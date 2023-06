Apretar los dientes inconscientemente por la noche, o incluso durante el día, se conoce como bruxismo y afecta ya a un 23% de los gallegos. Una cifra que alcanza unos niveles muy elevados precisamente tras la pandemia, pues en 2019 el porcentaje de bruxistas era del 4%. En el caso de España los datos han pasado del 6% de 2019 al 25% de 2023. “Nuestra calidad de vida ha empeorado muchísimo a todos los niveles con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia”, señala José María Suárez Quintanilla, presidente del Consello Galego de Odontólogos.

–¿Qué es el bruxismo y por qué se produce?

–El bruxismo puede ser nocturno y diurno y es provocado fundamentalmente por el apretamiento de los dientes. Hasta ahora era un bruxismo nocturno y era constante en los últimos años, pero ahora ha aparecido el diurno, que implica que la gente aprieta los dientes durante el día. Es un fenómeno nuevo que tiene que ver posiblemente con la pandemia, pues nuestra calidad de vida se ha visto mermada tras ella y por el mayor estrés que se está sufriendo. También en parte se puede culpar a la mascarilla, que ha generado movimientos musculares a los que no estábamos acostumbrados. Movemos ojos, cejas... y todo ha supuesto tensión muscular.

–¿Cuáles son las consecuencias de bruxar?

–La primera es el desgaste de los dientes y luego se producen dolores de cabeza y aumentan las patologías cérvico-faciales. También puede generar acúfenos, pues los músculos y nervios de la articulación temporomandibular y del oído están muy ligados entre sí. Esta articulación es la única a nivel de cráneo que se mueve.

–¿El bruxismo puede ser hereditario?

–Sí, el bruxismo puede tener un carácter genético o puede ser inducido, que es el que actualmente tenemos. Todos aquellos que tengan abuelos con los dientes muy desgastados es probable que sean bruxistas porque suele afectar a la segunda generación. Una persona bruxista debe colocarse una férula o un dispostivo. Con ella no deja de serlo, pero disminuye el desgaste de los dientes. Excepcionalmente en este periodo hemos visto que personas que no tenían que ser bruxistas lo son tras la pandemia. Esto tiene mucho que ver también por el empeoramiento del sueño.

–Colocar una férula de descarga es la principal opción. ¿Pero hay otras formas de frenar el problema?

–La férula evita las consecuencias. En la situación actual en que el aumento es casi de un 20% de la población, lo mejor sería volver a la situación emocional que teníamos antes de la pandemia. Es muy fácil decirlo, pero sin lugar a dudas sería lo ideal. Y lo digo porque el número de bruxistas durante el día es el que ha subido. Es decir, ha habido una causa externa que les ha generado estrés.

–Mucha gente no se acostumbra a la férula y pasa largos periodos sin usarla. ¿Después aconseja revisarla y adaptarla?

–Sí, siempre hay que revisarla. Las férulas en general pueden durar casi toda la vida hasta que se rompen, si no se rompen es el odontólogo el que debe revisar la oclusión porque la forma de cerrar los dientes se modifica y es el profesional el que debe ajustarla, pues no es un dispostivo universal. Hay que pensar que nuestra forma de masticar varía continuamente. A nadie se le ocurre pensar que masticamos igual que antes de la pandemia, por lo que puede necesitar revisión. Aquel que diga que no tiene sueños más conflictivos no es cierto, nos despertamos más, la fase REM se ha alterado y la forma en que nuestros dientes se cierran de noche ha cambiado.

–¿Cómo hay que cuidar la férula?

–Hay que cepillarla todos los días como si fuese un instrumento más de nuestra boca y yo aconsejaría una vez al mes diluirla en una mezcla de auga oxigenada y agua. Es mucho más efectiva la limpieza que si usamos las pastillas que liberan oxígeno. Además es mucho más barato. Se introduce 5 o 10 minutos y es suficiente.

–¿Es para siempre?

–La férula todas las noches le envía el mensaje al cerebro de que esa persona no debe masticar en esa posición. A lo largo del tiempo resulta efectiva porque el cerebro reconoce la nueva y correcta. En condiciones normales los dientes deben estar separados y esa es la función de la férula. Y es imposible que actúe en un año o dos. A veces la llevamos cuatro o incluso toda la vida. En un periodo tan crítico como el que hemos vivido, muchas personas han mejorado su bienestar por el simple hecho de llevarla. El coste es mínimo teniendo en cuenta los beneficios.

–¿Se da en niños?

–En niños es habitual el bruxismo pero no tiene que ver con el de los adultos. A veces se da por la presencia de oxiuros (infección intestinal provocada por pequeños gusanos parásitos). Incluso hay niños que aparentemente tienen bruxismo nocturno pero después de adultos no lo tienen. Aunque pueda aparecer en la etapa infantil y juvenil, se establecen en la adultez.