¿Helado de jamón ibérico? Existe y tiene sello gallego

La necesidad del I+D en el desarrollo de nuevos productos culinarios delicatessen en Galicia es una realidad desde hace unos pocos años y se evidencia con una ojeada a las cartas de sabores de las marcas gallegas de helados delicatessen. Una de las abanderadas es Central Heladera, de Ourense, que esta semana presenta sus novedades en el área de innovación de la feria Salimat Abanca de Silleda, el Salón de Alimentación do Atlántico, que se celebra hasta el domingo en la Semana Verde.

Entre las nuevas propuestas, un helado de jamón ibérico. “Buscamos hacer cosas diferenciadoras ofreciendo un concepto de heladería más innovadora para acompañar platos y seguir el ritmo de la cocina de vanguardia gallega”, destaca María Caldelas, gerente de la Central Heladera.

Helado de pulpo á feira

Estos se suman a otros sabores especiales. Destaca, por ejemplo, el helado de pulpo á feira, con pimentón incluido, (ideado con la colaboración de Rosa de los Vientos y del pulpeiro Paco Gómez) y otro helado de agua termal.

Respecto a este, María Caldelas resalta que el agua de las termas “le aporta un grado de cremosidad más porque con ella emulsiona mejor el helado”.

Recalca que este producto “de aguas termales es patente nuestra. Pasteurizamos el agua, infusionamos el helado termal con hierbas como manzanilla y hierba luisa; y le echamos ágave y algo de limón para que sea vegano”.

También presentan helado de vino godello (Mil Ríos); otro con algas para acompañar pescados; y uno de licor de hierbas que aseguran que marida de forma idónea con la tarta de queso.

La aventura de Caldelas con Central Heladera arrancó hace siete años y sin experiencia previa en helados. “Yo, recuerda, me dedicaba a la hostelería y vi que en Ourense habían cerrado dos heladerías míticas. Vi que había un nicho de mercado y tenía claro el concepto del producto. Nosotros nacimos como alternativa saludable al helado industrial y yogur helado de productos prefabricados. Es helado artesanal con producto de kilómetro cero de primera calidad”. Actualmente, cuentan con nueve franquicias en Galicia y acaban de abrir una en Valencia.

Pero no solo los helados gallegos están innovando en sus sabores; también las mermeladas. Si antes se procuraba una confitura de sabores diferentes a los tradicionales de frutas había que recurrir a marcas foráneas, incluso de Reino Unido u otros países. Pero, recientemente, empresas de Galicia han tomado nota y cada año sacan nuevos sabores, algunos inimaginables en mermelada.

Es el ejemplo de la marca Nela, de Cea (Ourense). “Había 16 panaderías y nada que untarle al pan”, recuerda entre risas Silvia Garriga, cosocia de la firma con José Manuel Paz.

Garriga incide en que “nosotros hacemos mermeladas creativas. Nuestra máxima es buscar cosas diferentes en la combinación de sabores. La de aceituna y anís es para maridar con carne o con lo que se te ocurra. Son productos que no encuentras en el mercado porque los creamos nosotros. En el caso de la combinación de aceitunas y anís, nos salió a la primera pero iba a descartarla porque no me gustan las aceitunas. Como a quien se la di a probar me dijo que estaba buenísima, decidí salvarla, de milagro”, comenta risueña.

En su caso, la aventura de las mermeladas empezó en junio de 2019 con ocho sabores –entre ellos, pétalos de rosas; higos con chocolate; pimientos con berenjena– para estar ahora en 15.

Además de mermeladas también cuentan con una marca de cosmética –Nela Biosense–, con sus productos en Madrid, País Vasco u Holanda pero con las principales ventas en Galicia.

La innovación también se bebió en Salimat. La marca Toupiña presenta oficialmente su hidromiel este sábado a partir de las 13.00 horas. “Se trata de un proyecto europeo donde se utiliza miel. La receta la adaptamos a nuestros ingredientes. Nuestra hidromiel lleva agua, miel y levadura. Nosotros le introducimos lúpulo producido por nosotros en Lalín y cáscara de naranja para darle un toque distinto”, explica Carlos Brea, el responsable de la firma, que también cuenta con una fábrica de cerveza ecológica de Lalín, la primera de estas características de Galicia.

Otro nuevo producto es la cerveza ecológica sin alcohol. “Llevábamos tiempo dándole vueltas y como el mercado se está volcando con lo sin alcohol nos animamos. Desde 2016 llevábamos haciendo cerveza ecológica”, explica el gerente de Celebridade Galega, Pablo Casanova.

Una de sus peculiaridades se vive en las etiquetas, dedicadas a mujeres gallegas destacadas. La rubia ecológica sin alcohol presenta a Elisa y Marcela; y la negra a María Pita. “La marca es Celebridade Galega y las cervezas están todas dedicadas a mujeres”, aclara este empresario de origen argentino que abrió la primera de cerveza artesanal en Galicia en 2005 en Monterrei, Verín. “Era un freaky en aquel momento. El único que hacía cerveza artesanal era yo. La gente me decía que estaba loco”, rememora.