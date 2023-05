O presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes, asegurou onte que “as Tanxugueiras fan máis pola lingua que todos os meus discursos”. No Club FARO, reflexionou que “a transmisión xeracional da lingua aos máis novos, é unha das claves na cultura urbana. Aí temos un problema político que ten que ver coa planificación do ensino e ten que ver con dotar aos rapaciños e rapaciñas con recursos de socialización para que habiten un mundo co galego máis presente. O Xabarín fixo moitísimo pola lingua”.

Freixanes indicou que “hai que traballar esa fronte e crear unha dinámica social dinamizadora. É unha responsabilidade social, o poder non resolve todo. Cada un ten a responsabilidade na casa. Ese é o sentido do Día das Letras Galegas que é unha festa e tamén é unha plataforma reivindicativa para reflexionar sobre todo isto. E ese é un mérito de Francisco Fernández del Riego quen en 1963 puxo a primeira pedra dun edificio que hoxe é espectacular”.

Freixanes non estivo só na súa intervención baixo o título “Francisco Fernández del Riego, activista da cultura galega”.Estivo acompañado pola biógrafa de Don Paco Malores Villanueva; polo director da Fundación Penzol, Xosé Manuel Soutullo; e polo colaborador de FARO e activista cultural Manuel Bragado que fixo de presentador.

O máximo responsable da Academia Galega lembrou que as universidades francesas realizaron un reconto dos prestixios das linguas no mundo. Concluíron que das 7.000 actuais, desaparecerán máis da metade no século XXI e que o galego non estará entre estas. “O galego estaba hai cinco anos no posto 57 de prestixio, agora está no 37. A capacidade creativa deste pequeno universo noso é extraordinaria. Temos que transmitir o entusiasmo”, defendeu lembrando a enorme cantidade de creadoras e creadores que levan o galego polo mundo no cinema, arte, música e outras disciplinas.

Para dar folgos, lembrou dúas frases chaves de Del Riego: “O pesimismoé reaccionario” e “Nunca vos rindades”. De Don Paco, dixo que foi “o espiñazo da cultura galega do século XX” e que se a Real Academia Galega decidiu dedicarlle as Letras Galegas deste ano pola aportación da xeración que dende o exilio interior, dende Galicia, resistiu para “maner viva a dignidade da cultura e do idioma” tralo golpe de estado do 1936. Recalcou que nos anos 1975 rara era a persoa da rúa que sabía quen fora Castelao. “Hoxe iso non ocorre”, subliñou para resaltar o traballo que fixo Paco del Riego para recuperar esta e outras figuras co establecemento do Día das Letras Galegas no 1963 desde a Real Academia Galega.

Precisamente se nalgo fixeron fincapé os conferenciantes é que a figura de Paco del Riego foi e é clave para entender o labor actual dende institucións, cidadáns e creadores para dignificar o idioma.

Malores Villanueva recordou como Del Riego intentou primeiro reorganizar o galeguismo refundando o Partido Galeguista na clandestinidade, se ben tivo que deixar esta empresa de lado pola presión e persecución da policía franquista.

Porén, reorientou a loita na creación da Editorial Galaxia, para editar só libros en galego, ademais de traballar arreo dende a Real Academia Galega, a Fundación Penzol así como noutras empresas pequenas como os calendarios da cementeira Cosmos para os que redactaba textos en galego que chegaban a milleiros de fogares.

Sobre a súa chegada á cidade olívica, Villanueva indicou que Vigo “abréuselle como unha porta a reconstruírse porque en Compostela ata as pedras o acusaban. Vigo era unha cidade de oportunidades”. Instalado nun inicio nunha modesta pensión en Príncipe, comezou a traballar no despacho de Valentín Paz Andrade, recibindo nos primeiros días a famosa chamada por teléfono de” ¿Sabe usted que vive con permiso del enterrador?”.

Foi na urbe da oliveira na que volta a traballar como editor, oficio que desenvolvera na imprenta de Nós, queimada polos fascistas, onde corrixira con Seoane os libros “Retrincos” e “Cousas” de Castelao. Tamén traballou como profesor en colexios como o Mesquita e o Labor, a pesar de que neste último fora rexeitado inicialmente por estar inhabilitado para a docencia. A medida que foron medrando os ingresos, foinos derivando para a causa galeguista.

Malores lembrou como pouco a pouco ía gañando espazos mínimos para o galego mesmo no FARO DE VIGO no que colaboraba en lingua galega baixo a dirección de Cerezales. Corría o ano 1964.

Pola súa parte, Xosé Manuel Soutullo resaltou que “Del Riego está no cento das actividades máis transcentes despois da Guerra Civil” entre as que destaca tres fitos dos que se conmemoran os 60 anos neste 2023: a institución da Fundación Penzol, o nacemento da revistra Grial coa que buscaban demostrar que o galego valía como lingua de ensaios, de erudición e coñecemento especializado; e a instauración do Día das Letras Galegas.

“El emprendeu nos anos 50 un labor para dignificar a lingua e a cultura galegas que explica boa parte da Galicia actual”, destacou tamén o presidente da Fundación Penzol.