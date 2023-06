“Me he divertido mucho escribiendo esta novela histórica y voy a seguir por este camino”. Así lo aseguró Risto Mejide durante su intervención en el Club FARO, donde presentó, ante un salón de actos abarrotado, “Dieciséis notas” (Grijalbo), su primera novela, inspirada en el músico Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, Sacro Imperio Romano Germánico, 1750).

En un ambiente discernido, donde mostró una imagen radicalmente distinta a la que muestra en la pequeña pantalla, el presentador de “Todo es mentira” y “Viajando con Chester” se confesó un apasionado de la música y de la escritura. “Alguien puede pensar que soy un famoso que se aprovecha de su popularidad para escribir una novela. Esto lo respeto, pero no es el caso. Yo me dediqué a la publicidad y llegué a la televisión por accidente. Mi pasión era escribir, pero me di cuenta de que era un camino muy largo y tortuoso, y cogí un atajo”, explicó Mejide, que tiene otra decena de obras, aunque no de ficción.

Sin embargo, la popularidad tiene un doble rasero. “El único problema de este libro es que lo he escrito yo porque a quien no le gusta lo que hago en televisión no lo va a comprar y quien espere encontrar en el libro lo mismo que en los programas que hago se va a decepcionar”, dijo.

Durante la conversación que mantuvo con Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Telecinco y Mediaset España, Mejide manifestó la pasión que siente por Bach, al que considera el mayor músico de todos los tiempos y al que descubrió cuando, con 14 años, comenzó a estudiar piano de forma autodidacta. El presentador y escritor recomendó al público escuchar al maestro del Barroco y conocer al hombre que se esconde tras el genio porque es, dijo, fascinante. “Escuchar a Bach me ha cambiado la vida”, sostuvo.

En “Dieciséis notas”, Mejide ficciona la historia de amor del músico y su segunda esposa, la soprano Anna Magdalena, dieciséis años menor que él, y los obstáculos a los que se enfrentó la pareja. “Soy fan de la gente que lleva su amor hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

Sin embargo, matizó que no se trata de una biografía sobre el genio alemán ni pretende serlo. Es, añadió, un libro sobre la libertad de amar a quien quieras y como quieras, y que recrea qué sucedió desde que Bach enviudó, en julio de 1720, hasta que vuelve a casarse, en diciembre de 1721, un año y medio del que no se habla en las biografías. “Esto es importante porque la materia prima con la que trabajan los artistas es la vida”, afirmó.

Aunque es difícil no encontrar paralelismos con la propia experiencia del autor, a quien se le ha criticado por la diferencia de edad con sus parejas, aseguró que no ha escrito esta historia por él, sino por todas aquellas personas que son discriminadas o señaladas por estar en relaciones con diferencia de edad. “Yo salgo en televisión, así que, si no se me critica por esto, será por otra cosa. Pero recibo cada día mensajes que me rompen el corazón. Hay gente que lo está pasando muy mal por haberse enamorado de la persona equivocada, hasta tal punto de tener que romper la relación o caer en una depresión. Y nadie habla de esto. Que dos personas se enamoren debería ser lo normal y no motivo de crítica”, censuró el presentador. Y dio un dato: en España hay dos millones de parejas con diferencia de edad, según el INE, muchas de las cuales pueden estar sufriendo por ello.

Mejide desmitifica también la imagen de hombre severo y circunspecto que tenemos de Bach, presentando a un músico de 35 años apasionado, incluso rebelde, asiduo a los cafés de la época, tugurios de perdición, e incluso transgresor, que decidió amar a Anna Magdalena “por encima de todo y de todos”. También habla de ella, “la auténtica protagonista de la novela”, dijo, cuya historia es la única narrada en primera persona. Destacó el amor incondicional que profesó a su marido, la reivindicó como mucho más que la musa de Bach y lamentó que acabase muriendo en la más absoluta miseria.

La novela desarrolla otras dos tramas paralelas con Bach como nexo de unión: la exhumación de los huesos del músico en 1894 y el descubrimiento de dos ataúdes enterrados junto al del genio, y la grabación, en 1955, del primer disco del pianista Glenn Gould, “Variaciones Goldberg”.

En la presentación de ayer tampoco faltó la música. La violista de Kazajistán Sultana Altynbekova, alumna del Conservatorio Superior de Música de Vigo, interpretó una pieza de Bach para poner en situación al auditorio. Esta misma finalidad tiene Mejide encabezando cada capítulo con una obra del catálogo de las obras de Bach (BMW, en sus siglas en alemán).

Sobre sus proyectos, Mejide reconoció que le gusta arriesgarse, aunque fracase. “Me gusta ponerme en jaque –afirmó–. No quiero hacer siempre lo mismo; es aburrido”.

Entre el público asistente estuvo la expolítica Elena Espinosa y el cantante Fausto López, que mostró no guardar rencor al severo juez tras su paso por el concurso de talentos “Tú sí que vales”.