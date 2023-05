As rúas das principais cidades, con Santiago de Compostela como núcleo central das reivindicacións, volvéronse encher este 17 de maio, Día das Letras Galegas, baixo a reclamación de "poder vivir en galego".

A manifestación da capital, convocada pola plataforma 'Queremos Galego', arrincou pasado o mediodía da Alameda compostelá e rematou na Praza de Praterías. "Sempre en Galiza, sempre en galego" púidose escoitar, amais outras consignas a favor do uso da lingua propia.

En declaracións aos medios previas ao arranque da marcha, o portavoz de 'Queremos Galego' e presidente d'A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, sinalou que 40 anos despois da lei de normalización aínda hai que pedir "que se cumpra" por parte dos poderes públicos.

"Vemos, aínda hoxe, como o presidente da Xunta, que ten a obrigación de promover e usar o galego, en plena campaña electoral atrévese a non facer uso do galego e de atacalo. Algo que tamén fixo hai uns anos cando se manifestaba nas rúas de Santiago en contra do galego", manifestou en referencia a Alfonso Rueda e á súa participación, daquela como secretario xeral do PPdeG, na manifestación promovida pola entidade Galicia Bilingüe en contra das políticas do bipartito de PSOE e BNG.

Na súa intervención, na que subliñou o esforzo de funcionarios e profesores que fan posible unha Administración pública ou ensino en galego, Maceira lembrou que este 17 de maio cúmprense 60 anos da primeira celebración do Día dás Letras Galegas proposta por Francisco Fernández del Riego, homenaxeado neste 2023.

A manifestación de Santiago de Compostela reuniu aos líderes da oposición, Ana Pontón (BNG) e Valentín González Formoso (PSdeG), e tamén contou con outras forzas da esquerda e nacionalista, como a candidatura de Compostela Aberta liderada por María Rozas e o integrante da lista e líder de Anova, Martiño Noriega.

En declaracións previas, tanto a dirixente nacionalista como o político socialista han censurado as políticas do PP que, en palabras de Pontón, son "lingüicidas". Formoso, pola súa banda, lembrou tamén que o presidente da Xunta manifestouse en contra" do galego, algo que non se debe esquecer".