Hace unos días, la marca de agua embotellada Fontecelta sorprendió con una amplia campaña publicitaria en la que tira un "beef" a una de sus competidoras, Cabreiroá. La acción, firmada por la agencia Putos Modernos, sorprendió por la alusión directa con juego de palabras incluido: "Podríamos decir que somos la mejor agua de Galicia pero no queremos cabreiroar a la competencia".

Fontecelta salpicó Galicia con vallas y lonas con este eslogan, en el que presumen de "hablar sin filtros". La marca lucense alardea ante sus rivales de su distinción como Agua Minero Medicinal desde 1903 y de su pureza: "Han hecho falta diez mil años para que disfrutes de un agua así", esgrime su campaña.

Además del "beef" a Cabreiroá, la campaña incluye en su cartelería y botellas otros mensajes que comparten el tono humorístico: "Para vender agua suele funcionar poner la imagen de una montaña. A mí me han puesto este texto. Ellos sabrán"; "He salido de un bonito manantial para venir a un supermercado. Si esto no es salir de la zona de confort yo ya no sé qué más hacer"; "Nunca digas de esta agua no beberé. Yo decía lo mismo del crossfit y mira qué fuerte me he puesto"; "Cuidado, el agua que transporto tiene más de 10.000 años. Mejor no la trates de "bro" ni le hables del metaverso".

El revuelo en las redes, y en las calles -donde se apostan las vallas y lonas- no pasó desapercibido para la aludida, Cabreiroá, que lejos de indignarse saca rendimiento de la campaña gratuita que la marca de Lugo les está haciendo: "Nos hubiéseis avisado y habríamos pagado a medias", llega a dejar como comentario en las redes de Fontecelta.

Pero más allá de aprovechar el tirón de una campaña de la competencia, Cabreiroá se moja y responde: "Si no entrábamos en el #beef os íbamos a aguar la lona… Así que aquí nos tenéis".

La marca de Verín no se arruga y planta cara - y valla- a Fontecelta: “Para campaña que nos dan feita, a que temos á dereita”, replica con paneles publicitarios justo al lado de los de su rival. En ellos, ninguna referencia a la competidora más allá de su ubicación, sacando pecho de su posición predominante en el mercado.