“El recuerdo del “Prestige” es de los más potentes que conservo de mi infancia”

Tras el éxito de “Tres maneras de inducir un coma” (2019), que fue finalista del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, Alba Carballal (Lugo, 1992) publica su segunda novela, “Bailaréis sobre mi tumba” (Seix Barral), una obra ambientada en Galicia y con los hundimientos del “Andros Patria”, “Mar Egeo” y “Prestige” como telón de fondo.

–¿Cómo nace la idea de esta novela, muy ligada a Galicia, además?

–Cuando acabé de escribir la primera novela tenía el impulso de volver la vista hacia casa. El recuerdo del “Prestige”, que es el único que yo he vivido, es de los más potentes que conservo de mi infancia y empecé a pensar que había todo un universo contracultural gallego ahí que no se había contado. Los tres barcos, los tres hundimientos, son una excusa que lanza la novela, es una ambientación de fondo que creo que da cuenta de otro país distinto al del relato más extendido y oficial, que tiene que ver con otra forma de entender la España democrática de los 70 en adelante. Es un relato que merece la pena explorar.

–¿Qué descubrió en su proceso de investigación?

–Me centré en estos tres porque tienes que poner el corte en algún sitio, pero hay más barcos. Por mucho que parezca que hayamos cambiado, este tipo de historias siempre se repiten, con las misas consecuencias, causas y responsables parecidos y los que pringan siempre son los mismos también. Por otro lado, me di cuenta de que los movimientos ecologistas o en favor del medio ambiente lanzan sus tentáculos mucho más atrás de lo que pensamos. Es interesante reivindicarlo y reconocer que hubo figuras en la política, en el periodismo o entre la gente del mar que fueron precursores de todos los movimientos ecologistas que vendrían detrás y que a partir de los años 80 se empezaron a afianzar más. Es verdad que Galicia fue punta de lanza del ecologismo en España, pero otros territorios del país también lo fueron y también había un montón de grupos organizados haciendo cosas.

–¿Esos hundimientos son una metáfora del camino hacia la autodestrucción de los tres protagonistas?

–Creo que esta es una novela de naufragios en sentido amplio. Es una novela cuyo telón de fondo son esos tres hundimientos, tres momentos en la historia reciente de Galicia y de nuestro país, pero también es una historia de otros tantos naufragios, de los tres protagonistas principales; y que son, además, la otra cara de la moneda de otros naufragios que tienen que ver con sus propias vidas y sus propias experiencias.

–En su novela se pregunta: ¿Cuántos naufragios caben en una vida?

–Me parece una frase que puede resumir es espíritu de la novela. También recuerdo una, que es un pensamiento mío trasladado a la novela, cuando la protagonista piensa: “Hace mucho tiempo que no se hunde nada”. A veces, esa sensación, para los que hemos estado conectados con todo esto de los naufragios en las costas gallegas, la tenemos presente.

–Hay un “costumbrismo” muy palpable en su obra.

–El costumbrismo, las escenas de la vida cotidiana, son la vida misma. En una novela que habla de vidas pequeñas, que tiene una escala muy doméstica, es inevitable que se cuelen trazas de una naturalidad a pie de tierra que enriquece el relato porque todas las verdades son poliédricas.

–También emplea el gallego.

–Hay varios registros. He intentado, no sé si lo he conseguido, mostrar una realidad lingüística que es diversa. En el momento en el que decidí que el Gallego iba a estar presente, decidí que no iba a estar de una manera maniquea.

–¿Qué hay de usted en la novela?

–En cualquier novela de cualquier autor, hable o no de sí mismo, al final lo que hacemos es ponernos máscaras para hablar de nosotros mismos, por lo que hay mucho de mí en esta novela. Además, está esta narradora autoconsciente, que es la que cuenta el relato, que no soy yo pero que es un trasfondo de mí en clave paródica. Escribirla ha sido divertido porque ha sido un constante reírme de mí misma todo el rato.

–También la música tiene un peso importante.

–El relato tiene mucho que ver con la música y, de hecho, las tres partes de la novela están encabezadas por tres canciones de tres grupos gallegos: Golpes Bajos, Siniestro Total y Los Piratas. Es una estructura tripartita en muchos sentidos: son tres barcos, tres momentos de España, tres personajes y tres grupos que para mí eran importantes.