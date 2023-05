A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, e Vegalsa-Eroski celebran o Día das Letras Galegas cunha campaña para homenaxear a Francisco Fernández del Riego cunha tirada especial de bolsas e carteis que chegarán a 215 establecementos da rede Eroski e Autoservicios Familia.

No acto de presentación, celebrado no Eroski Center de Portanet, en Vigo, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, lembrou que se se festexa o Día das Letras Galegas “é por iniciativa de Francisco Fernández del Riego, que o ideou e o promoveu para unir a todos os galegos e galegas arredor da nosa lingua e da nosa cultura e que, co paso dos anos, se converteu nunha das celebracións máis importantes de Galicia”.

Deste xeito, máis de 200 establecementos da distribuidora alimentaria contarán nas súas instalacións cos carteis gañadores na categoría de Primaria e Infantil do Concurso-Exposición Letras Galegas 2023 da Xunta, deseñados polo alumnado e profesorado do CEIP Juan Rey de Lourenzá, vila natal de Francisco Fernández del Riego.

Ademais, distribuiranse 21.000 bolsas de papel e 1.400.000 bolsas de plástico coa inscrición “Estamos a poñer en marcha algo grande”, extraída dunha carta persoal do homenaxeado dirixida a Ramón Piñeiro no ano 1950 e na que facía referencia á fundación da Editorial Galaxia.

Programación

Esta campaña enmárcase na programación de máis dun centenar de accións que o Goberno galego, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e a CRTVG, en colaboración con numerosas empresas, entidades, administracións locais e editoriais, impulsan para celebrar o 60 aniversario das Letras Galegas e homenaxear a Francisco Fernández del Riego.

Entre elas, a realizada onte polo director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, que presentaron o folleto “Vivo na vila de Francisco Fernández del Riego”, producido pola empresa Ouvirmos.