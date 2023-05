“Aprendín a non ser tan Napoleón, a non querer mandar en absolutamente todo”

O vigués Brais González estrea hoxe no Concerto das Letras Galegas (Teatro Afundación Vigo, 20:30) a súa obra “Sinfonietta”, composta por encarga do Consello da Cultura Galega (CCG) a partir de dous poemas dedicados a Francisco Fernández del Riego escritos por Salvador García Bodaño (“Cabeleira de néboas”) e por Xaime Isla Couto (“Corazón do país”), máis “A miña burriña”, peza moi querida polo homenaxeado.

A Real Filharmonía de Galicia, dirixida por Maximino Zumalave, e o Coro de Cámara Rías Baixas interpretarán un programa que inclúe “La leyenda del beso” de Reveriano Soutullo, e “Concerto grosso”, escrito en homenaxe a Bach por Jesús Bal y Gay.

–Estrea hoxe unha peza, por encarga do CCG, a partir de dous poemas dedicados a Del Riego de García Bodaño e Isla Couto.

–Esa é a novidade da encarga respecto ó que acostuma a facer o CCG, que case sempre encarga unha obra de estrea sobre algún texto do homenaxeado do Día das Letras Galegas, pero neste caso, polas particularidades da figura de Del Riego, que non deixou material lírico, decidiron tirar por esta liña de elixir dous textos poéticos de García Bodaño e Xaime Isla adicados a el, con todo o que iso supón tamén a nivel narrativo.

–Como fixo para unir ámbolos dous textos nesta composición?

–Trátase dun material lírico de dúas persoas distintas, con estilos distintos e o reto foi tratar de amalgamar nunha soa obra estilos poéticos moi diversos de dous autores.

–E de aí saíu a “Sinfonietta”, estruturada en tres movementos.

–Case que por iso de aí ven o nome da peza. Son dous textos moi diversos e un deles, o de Xaime Isla, non era tampouco demasiado lírico, polo que era moi difícil musicalo. Tiven que facer unha especie de collage co propio poema, quitar dun lado, poñer doutro... Eran tamén textos moi longos, polo que había que meter a tesoria por algures, así que cando estaba empezando o proceso creativo deime de conta de que non me parecía idóneo chamarlle canción ou falar dunha musicalización dos poemas porque estaban realmente, no caso do segundo deles, bastante desvirtuados en favor da parte musical. Nese contexto decido irme cara o escenario dunha pequena sinfonía coral onde se empregan os textos dos autores para englobalos dentro dunha peza máis ampla que tamén inclúe un movemento soamente instrumental, sen o coro, baseado unha das melodías das que se di que é unha das favoritas de Del Riego.

–“A miña burriña”...

–Exacto. Os dous textos de García Bodaño e Xaime Isla presentan a figura de Del Riego de xeitos moi diversos. Non soamente a diversidade está no apartado estético, estilístico, senón tamén no de concepto. Preséntano de xeitos diversos afondando en particularidades moi distintas da súa figura, tan enorme por outro lado para a cultura galega. E, polo tanto, baixo a recomendación de Alejo Amoedo, que foi o que me deu esta pista biográfica sobre Del Riego, era interesante tamén dar outro punto de vista: é un dos poucos vencellos que atopamos del neste caso coa música de xeito tan directo como unha melodía e pareceume que era case de rigor incluíla. Nun primeiro momento Amoedo suxeriume a idea de tentar integralo, aínda que fora de feito moi sucinto, pero eu quixen darlle máis peso e adicarlle un movemento completo.

–Que supón para vostede formar parte desta homenaxe, en Vigo ademais?

–É algo tremendamente especial. Vigo é a miña cidade e que sexa cun mestre como Maximino Zumalave, ó que coñezo dende hai moitos anos e que me ten axudado moito na miña carreira, e cunha formación como o Coro de Cámara Rías Baixas, co que levo traballando moitos anos como pianista acompañante e que xa estreou algunha das miñas obras, é unha combinación perfecta dos actores que van estar implicados nesta estrea. Non podería estar máis contento.

–As súas obras xa foron interpretadas en importantes escenarios como o Conde Duque (Madrid), KUMU (Estonia), o Baltais Fligelis (Letonia) ou o Flux (Budapest).

–Non hai maior ledicia que ver a outras persoas esforzándose e sacando o mellor que teñen dentro para dar vida a algo que creei eu. Por máis que vaian pasando os anos ségueme emocionando igual que o primeiro día. Vivo sempre con moita emoción cada unha das representacións, xa sexa unha estrea ou unha reposición dunha obra anterior. Neste caso, ademais, é moi especial pola xente que participa e tamén por ser na miña cidade.

–Una peza que pasará a formar parte da historia da nosa música tamén.

–Exactamente. O CCG non me puxo ningunha restrición, tiña liberdade absoluta para facer o que quixera, pero de xeito intelixente o mestre Zumalave indicoume que que quizais fose convinte facer a instrumentación da orquestra coa composicion real que ten a Filharmonía, que é moi concreta e específica. Compúxena así precisamente coa intención de que poida quedar no seu repertorio.

–En que máis está traballando?

–Agora mesmo estou traballando nalgúns encargos de música de cámara, pero vou entrar nun pequeno período de parón porque veño de estar traballando a reo nesta obra e tamén de estrear a miña segunda ópera, neste caso unha ópera infantil, “Brinca”, e agora preciso parar un pouco. Veño duns meses de moito desgaste creativo, un desgaste que eu fago encantadísimo, pero tamén é necesario un pequeno período de pausa creativa para coller forzas. Por outra banda, cústame moito estar quieto, así que non creo que tarde moito en estar atarefado con algunha cousa.

É un concerto que conforma un prisma con moitos ángulos distintos do que era a figura del Del Riego, plasmada a través da música

–Toca, polo pronto, desfrutar da estrea de hoxe.

–Eu son pianista e estou acostumado a estar involucrado como parte activa e as primeiras veces que me tocou asistir a estreas das miñas obras dende o patio de butacas pasábao mal por vivilo dende fóra. Pero vou aprendendo a relaxarme e descubrindo unha realidade da música que é moi interesante tamén, que é que ti, como creador, presentas a partitura e daslla ó mestre e ós intérpretes para que tome forma e incluso ás veces camiños ou carices distintos ós que ti pensaches. Descubrín que me gusta tamén como compositor non ter unha idea tan ríxida do que eu pensaba que podían ser as cousas e ver como se desenvolven dun xeito máis orgánico nas mans e nas cabezas doutras persoas. É un proceso que me custou, pero que resultou ser moi bonito tamén. É o sentido mesmo que ten a arte en xeral, está sempre viva, non pertence soamente ós creadores, e foi unha bonita lección como compositor e creador ver que estas cousas suceden. Aprendín a non ser tan Napoleón como era antes de querer mandar en absolutamente todo e deixar que as cousas tomen vieiros distintos.

–Será, ademais, no Teatro Afundación.

–Eu ía alí de pequeno a ve-los concertos imaxinando se algún día ía tocar alí. Por sorte iso xa o puiden cumprir como intérprete hai uns anos, e nesta ocasión vou cumprir outro soño aínda maior que é ve-la miña música soando nese teatro interpretada por unha orquestra. Pero máis aló desta estrea, é un concerto moi bonito para recorda-la figura de Del Riego, cun concerto que conforma un prisma con moitos ángulos distintos do que era a figura del Del Riego, plasmada a través da música.