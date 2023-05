“É o momento das nosas vidas con menos tempo para socializar”

A poucos días das Letras Galegas, as máximas embaixadoras do idioma de noso, Tanxugueiras, retornan á area para demostrar o que xa cantaron: que a súa voz veu para quedar. “Aire” é o novo single, que xa ronda os 200.000 visionados no YouTube en tan só unha semana. Falamos con Sabela Maneiro quen avisa que, de momento, nin sequera hai molde para novo disco. Iso, si, haberá que estar atentas ás súas redes o mércores 17, polo vídeo-sorpresa que están a argallar. Nesta entrevista fala de Blanca Paloma e a Eurovisión desta noite; de como lles mudou a vida ou non tanto e de música.

–Deben mudar as campañas de promoción do idioma?

–Máis que campañas, os nenos e as nenas deben saber de onde veñen para estar orgullosos da lingua e da cultura. Deben explicarlles máis a historia, a historia das pandeireteiras, de onde vén o noso idioma e sobre todo que o día que o perdamos perdemos a nosa identidade como galegos.

–Hai sete días que saiu “Aire” e xa acumulades máis de 190.000 visualizacións no YouTube.

–Os números falan por si sós así como os comentarios. As expectativas están superadas e con creces. Sempre que sacas algo tes toda a emoción botada nese proxecto. Estamos agradecidas á xente.

–Apostades polos sons máis contemporáneos nel.

–Sabiamos que este tema queriamos facelo cos rapaces de Lowlight, que son de Lugo inda que teñen o estudo en Madrid. Eles propuxéronnos certas sonoridades. Nós viñamos duns sons parecidos pero queriamos darlle outro pasiño máis.

–Cara o final escoitamos as pandeiretas nun ritmo de rumba.

–Si, ao final escoitamos rumba e reggaeton. Este último naceu de varias influencias musicais e a rumba que veu exportada de varios países a Galicia, a rumba galega, é o noso reggaeton.

–En canto á mensaxe de non ter cancelas nin frenos, atopádesvos totalmente liberadas ou inda non?

–Calquera persoa que nos segue sabe que imos facer todo en base ao que nos move. Neste caso, somos moi libres á hora de crear e diso trata a canción. Non nos poñemos metas moi altas pero non pisamos o freno.

–Chamoume a atención que aparecera Suzuki no vídeo de Aire?

–Non temos ningún acordo con Suzuki. Eu quería un todoterreno. Nós sempre facemos un símil cos coches. A min, querían darme un deportivo e eu dixen que non, que quería un todo terreo porque así vexo o grupo, como un todo terreo que pode ir polo monte esquivando as pedras.

–Hai unha estrofa:”Sei facer a mofa dos que a fan de min”.

–É unha copla tradicional: “Sei toca-la pandeireta e tamén a violín e sei face-la burla de quen a fai de min”. Como os Lowlight son de Lugo e están en Madrid, decidimos facela así. Nós somos moito de retranca e sarcasmo. Rímonos moito de nós mesmas e das críticas.

–Que lle respondedes á xente que se queixa de que estades a xirar moito cara os sons bailables?

–Nós somos pandeireteiras e iso nunca o esquecemos pero escoitamos todo tipo de música e encántanos fusionar e xogar con distintos ritmos. Agora, apetecíanos facer isto e ao mellor no seguinte só é pandeireta e voz.

–Nos últimos meses tivestes varios fitos como encher o Palau da Música en Barcelona ou facer choutar ao público do Viña Rock.

–É algo indescriptible. Só as persoas que están enriba dun escenario o poden comprender. Estar no Palau, con esa sonoridade, é brutal. Que haxa xente en Barcelona que compre unha entrada para verte é emocionante. Despois, o do Viña Rock... Foi unha pasada que a xente faga pogos coa música tradicional. Eran miles de persoas. Foi un orgullo.

–E como se coceu a versión en catalá do “Stronger”?

–A TV3 estaba cunha causa benéfica. Escollen cada ano diferentes grupos para cantar en catalán eses temas coñecidos. A nós, gústannos os idiomas, a min, péganseme todos os acentos. Colaborar con ese tipo de iniciat

–Xusto se cumpre un ano da Eurovisión do 2022, en que medida cambiastes?

–Podes dicir que é falsa modestia ou chámao como queiras pero nós sabemos que isto é efémero e hai que disfrutalo a cada paso. Notamos un cambio en que a xente nos coñece máis, en que temos máis concertos por España, fóra de Galicia, o que é difícil porque está copado polo flamenco, que nos encanta. Eu creo que non cambiamos pero igual se chamas a meu pai di que si.

–E seguedes indo ao super e facendo estas cousas dos mortais?

–Home claro! Seguimos indo ao super e poñendo lavadoras, seguimos limpando a casa. Ata agora a economía non dá para que nos veñan limpar a casa. Oxalá porque eu son unha persoa que non me gusta facer as cousas do fogar.

–E os amoríos e amizades, hai medo de coñecer xente que só se achegue polo interese?

–Achégasenos a nós moita xente pero cada unha de nós ten a súa parella. Non creas que temos tempo para socializar; este é o momento das nosas vidas no que menos tempo tempo para socializar. Coñecézonos moita xente pero nós coñecemos a moi pouca. Nese aspecto as nosas parellas poden estar moi tranquilas.

–Necesitastes na voráxine apoio psicolóxico.

–Si, pero non nos atacou tan forte para desestabilizarnos moito. Penso que todo o mundo debería ao menos unha vez ir a terapia. Ás veces hai cousas de moi atrás das que non es consciente e que che pasan factura hoxe.

–Blanca Paloma fala de empoderamento e homenaxe ás antergas. É o mesmo discurso voso de hai un ano.

–Blanca Paloma é un amor. Desexámoslle toda a sorte do mundo. Merécese todo o bo, é un feixe de luz. Ela é empoderada e ten o feminismo por bandeira e non deixa de facer música do pobo. É normal que teña a mesma mensaxe.

–Mais non amola que haxa xente que vexa ben que nos represente unha canción con sonoridades do sur pero que ve mal se ten sonoridades do norde?

–É o debate eterno. Estamos abrindo ese melón. Nós cremos que a xente está preparada para ir con outra lingua oficial que non sexa o español.