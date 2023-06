A contaminación lumínica, especialmente do alumeado público, é unha realidade e un grupo de expertos citados polo Consello da Cultura Galega acordaron onte en Compostela reducir ao mínimo realmente necesario os niveis de iluminación nos espazos cidadáns.

Entenden que “o uso indiscriminado” dunha forte iluminación “ten consecuencias negativas nos ámbitos da preservación da biodiversidade, a saúde pública, a actividade científica, a percepción visual das paisaxes nocturnas e a preservación do patrimonio cultural inmaterial asociado má noite”.

Esta é unha das conclusións ás que chegaron na celebración da xornada “Os múltiples riscos da contaminación luminosa”, organizada polo Consello cuxa presidenta, Rosario Álvarez, participou na inauguración.

Destacan que “a luz artificial nas horas nocturnas é considerada hoxe un axente contaminante, sen prexuízo da súa utilidade e que a protección da noite é “fundamental” para a preservación da biodiversidade, a saúde das persoas, as paisaxes nocturnas e a transmisión.

Engaden que “as partículas de luz non teñen fronteiras e os seus efectos abranguen un territorio que vai alén dos límites dos concellos e as comarcas que as emiten”.

Entre os expertos que asinan o documento atópanse o catedrático de Electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela Jorge Mira; Salvador Bará Viñas, profesor xubilado da Área de Óptica desta universidade; Susana Malón Giménez, CEO e directora de Lumínica Ambiental e membro da Xunta de Goberno do Comité Español de Iluminación; Antonia M. Varela Pérez, directora xerente da Fundación Starlight e enxeñeira sénior do Instituto de Astrofísica de Canarias, e Xosé Antonio Fernández Bouzas, director-conservador do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e decano do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia.