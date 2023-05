“O xornalismo arde e desaparece todos os días, tapando os seus erros, pero tamén as súas grandezas, pero dende ese carácter efémero, hai pezas estables, hai textos que permanecen”, explicaba onte Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega (RAG) e tamén editor, escritor e xornalista en tempos pasados. Pois ben, o artigo publicado por este diario o 4 de setembro no suplemento Estela e firmado por Mar Mato baixo o título ‘Réquiem por un sombreiro’ é unha desas pezas que traspasan a fronteira do xornalismo efémero e se converten en obras literarias que merecen “permanecer” . Por iso, onte a periodista foi galardoada co XX Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego.

O artigo premiado foi elixido polo xurado por ser “una parábola cun punto poético moi ben escrita”. Conta a traxedia dunha muller, unha de tantas estragada pola vida, que pasa ao noso carón na beirarrúa, pero nunca a vemos ou queremos ver, ata que un día o facemos, aínda que só sexa por uns intres. E entón, conta Mar Mato, sénteste como “a nai que ve marchar unha filla polo buraco negro das galaxias sen retorno”. “Quixen dicirlle que aínda estaba a tempo de cazar soños. Pero só falaron os meus ollos”.

Freixanes, no nome do xurado, gabou “os xornalistas literarios que engrandecen a literatura galega” e estendeu a loanza a Mato aos finalistas do premio: Manuel Varela e Begoña R. Sotelino.

Mar Mato, que recibiu a distinción emocionada e sen discurso preparado, tivo as súas primeiras palabras de agradecemento para todos os compañeiros do FARO e para a súa familia, cun especial agarimo para o seu home, porque “sen el a conciliación non sería posible”. Tamén lembrou aos seus pais, “que tantos sacrificios fixeron” para que puidera estudar. “En momentos críticos para o xornalismo e o galego”, Mar Mato quixo agradecer o Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego polo seu apoio ao xornalismo feito nesa lingua.

A xornalista do FARO amosou unha “felicidade inmensa” pola honra de “recibir un premio tan importante e significativo que leva o nome de Paco del Riego, capaz mesmo de arriscar a súa vida polo idioma, a cultura e o país”. Escoitaban as súas palabras o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; o director xerente de Afundación, Pedro Otero Espinar; e os conselleiros de Sanidade e de Mar, Julio García Comesaña e Rosa Quintana, entre outros asistentes.

A Obra Social de Abanca pretende co premio Francisco Fernández del Riego “contribuír a dinamizar o panorama cultural de Galicia”. “E iso para nós significa materializar o compromiso adquirido para impulsar o coñecemento a través da cultura, especialmente nun ano no que Francisco Fernández del Riego é dobremente conmemorado: co Día das Letras Galegas e con este premio, que recoñece cada ano o labor a favor das letras, a cultura e do progreso a través de ambas”.

O xurado que decidiu o premio entre case corenta traballos está composto por Víctor Freixanes, presidente; Fina Casalderrey, vocal; María Varela, vocal; Gloria Rodríguez López, vocal; Xosé Carlos Caneiro, vocal; e Francisco Castro, vocal e premiado na pasada edición.