Lourenzá, terra natal de Francisco Fernández del Riego, escritor ó que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas, será o escenario do acto central do sinalado día que a Real Academia Galega (RAG) lle dedica a don Paco.

A sesión extraordinaria e pública do 17 de maio desenvolverase a partir da 12:30 horas no centro de usos múltiples de Ponte de Cuñas e contará coas intervencións académicas de Xesús Alonso Montero, Francisco Díaz-Fierros e Margarita Ledo Andión, que abordarán nos seus discursos distintos aspectos sobre a figura e a obra do homenaxeado. A música correrá a cargo do cuarteto Souto Xímaro (Lourenzá) e do coro Mestre Pacheco (Mondoñedo). O pleno extraordinario, de entrada libre ata completar a capacidade do recinto, poderá seguirse tamén en directo dende academia.gal.

Xesús Alonso Montero afondará na súa intervención nun episodio que ilustra o importante papel que Francisco Fernández del Riego exerceu como ponte entre a Galicia da diáspora e o exilio interior, Francisco Díaz-Fierros centrarase no devir da paisaxe na obra do homenaxeado e Margarita Ledo Andión abordará a relación que don Paco, prolífico articulista dende os anos 30 do século pasado, mantivo cos medios de comunicación, consciente da importancia da prensa como esfera pública. Pechará o acto o presidente da RAG, Víctor Freixanes. A RAG dedícalle o Día das Letras Galegas a Francisco Fernández del Riego cadrando cos 110 anos do seu nacemento e o 60 aniversario desta conmemoración, unha idea impulsada polo propio don Paco ao pouco de ser nomeado académico de número.

O 17 de maio celebramos as #LetrasGalegas2023 de Francisco Fernández del Riego en #Lourenzá.



🎙️Sesión pública con alocucións de @MargaLedo, Xesús Alonso Montero e Francisco Díaz Fierros a partir das 12:30 h no centro de usos mútiples Ponte de Cuñas. https://t.co/ny9Xsrl9hT — Real Academia Galega (@AcademiaGalega) 10 de mayo de 2023

A Real Academia Galega reúne no sitio da súa páxina web dedicado a Francisco Fernández del Riego diversos contidos divulgativos sobre a súa figura e a súa obra. Entre eles pode verse xa a serie Francisco Fernández del Riego, o que nunca se rendeu, noventa minutos de cine documental sobre o autor; a páxina web para o público infantil Primavera das Letras, onde pode descargarse a biografía teatralizada As cousas de don Paco, unha historia de Eva Mejuto ilustrada por Lucía Cobo, e ofrécense actividades interactivas; as Palabras de don Paco e entrevistas a Malores Villanueva, Lourenzo Fernández Prieto, Beatriz Liz de Cea e Justo Beramendi, autores de novas edicións sobre Francisco Fernández del Riego, entre outras propostas.

Tras o verán, a Real Academia Galega publicará ademais o epistolario cruzado entre Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo, nunha edición ao coidado de Patricia Arias Chachero, e celebrará unha xornadas sobre o autor.

Exposición

Pola súa banda, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participaron onte en Lourenzá na inauguración da exposición Francisco Fernández del Riego. Cos ollos de espírito, impulsada pola Xunta de Galicia e producida por Editorial Galaxia coa colaboración da Fundación Penzol e a RAG para dar a coñecer a figura do homenaxeado nas Letras Galegas 2023.

Un acto no que os representantes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades quixeron deixar constancia un ano máis do compromiso da Xunta coa celebración dunha data tan sinalada para “celebrar a lingua galega e a persoeiros que tanto fixeron por ela, como é o caso de don Paco, un dos promotores das Letras Galegas, ademais de co-fundador de Editorial Galaxia, co-fundador da revista Grial e director da Fundación Penzol, da que tamén se conmemora o 60 aniversario”.

No Museo de Arte Sacro de Lourenzá, que acollerá a exposición durante os próximos meses, tamén participaron Malós Cabrera, comisaria da exposición; Xosé Soutullo, conselleiro da Editorial Galaxia e director da Fundación Penzol, Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega, entre outras autoridades.

Esta exposición enmárcase na programación de máis dun centenar de accións que o Goberno galego, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e a CRTVG, en colaboración con numerosas empresas, entidades, administracións locais e editoriais, impulsan para celebrar o 60 aniversario das Letras Galegas e homenaxear a Francisco Fernández del Riego.

Francisco Fernández del Riego. Cos ollos de espírito repasa a traxectoria vital e profesional do autor homenaxeado, permitíndolle ao visitante asistir a un percorrido rigoroso e ameno para comprender quen foi, que legado nos deixou e o que implica a súa figura no proceso de consolidación do galego e da súa cultura nos tempos recentes.

A mostra, comisariada por Malós Cabrera e Malores Villanueva, consta de 14 paneis informativos e didácticos e mesas-vitrina con material gráfico e documental pertencente a Del Riego. Tras o seu paso por Lourenzá, continuará a súa itinerancia ata finais de ano por Vigo e Santiago de Compostela.