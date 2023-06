El colectivo de personas mayores aumenta en paralelo al edadismo. O al revés. Según José Luis Cabezas, el edadismo tiene múltiples caras, desde las conductas manifiestamente discriminatorias hasta el lenguaje infantil que muchas veces con ellos.

–¿Hay muchos mitos acerca del envejecimiento?

–Desgraciadamente, muchos, como que todos los mayores tienen achaques, problemas de memoria, que no tienen vida sexual, de lo que hablaremos también en el congreso.

–¿Estos estereotipos favorecen el edadismo?

–Sin duda. El edadismo es una de las principales discriminaciones, incluso más que la discriminación por nacionalidad y por otros motivos de las que hablamos más. El edadismo está en el día a día. La infantilización, por ejemplo, es una forma de edadismo. Tratamos a las personas mayores como si fueran niños cuando no lo son. En el lenguaje también: nos referimos a ellos como ‘abuelos’, ‘abuelitos’, cuando no todas las personas mayores tienen nietos, o con expresiones como ‘nuestros mayores’... La brecha digital también es un edadismo, porque hay personas que no han tenido acceso a las tecnologías. Un semáforo que dura poco también es edadismo porque no está adaptado a todas las edades.

–¿Cómo se los trató durante la pandemia?

–Las personas mayores han sido los constructores de ese gran barco que es el estado de bienestar y, sin embargo, vino la pandemia y fueron los primeros a los que arrojamos por la borda: perdieron todos sus derechos, decidimos por ellos, se les aisló, los más jóvenes tenían prioridad en los hospitales... Se hicieron verdaderas barbaridades que no deberían volver a suceder.

–¿Hay que replantearse el modelo de residencias?

–Las residencias aún tienen un tufo hospitalario que no deberían tener porque una residencia es un hogar no un hospitalito. Ahora se está trabajando en residencias que sean unidades convivenciales más pequeñas. Aparte de que las residencias son sólo una fórmula, pero no la única. Está el ‘cohousing’, un grupo de personas que comparten vivienda, aunque en España tiene poco tirón porque estamos muy apegados a la casa que compramos. Otro modelo son las casas intergeneracionales, donde comparten espacio mayores y estudiantes universitarios o guarderías. Esto es muy interesante porque ya no son esos guetos por edad. Yo estoy trabajando en lo que llamamos ‘adopciones intergeneracionales’ en la universidad de adultos y que consiste en que un mayor adopte a estudiante y este estudiante adopte a la persona mayor. Es una forma de facilitar amistades entre personas de distintas edades.