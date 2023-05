“Ser feliz es urgente, pero no es fácil ni siempre es rápido. A veces hay que hacer cambios”. Así lo aseguró ayer Cristina Martínez durante la conversación que mantuvo en el Club FARO con la periodista y actriz Maika Aguado. Pero, ¿qué es la felicidad? Para la psicóloga catalana, ser el conductor de nuestra vida. “La felicidad es no desear tener otra vida ni querer ser otra persona”, aseveró la especialista, que añadió que la felicidad “se puede construir”.

Proporcionar al lector las herramientas necesarias para alcanzar esta meta es el propósito de la obra que presentó en el MARCO de Vigo, “Ser feliz es urgente” (Planeta), un libro práctico para aumentar la autoestima, descubrir el potencial de cada uno, manejar las emociones y diseñar la vida soñada.

A lo largo de los distintos capítulos, concebidos como sesiones terapéuticas entre Carla, una paciente ficticia, y su terapeuta, el lector va encontrándose con numerosos ejercicios prácticos con los que aprenderá a mejorar sus estados de ánimo, aumentará su autoestima y desarrollará relaciones sanas. Incluye, además, códigos QR si desea ampliar la información. “Carla tiene un poco de cada uno de mis pacientes, pero también de mí misma”, reconoció la ponente, doctora en Psicología cum laude y con más de veinte años de experiencia clínica.

Según la doctora Martínez, el objetivo del libro es demostrar que nuestra felicidad está en nuestras manos. “Tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros y tenemos las herramientas en nosotros mismos. Solo hay que descubrirlas”, apostó.

La conferenciante aseguró que el primer paso es el autoconocimiento. Es más, sin mirar hacia el interior de uno mismo y conocer las emociones, las motivaciones, los sueños y los miedos no se puede avanzar. “Parece algo obvio, pero la mayoría de la gente no se para cinco o diez minutos para reflexionar sobre cómo ha ido el día y cómo nos hemos sentido con las cosas que nos han pasado, y menos a escribirlo en un papel”, expuso.

De hecho, solo cinco personas alzaron la mano cuando preguntó quién llevaba un diario emocional. “Un gesto tan sencillo como mirar hacia dentro dice mucho de nuestras ganas de ser felices”, afirmó.

La especialista también advirtió del riesgo de vivir anclados en el pasado o pensando en el futuro, cuando lo realmente importante está en el presente, por lo que invitó al público a entrenar a su mente para vivir el aquí y el ahora. ¿Cómo? Aprendiendo a diferenciar lo que la mente hace con conciencia plena y lo que hace en modo avión. Para ello, recomendó algo tan sencillo como hacer una actividad diaria, como tomar café, de forma consciente, sin otras cosas que distraigan la atención de lo que se está haciendo.

La doctora Martínez aseguró que es importante conocer y atender las emociones, así como huir de los pensamientos negativos recurrentes, que sólo crean ansiedad y angustia. En este sentido, advirtió que de los entre 60.000 y 70.000 pensamientos que tenemos, el 85% son negativos y el 85% de ese 85%, recurrentes. “Estamos todo el tiempo, pensando lo mismo”, advirtió.

Equivocarse como oportunidad

La doctora Cristina Martínez emplea un personaje ficticio, Carla, que se adentra en el mundo del crecimiento personal a través del procedimiento terapéutico guiado por su psicóloga. Según su autora, a partir de su historia y sus experiencias, que va narrando en las distintas sesiones, el lector irá adquiriendo estrategias para abrir las puertas al bienestar y a la paz interior. “Ser feliz es urgente” es un libro dirigido a todo tipo de lector, no sólo al que atraviesa por problemas de ansiedad, depresión o baja autoestima o problemas en el trabajo, ya que aporta las herramientas para enfrentarse a esto.

La psicóloga invitó a los asistentes al Club FARO a trabajar por ellos mismos y por su bienestar emocional, y a perder el miedo a salir de su zona de confort. “El coste de equivocarte es menor que el coste de no hacer nada”, aseveró. Respecto a esto, lamentó que en culturas como la nuestra se penalice el fracaso, cuando éste debería verse como una enseñanza y recordó que en otros países, como China y Estados Unidos, los fracasos son más valorados que el hecho de no haberlo intentado.

La especialista recomendó centrarse exclusivamente en lo que depende de uno mismo y no poner la energía en metas que se nos escapan. “Hay que poner el foco en todo lo que depende de nosotros y no lo que no, que sea lo que tenga que ser”, comentó.