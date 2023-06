‘Galleri’ o la revolución en la detección de cáncer con solo un análisis de sangre

Cáncer, esa palabra que cae como una losa derrumbándolo todo, podría estar más cerca de ser menos implacable. Se llama prueba Galleri y es un análisis de sangre que promete ser la revolución en la detección y tratamiento precoz de, al menos, 50 tipos de cáncer. La prueba acaba de demostrar su enorme eficacia en un estudio realizado en los hospitales dependientes del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, NHS. El análisis, en el que han participado 5.000 personas (se ofrecieron más de 150.000) a lo largo de los últimos tres años, fue capaz de detectar el 75% de los casos positivos, es decir, la presencia de ‘trazas’ cancerígenas en sangre. Y, además, en los casos positivos, pudo determinar el punto de origen en el cuerpo donde se inició el cáncer en el 85% de los pacientes.

El cáncer es uno de los grandes problemas de salud a nivel planetario. En Galicia lo padecen en la actualidad casi 20.000 personas (según la Asociación Española Contra el Cáncer). El colorrectal, de próstata o mana, son los que más incidencia tienen en la comunidad. Pero la gran variedad de versiones que presenta hace que se trate de una enfermedad ‘incontrolable’. Investigadores de todo el mundo están inmersos en su estudio desde diferentes ámbitos, con el fin de encontrar una cura, una vacuna o los motivos que lo producen. Pero mientras todo avanza, con mayor o menor ritmo, hay dos plataformas de detección precoz de tumores que existen en la actualidad. Una es Galleri, que ya está comercializada en USA. Y la otra es cancer-SEEK.

El de Gran Bretaña, no es el único estudio masivo donde se ha puesto a prueba Galleri. Otro grupo de oncólogos americano la utilizó en una investigación realizada en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Los resultados fueron presentados el año pasado en el congreso celebrado por la Sociedad Europea de Oncología Médica. En el caso americano, participaron 6.621 personas mayores de 50 años (edad a partir de la cual es más probable desarrollar la enfermedad), para casi todos los participantes la prueba salió negativa. Sin embargo, 92 de ellos presentaron indicios de un posible cáncer. Estas personas fueron sometidas a otras pruebas adicionales que acabaron por confirmar la presencia de cáncer en 35 de ellas (una con dos tipos de tumor).

Los cánceres invisibles

La prueba no solo ha permitido conocer la presencia de cáncer en el organismo, sino también hacerlo en fases iniciales, en las que para muchos tipos de cáncer significa una probabilidad de supervivencia elevadísima. En el caso americano, de los 36 tumores, 14 estaban en etapa temprana (fases I y II) y 26 se correspondían con manifestaciones de la enfermedad que no se detectan en las analíticas de control rutinarias, como el cáncer de páncreas o el de ovario. Es decir, tipos de cáncer que debutan tarde, cuando aparecen los síntomas, y las posibles soluciones son extremas o paliativas ante un final insuperable. Para el Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Santiago, Rafael López, estas pruebas de sangre son el primer paso para ‘dominar’ la enfermedad’. “Sin duda, va a ser muy importante para disminuir las consecuencias del cáncer, fundamentalmente la mortalidad y el sufrimiento. Pero se necesitan más investigaciones no solo en el diagnóstico precoz, sino en las medidas preventivas sobre todo los hábitos de vida saludable y también en el diagnóstico en el tratamiento, porque por desgracia, van a seguir existiendo tumores que por diferentes motivos no se van a diagnosticar tempranamente”.

Galleri ha sido desarrollada por la ‘startup’ estadounidense Grail, participada por Jeff Bezos y Bill Gates. Su liderazgo mundial es un estatus que quiso afianzar cuando anunció su intención de aliarse con la compañía de biotecnología norteamericana Illumina, de la que Grail era cliente. Una operación que fue vetada por la Comisión Europea. Entonces la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, justificó la decisión en que una fusión así “asfixiaría la innovación y reduciría la oferta” para un servicio sanitario importantísimo para la sociedad en general.

Galicia tendrá su propia prueba de detección precoz de células cancerígenas ‘en breve’

““En unos años dispondremos en Galicia de una prueba similar, posiblemente versiones mejoradas de los actuales”, anuncia, el doctor Rafael López. “Cuando se disponga de esa prueba, dentro de unos años, disminuirá la mortalidad por cáncer de forma extraordinaria. Todavía estamos en una etapa temprana del desarrollo y de la posibilidad de utilizar estas pruebas. A pesar de ello, el desarrollo de estas técnicas de biopsia líquida está siendo muy rápido, porque hace 10 años únicamente teníamos una hipótesis, y ahora ya se ha comercializado un test”, explica el oncólogo. Pero también avisa, “si se quiere que tenga un gran impacto en la mortalidad, se tiene que ofrecer y realizar a toda la población y de una forma organizada, como se está haciendo ahora el cribado del cáncer de mama que, de forma excelente, está reduciendo la mortalidad”.

¿Cómo funciona el ‘Santo Grial’ de la oncología? El análisis Galleri busca trazas de ADN cancerígeno en la sangre de los pacientes combinando avances en genómica humana, con macrodatos y algoritmos de aprendizaje automático. Pero, aunque es eficaz, detecta cierto porcentaje de falsos positivos.