é o primeiro galardón literario que leva gañado. Xa ten conseguido o de Cambre, Mugardos e Piñor, entre outros. O primeiro que logrou foi no ano 2019 cando tiña 13 anos de idade. Desta vez, venceu cun relato de 200 palabras “sobre o que imos perdendo ao longo da vida e como nos afecta”.

Ante o carreiro de premios que leva, recoñece que de maior lle gustaría ser escritora. “Levo lendo dende moi pequena e dende que teño sete anos quero ser escritora. É o meu sono desde sempre”. Para ela, escribir “é unha forma de liberación. Hai cousas que en voz alta non se poden expresar pero é moito máis fácil contalas por escrito. Gústame moito a crítica social. É unha forma de chegar á xente dende o corazón”. Na súa mente, ten estudar Filoloxía pero nun doble grao.

Aplaude a iniciativa da RAG deste concurso porque “dá pulo a que sigas escribindo”. Deportista no Club de Remo de Chapela e participante no Bookstagram (@lua_soto7) onde fala dos libros que le e dos que fai reseñas, recomenda dous títulos: “Que me pare o corazón se te esquezo” (Andrea Maceiras) e “ Xa non estou aquí”, de Iria Misa.

"Foron uns amigos os que me animaron a presentarme; estou moi sorprendida" Nanda Costas (Misa)

Nanda Costas elixiu “A foto” como título para o seu relato, que convenceu ao xurado do concurso. Esta viguesa –de Santo Andrés de Comesaña– que agora mora en Nigrán, mudou as agullas e fíos durante unhas horas e días para depositar na pantalla e teclado a súa creación. “Partín do recordo das fotos que se facían antigamente nas vilas en diferentes contextos. Fixeime sobre todo nun. A partir de aí preparei un relato. A min, gústanme as historias de medo e inspiroume a escribir unha delas ver unha foto antiga en concreto”, rememora para comentar entre risos que “esta é a primeira entrevista que me fan na miña vida”.

Para Nanda Costas, coñecida como Nanda Misa na súa tarefa de contacontos, “foron uns amigos os que me animaron a presentarme. Estou moi sorprendida. Non esperaba gañar e agora estou moi animada para aprender a escribir”. Aclara Misa que esta pulsión da escrita non a ten dende pequena, inda que sempre lle gustou ler. Ese espertar para querer escribir as súas propias historias naceu hai poucos anos cando comezou coa narración oral.