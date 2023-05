A “personalidade dual” de don Paco

O Día das Letras Galegas rende tributo este ano ó seu ideólogo: Francisco Fernández del Riego (Lourenzá, 1913-Vigo, 2010). O último patriarca do galeguismo destacaba polo seu carácter rexo pero afable, por ser un traballador incansable e tamén un amante da vida e de pequenos praceres como os paseos e baños no mar, a boa comida, as festas ou o fútbol. Esa “personalidade dual”, como a define o seu biógrafo Manuel Román, explica a súa pegada na cultura galega do século XX.

Son moitas as anécdotas que cita Román sobre a infancia de Del Riego en Lourenzá, a súa terra natal. “Naceu no seo dunha familia acomodada e tivo unha infancia feliz”, indica. “Lembro con saudade a vila da miña nenez, e a casa da praza onde vin a luz primeira formada por un baixo, dous pisos e un faiado moi amplo”, di o propio Del Riego en “O río do tempo: unha historia vivida” (Edicións do Castro, 1990).

El mesmo contaba que “a súa nai non puido aleitalo e contrataron unha ama de cría, que se chamaba María de Masma”, di o seu biógrafo. “Esta boa señora descubrira nun armario da casa da familia unhas botellas de augardente e ó mesmo tempo que o poñía á teta tamén lle daba uns grolos ó augardente”: “Sempre dicía que estaba xa vacinado contra os excesos etílicos porque de pequeno lle pasara esta anécdota”.

Pero a súa infancia tamén estivo marcada por “un suceso tráxico” relacionado co seu pai cando tiña uns 5 ou 6 anos. “Un día viñan dun xantar nunha parroquia veciña e, chegando á vila, saíulles un home preguntando polo xuíz municipal, que era un primo da súa nai que viña nese momento con eles. Cando o home lle dixo o señor que era el, o outro sacou unha pistola e apuntouno. O pai de Del Riego interveu e recibiu uns balazos. Foi un suceso tráxico que presenciou sendo un neno pequeno e que sempre retivo na súa memoria”, afirma o seu biógrafo.

Foi en Lourenzá tamén onde fixo o seu primeiro acto público en defensa de Galicia. “Cando marchou a Madrid (curso 1930-31) foi onde tomou conciencia do galeguismo. Foi alí onde empezou a ler a Rosalía, a Curros, a Risco...”, indica Román. Rematado o curso, volve a Lourenzá e, xunto con outro amigo, o 25 de xullo escriben un manifesto, izan a bandeira galega, contratan uns gaiteiros... Sempre se recorda como a primeira manifestación pública del, sendo aínda moi novo, en defensa dos ideais galeguistas”, engade.

A súa avoa Dominica tamén foi unha figura moi importante na súa vida: “Era o maior de once irmáns e Dominica era unha muller, segundo el dicía, que tiña inquedanzas e quería que os seus netos estudansen. El conta que o seu pai, ó principio, tiña a idea de que fora comerciante: “Vaia comerciante ía dar eu”, dicía Don Paco”. Da man de Dominica, que lle tocaba a guitarra, e da súa nai Amada coñeceu e cultivou o seu gusto pola música tradicional galega e polas cantigas populares. De feito, é de sobra coñecido o seu gusto pola canción “A miña burriña”.

“Era un ecléctico, gustáballe todo”, di o pianista Alejo Amoedo. “Hai unha entrevista na que lle preguntan polos seus compositores favoritos e cita dous: Rimsky-Korsakov e Beethoven. Pero é que tamén chega a facer referencias a Palestrina ou a Bach. Adoitaba a gustarlle a boa música, como a calquera que teña unha inquietude cultural”, afirma Amoedo. E é que don Paco coñecía tamén os grandes compositores da música clásica por uns veciños de Lourenzá que tocaban o piano. “Ten un libriño que editou en Bos Aires que se chama “Danzas populares gallegas” (Galicia, 1950) no que demostra que tiña un amplo coñecemento sobre baile e música tradicional”, apunta.

“A miña burriña”

“Cando don Paco cumpriu 97 anos ó pé da súa casa, na Praza de Compostela, un grupo da Orquestra Clásica, cos arranxos de Manuel Martínez, tocou ‘A miña burriña’, ‘Negra Sombra’ e o Himno Galego”, di Amoedo, que afirma que Del Riego fixo desa peza –“A miña burriña”– un himno para el, a través da que amosaba o seu amor pola tradición. Esa mesma peza inclúese no programa do Concerto das Letras Galegas 2023, que terá lugar o 16 de maio no Teatro Afundación de Vigo, coa Real Filharmonía de Galicia, acompañada polo Coro de Cámara Rías Baixas. Por encargo do Consello da Cultura Galega o vigués Brais González Pérez compuxo para a ocasión a obra “Sinfonietta”, sobre textos de Salvador García Bodaño e Xaime Isla Couto adicados a Del Riego. “É un canto final a don Paco e a Galicia”, dixo o músico vigués na presentación.

