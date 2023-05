Formarse en igualdad para frenar los insultos y amenazas en el instituto

Lid y Aitana, de 17 y 16 años respectivamente, saben qué es sentirse insultada o amenazada por protestar contra los asesinatos de mujeres a manos de hombres que eran sus parejas, familiares, supuestos amigos o desconocidos. No lo sufrieron ni en Afganistán, ni Irán ni otro país con leyes discriminatorias contra las mujeres. Lo vivieron en Galicia y pocos meses atrás.

El último Día de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre del pasado 2022, les ocurrió algo muy hiriente. “En nuestro centro hay un grupo de personas que no cree en el feminismo. Nos insultan. Tenemos que aguantarlas. En el 25-N hicimos una cadena humana y hubo amenazas bastante graves”, recuerda Lid Alonso, alumna del IES de Mos.

Añade que “conseguimos solucionarlo al final. No supimos quién era porque dentro de la multitud no se pudo identificar pero hay negacionistas hombres y mujeres”.

En el mismo centro estudia Aitana Díaz quien reconoce que la situación “es ambigua. Hay mucha conciencia en una parte del profesora con profesoras superimplicadas. Tenemos un Club de Igualdad; en la ESO tienen Igualdad de optativa pero también hay personas desagradables. Ese día, el 25 de noviembre, llegaron a insultarnos. Tras un acto del profesorado mejoró pero...”.

Para concienciar sobre este tipo de situaciones, intentar solucionarlas o evitarlas, nació Canteira de Igualdade, un proyecto bajo el paraguas de la Escola de Igualdade María Vinyals de la Deputación de Pontevedra.

Cada sábado, de enero a abril, en la sede del organismo provincial en Vigo, 20 estudiantes de Secundaria acudían a clase para recibir clases de expertas como Chis Oliveira, Priscila Retamozo, Luísa Abad o Amada Traba –entre otras– en educación afectivo-sexual, resolución de conflictos o identificación de machismo y de los efectos del patriarcado.

“Cada sábado nos reuníamos. Nos sentábamos en una mesa redonda para comentar las situaciones que nos habían ocurrido durante la semana o ese día. Tras una introducción al tema del día y las compañeras que lo exponían. Después había una clase activa”, indica Lid Alonso.

Entre los temas tratados, el machismo en el lenguaje y en la actitud. “Muchas veces te pasa por la cabeza ‘esto no lo puedo hacer porque es de hombres’. Ahora, con esta formación pienso que nada es específico de un hombre o mujer. Otras veces pensaba que un pantalón me hacía parecer masculina”, señala para a continuación apuntar el contra-pensamiento “las mujeres no tenemos porqué tener un cuerpo determinado” y podemos vestirnos como queramos.

Las chicas y chicos de este curso han aprendido también sobre sexualización en casos cuando una chica es tildada de “guarra” por liarse con alguien cuando sobre la otra persona no se dice lo mismo.

Para otra participante, Aitana Díaz, con 16 años y de Mos, reflexiona que “Canteira nos abrió a soluciones y propuestas para llevar a cabo en el centro. Estuvo muy bien que nos hablaran de la historia del feminismo, del lenguaje no sexista, de la realidad de la pornografía y la prostitución para darnos cuenta del machismo en nuestras vidas” y evitar que chicas que queden fuera de los clubs de ciencias o matemáticas o se les diga que no sirvan para determinados estudios.

Antía Mariño, de Vigo pero que estudia en un instituto de Pontevedra, habla también de otros machismos. “Al comenzar el curso, los chicos hicieron una lista puntuando a las chicas. Les dijimos que estábamos en contra de eso. No somos objetos. No tienen derecho sobre nosotras”, defendió una chica que lamenta que en su centro ni se celebre el 8-M ni el 25-N.

Para ella, si hubo una clase que no olvidará será la de sexualidad a cargo de Chis Oliveira. “Descubrimos cosas nuevas, nos puso cortos sobre el clítoris, nos demostró la violencia que hay por ejemplo cuando una mujer no quiere sexo y su pareja la obliga. Eso es violación”, recalca.

“Hay gente que no nos respeta”

Concienciar en la igualdad al resto de compañeras o compañeros de instituto en las consignas del feminismo no es fácil en estos tiempos. “Siempre está la espina de que hay gente que no nos respeta. Nosotras intentamos respetar a todo el mundo y buscar una forma abierta de comunicarnos. Cuando nos amenazan o insultan, duele trabajar tanto y que haya gente que no valore todo esto”, explica Lid Alonso. “Pensamos que la mayor parte de la negación es por ignorancia. Si estás informado sobre algo no puedes negarlo. Cuando tienes información sabes que existe un problema, entonces, no puedes negarlo. Hay falta de educación”, añade esta joven a la que le gustaría entrar en la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra el próximo curso. Y esa educación a partir de ahora la realizarán con las herramientas aprendidas cuando hablen de igualdad con sus amigas y en el caso de Antía cuando participe en las actividades del Comando Igualdade de Chis Oliveira y Priscila Retamozo. “Participo en todo lo que puedo; empecé cuando hace cinco años cuando tenía 12”, destaca la joven viguesa.