Galicia vive desde el fin de semana pasado en un día de la marmota meteorológico. Las jornadas se levantan con cielos entre nubes y claros y temperaturas suaves, que al mediodía ya son cálidas. Por la tarde, el horizonte se oscurece hasta que las tormentas descargan, muchas veces acompañadas de granizo y de aparato eléctrico. Son miles los rayos caídos en territorio gallego en los últimos siete días.

Así acabó mayo y así seguirá junio, sin que los meteorólogos atisben el final del bucle. Es habitual esta configuración en Galicia en esa época, pero lo prolongado de la situación empieza a exceder lo común. Todo apunta a que al menos los próximos 10 días, con diferentes intensidades y con variaciones según las zonas, calcarán el mismo esquema.

Onte foi o 7º día consecutivo de tormentas en Galicia, na metade sur. Hoxe máis ⛈️ ⚡️ pic.twitter.com/txbGSwO2NS — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) 2 de junio de 2023

La explicación a este tiempo tormentoso está en la situación del anticiclón, que se ha desplazado al noroeste de la islas Británicas. Al situarse en una posición tan septentrional, deja de proteger al sur de Europa, de forma que las masas de aire frío, también desde el norte, tienen vía libre para llegar a la península ibérica. Las temperaturas de esta época mantienen caliente el aire en superficie, así que cuando se encuentran ambas masas de aire se producen estas tormentas.

Avisos amarillos

Al igual que en todos estos días pasados, es más probable que las tormentas caigan en las comarcas del sur y del interior, con Ourense y O Ribeiro como epicentro, aunque toda Galicia es territorio susceptible de sufrir estos fenómenos extremos. En la costa, además, serán habituales las nieblas matinales.

Este fin de semana responderá al esquema descrito, y de hecho seguirán activas las alertas amarillas por lluvias fuertes en el interior de Pontevedra y de A Coruña, en Ourense y en el sur de Lugo. La ría de Vigo no parece el escenario más probable para los tormentas el domingo, pero no es seguro que el Celta no se tenga que jugar la vida bajo los elementos.

Y la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ya avanza que la próxima semana será en Galicia más lluviosa y más cálida de lo habitual para la época.