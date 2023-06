“Nervioso e moi emocionado” atópase o músico –fundador de Berrogüetto– Quico Comesaña ante o concerto-presentación do seu primeiro disco en solitario, en Vigo, no Teatro Afundación mañá venres.

Feliz polo Premio Martín Códax no apartado de música tradicional, para este artista actuar na devandita sala viguesa supón unha caixa de enormes sentimentos.

“ Teño artrite reumatoide dende o 2006 o que provocou que despois do último concerto de Berrogüetto tomara un descanso. Tiña dores nas mans e resultábame complicado tocar en condicións. Estiven moitos anos probando tratamentos que non me acababan de funcionar. Hai ano e medio conseguín un que me axuda moito. Non ma cura porque é unha doenza crónica e autoinmune; non ten cura”.

Ese tratamento deulle non só esperanza, foi o seu billete para volver aos escenarios despois de transcorrer 17 anos dos primeiros indicios da doenza. “Foron un golpe física e mentalmente. Na primavera de 2006, tiñamos unha xira por México á que non puiden ir. Quedoume gravado para toda a vida”.

Comesaña defende que “non podemos quedarnos sen Seguridad Social. Sería imposible que eu puidera pagar ese tratamento. É fundamental coidar a sanidade pública”.

Aclarada a causa da demora deste primeiro disco, titulado “Mãe” como homenaxe á vida, entramos en materia para descubrir o álbum que se levou o Martín Códax, un EP de catro suites.

“Son temas que xiran ao redor da natureza. As pezas, –que lembran a Berrogüetto– inda que independentes, están relacionadas entre si a partir dun par de melodías que aparecen en diferentes momentos nas catro cancións nas que a guitarra ten a maior presenza”, detalla.

En canto a por que aposta por temas instrumentais, Comesaña resposta socarrón: “Por levar a contraria á corrente de hoxe en día. A música instrumental é unha vocación. Eduqueime con ela e este disco non é comercial”.

“Clorofilia” abre o álbum falando do mundo de vexetais e do bosque. “Inspireime nos recordos da infancia e na adolescencia, da vida no mundo natural”, que el viviu na parte rural de Navia, en Vigo, e na aldea Aboal en Mondariz, de onde era a súa nai.

A segunda canción é “Marea” que comeza cun tempo lento pero non por nostalxia senón para lembrar o ritmo da auga e do mar.

Animal Sapiens é o terceiro tema e ten que ver co mundo dos animais. “Son seres vivos máis intelixentes do que se pensa. Non están tan lonxe de nós. Basta con ter unha mascota para darse un de conta. A primeira parte fala dunha cadeliña que tivemos na casa e xa morreu. Fíxenlle unha homenaxe representando ao resto dos animais”, aclara. Finalmente, “Terránea” pecha o disco.

Poderán disfrutalas mañá no Teatro Afundación Será o primeiro concerto da xira, a primeira vez que tocan os cinco en directo.