Cando Del Riego chega a Santiago para seguir cos seus estudos, contacta co mundo do galeguismo. “Había un home de aquí que era Ramón Rodríguez Somoza, un neurólogo que fora alumno de Ramón y Cajal, que daquela era director do Hospital de Conxo”, di Manuel Román. “Foi quen lle presentou a Lois Tobío, un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos. Foi nesa época cando coñeceu a Otero Pedrayo, a Risco, a Cuevillas, a Castelao, á xente da revista Nós”, afirma. A súa amizade con Otero Predayo foi unha das máis importantes da súa vida. “Conxeniamos moi ben porque ámbolos dous eramos uns gozadores –dicía el mesmo–. Hai unha habitación en Trasalba que sempre se dixo que era miña”.

Ademais de Otero Pedrayo, “Álvaro Cunqueiro, Carvalho Calero e Luis Seoane” foron outros dos seus grandes amigos”, segundo apunta Manuel Román: “Cando non lle concedían a Calero o Día das Letras Galegas cabreábase. Dicía que non ía morrer ata que llo celebrasen, pero equivocouse porque morreu antes”.

Traballador incansable

Era coñecido tamén como un traballador incansable. O mesmo Xosé Luis Méndez Ferrín, sendo director da Real Academia Galega, dixo del que era “un grande editor de libros”, chegando incluso a pasar a máquina os manuscritos de “autores preguiceiros”.

“Era unha persoa moi ordenada, algo que levaba ó extremo na súa mesa de traballo”, di Xosé Manuel Soutullo, director da Fundación Penzol. “Tiña poucos elementos pero cada un ocupaba un sitio e unha posición e non lle gustaba nada que lle tocasen ou lle movesen nin un elemento. Era unha persoa dunha orde extrema, vencellada tamén a una rexa vontade de traballo, que foi o que lle permitiu facer tantas cousas ó mesmo tempo”.

Aínda que era un home de carácter –Manuel Román apunta que cando estivo de profesor en Vigo chamábanlle ‘Ravioli’, aínda que “tan pronto se enfadaba, enseguida se lle pasaba”– tamén era unha persoa vitalista: “Gustáballe a boa comida, o bo viño, fumar os seus puros, e gozaba da vida. Ademais das súas adicacións de tipo cultural tiña tempo tamén para gozar da vida”, di Soutullo. “Hai fotos del asistindo con Evelina Hervella –a súa muller– ós bailes de Entroido disfrazados, por exemplo”. “Tamén lle gustaban moito os baños de mar, nadar. De neno a súa familia trasladábase nos veráns ás costas da mariña luguesa, e non perdeu nunca esa afección”. Primeiro en Coruxo e, anos despois, na praia de Lourido, en Nigrán.

Paixón polo fútbol

Entre os seus gustos culinarios destacan, sobre todo, “os peixes e mariscos”, di Rubén González, cociñeiro de “El Cafetín”, encargado de elaborar, seguindo as notas familiares, o menú do showcooking no acto de onte da Deputación polo Día das Letras Galegas no Pazo Provincial, no que empregou os produtos favoritos do homenaxeado. “Aborrecía a cebola e o doce non lle facía especial graza, excepto as canas reenchidas”, apunta.

O fútbol era outra das súas paixóns. Chegou a xogar na súa etapa estudantil. “Chamábanlle ‘Bicicleta’, porque era moi rápido co balón”, apunta Soutullo. Xa en Vigo, “cando a súa economía llo permite, porque os primeiros tempos foron moi apertados economicamente, deuse de alta como socio do Celta e foi durante décadas a Balaídos”.

Soutullo afirma que Del Riego estaba “plenamente integrado na sociedade viguesa”. Unha proba importante diso é un dato pouco coñecido del: facendo gala do seu talante conciliador –polo que a súa biógrafa Malores Villanueva o cualifica como “o Xoán XXIII da Real Academia Galega” no documental da RAG sobre a súa vida titulado “Francisco Fernández del Riego: o que nunca se rendeu”– participou como “home bo” nos conflitos en Citroën, dato que tamén se recolle no documental. “Cando os sindicatos non se poñían de acordo coa empresa nas reivindicacións, ía Paco e conseguía que se puxesen de acordo”, conta a catedrática emérita da Universidade de Vigo Camiño Noia, quen tamén lembra que o 15 de maio de 1992, a UVigo noméao doutor honoris causa e os PAS (Persoal de Administración e Servizo) escriben un panfleto titulado “Un escritor fai cultura. A cultura fai país” que reparten á saída do acto no que recordan que “moitos traballadores lograron a firma dun convenio colectivo grazas á súa inestimable mediación” e aproveitaban para pedir a sinatura do seu convenio colectivo.

Ese é tamén parte do legado de Del Riego a unha cidade na que pasou a maior parte da súa vida. A doazón da súa colección bibliográfica, un importante arquivo integrado por documentos; unha colección de arte plástica con obras de pintores e escultores coetáneos e un nutrido epistolario de figuras representativas da cultura galega contemporánea que constitúe a Biblioteca-Museo Francisco Fernández del Riego, establecida na Casa Galega da Cultura, é, segundo Soutullo, “un xeito de devolver a Vigo o que a cidade supuxo para el. En Vigo botou sete décadas, é a cidade onde decidiu quedar para sempre e onde nos anos 80 empezou a recibir galardóns e recoñecementos de toda a sociedade, non soamente viguesa. Dende onde proxectou a súa figura e relevancia foi dende Vigo”.