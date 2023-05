A Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rematou e a delegación galega –a Xunta tivo stand propio– xa está de volta. Foi unha semana na que autoras como Arantza Portabales e Malores Villanueva aproveitaron para experimentar a importancia aínda da presenza da comunidade galega na capital austral e o interese polos libros en xeral e de noso con facilidades para a súa compra que ben se poderían instaurar aquí.

“Eu –explicaba onte Malores Villanueva– estivera en Buenos Aires no 2015 como ponente nun congreso. Apreciei que o país está pasando unha peor situación que hai oito anos; teñen unha forte inflación; percébese máis pobreza e, con todo, a Feira e os libros seguen a ser fundamentais para a poboación. A crise xeral, que tamén percibimos aquí, alí vese máis agudizada. A nós, sorprendeunos que os libros se poden financiar en varios meses sen intereses, algo que aquí aínda que quizais é posible non se anuncia”.

Outra experiencia que gardan na lembranza é o seu paso polo Instituto Santiago Apóstol de Buenos Aires. “Os máis de cincocentos alumnos deste colexio privado estudan galego e fálano á perfección cun marabilloso acento porteño. Nesta ocasión e xa en galego faleilles do Día das Letras Galegas e de Francisco Fernández del Riego. É un gusto estar nun centro onde custodian o cadro “A última lección do mestre”, de Castelao, e dar unha charla para o alumnado de último curso nunha sala presidida por un mural de Seoane”, sinalaba Malores.

A mesma grande impresión tivo a escritora Arantza Portabales quen visitaba a capital arxentina por primeira vez. Portabales mesmo se fixo unha foto ante o cadro de Castelao no instituto. “É fermoso atopar a rapaces e rapazas alí falando galego. E non son fillos ou descendentes de galegos. É impresionante atopar un centro de estudos onde o galego é a columna vertebral nun país onde a nosa lingua non é a oficial”.

Portabales, coa voz moi afectada, aproveitaba para resaltar “o trato exquisito” que recibiu a comitiva galega na cidade e na feira do libro. No seu caso, aproveitou para reunirse con responsables da editorial que lle adquiriu os dereitos para editar os seus libros en Latinoamérica co fin de ver se se poderían publicar as súas novelas no país sureño.

Tanto ela como Villanueva impartiron diferentes charlas. No caso de Malores unha levou por título “Cómo salvar la inmensidad atlántica a través de la literatura”. Nela, lembra, “busquei os galegos nas obras e na vida dos escritores arxentinos máis relevantes como Cortázar, Borges ou Sábato e tamén algunha escritora actual como Rosa Lojo e Claudia Piñeiro.

A outra charla tiulouse “Argentina como sustento de la cultura gallega durante el franquismo” . Nela fixo “un repaso da importancia deste país na cultura que se fixo en Galicia durante a ditadura, con apoio económico da nosa diáspora”, resumiu.