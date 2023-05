“La autoestima es la clave de nuestro bienestar en la vida”

Silvia Congost, psicóloga con más de 20 años de trayectoria y una comunidad de más de un millón de seguidores, presenta este sábado en Vigo (20:30, Afundación) su obra “Objetivo Amarte”.

–¿Qué muestra en “Objetivo Amarte” para ayudar a la gente a sentar las bases de una sana autoestima?

–Es un evento que pretende invitar a cada asistente a hacer un viaje hacia su propio interior, revisar esas etapas y relaciones que más nos han marcado y condicionado en nuestra vida. Lo hacemos de una forma teórica pero también práctica, con ejercicios y herramientas. Aprender a amarte significa llegar a conocerte bien, comprender por qué eres como eres, de dónde vienes, e identificar qué es lo que le viene bien a tu vida para acercarte más a ello y qué es lo que te hace daño para ser capaz de soltarlo y liberarte.

–¿Por qué este formato?

–Creo mucho en la importancia de crear conexión entre seres humanos. Cuando una persona se levanta, agarra el micro delante de cientos de desconocidos y explica algo muy íntimo de su vida personal que le está haciendo sufrir, su vulnerabilidad despierta la admiración ajena, el resto de la sala conecta con esa persona, se emociona, siente ganas de abrazarla, de decirle que no está sola y la empieza a aplaudir. Con este formato se crean momentos de mucha empatía y compasión que son altamente terapéuticos y transformadores.

¿Por qué cree que tiene tanto éxito?

–Nuestra autoestima es la clave de nuestro bienestar en la vida. Si tú te sientes una persona valiosa, digna de ser amada y de que las cosas te vayan bien, tendrás una experiencia mucho más satisfactoria que si sientes que no eres suficiente, que no mereces o que los demás siempre son mejores que tú. En general, hay una clara falta de autoestima en la mayoría de personas y eso se debe a que falta educación y herramientas al respecto. Por eso dedico mi vida a aportar esa información y esa luz que creo que es totalmente imprescindible y que no tenemos.

–¿Nos cuesta establecer relaciones sanas entre nosotros?

–A menudo nos cuesta establecer relaciones sanas porque empezamos por no tener una relación sana con nosotros mismos y porque hemos tenido relaciones de referencia (nuestros padres) que no eran muy sanas tampoco. Si lo que has visto ha sido tóxico, lo más probable es que no sepas dónde tienes que poner los límites o qué es lo que debes buscar. Cuanta más información tengamos sobre estos temas y cuanto más claro tengamos lo que debemos buscar, más probabilidades tendremos de acertar.

–¿En qué ámbitos de la vida afecta tener una baja autoestima?

–Tener la autoestima baja nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. La autoestima es el valor que te das a ti mismo, lo valioso que sientes que eres. En función del valor que te atribuyes, vas a elegir personas, trabajos y otras opciones y te conformarás con más o con menos. Cuando uno es consciente de su talento y su valía, se siente merecedor de lo mejor y va a por más. De lo contrario, es probable que se resigne a lo que la vida le ponga delante sin preguntarse si eso es lo que realmente quiere.

–¿Qué factores indican que una baja autoestima puede estar limitando o influyendo en la vida de una persona?

–No poner límites en las relaciones, no saber decir que no, permitir que abusen de nosotros o que nos manipulen, no dar nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo o al ver que otros están equivocados, permanecer en relaciones tóxicas por miedo a no encontrar a nadie más, tener miedo a quedarnos solos, hablarnos mal a nosotros mismos (auto maltrato), no cuidar nuestro cuerpo, etc.

–¿Es fácil detectar a una persona con baja autoestima? A quien la padece, ¿le cuesta darse cuenta?

–Son personas que a veces se muestran inseguras y manipulables o sumisas, pero otras veces pueden tener una apariencia de enorme seguridad, aunque en algún momento tratan de empequeñecer a los demás, menospreciándolos o humillándolos y eso les delata. Muchas de las personas que maltratan a los demás tienen un problema de autoestima. Si uno tiene un trastorno de personalidad como el narcisista no va a ser capaz de asumir su problema. Si no tiene este tipo de trastornos, sí que puede darse cuenta y al pedir ayuda psicológica notará una rápida y valiosa mejora.

-¿Es especialmente preocupante una baja autoestima en el caso de un niño o niña? ¿Pueden ser más propensos estos niños a subir bullying, por ejemplo?

-Es preocupante que un niño tenga problemas de autoestima porque eso suele indicar que le falta un refuerzo adecuado por parte de sus padres o maestros. La autoestima se construye a partir del reconocimiento y el afecto que los padres le dan al niño. Si estos son adecuados y suficientes, el niño puede ser más tímido o introvertido, pero no debería sufrir de baja autoestima. Si tienen un bajo auto concepto de sí mismos, sí serán más propensos a sufrir bullying o este bullying puede ser lo que haga que su autoestima (inicialmente buena) se acabe derrumbando y necesiten hacer un proceso psicológico para reconstruirla y fortalecerla.

-¿Cómo puede superarse? ¿Existen pautas que ayuden en este caso?

-En adultos, que es como lo trabajo yo, siempre se está a tiempo para hacer un proceso de mejora de la autoestima. Hay que mirar hacia atrás para entender por qué tenemos la autoestima que tenemos, recuperar el amor hacia nosotros mismos, reconstruir nuestra dignidad si estaba dañada y aprender una nueva forma de tratarnos y relacionarnos con nosotros así como de poner límites con los demás.

–Dice que se resolverían la mayoría de nuestros problemas emocionales trabajando la autoestima, ¿puede profundizar en ello?

–El ejemplo más claro y evidente está en nuestras relaciones. Si tú te valoras y te cuidas no vas a permitir que otros no lo hagan porque verás que eso te daña y no tolerarás ese daño innecesario. Por ello, si estás con una pareja que no te trata bien o no encaja con lo que quieres, la dejarás. Si estás en un trabajo que no te satisface, en el que no puedes crecer y te sientes estancado o en el que no te valoran ni te reconocen, buscarás otra opción. Si tienes un amigo que se aprovecha de ti, solo te quiere por interés y cuando le necesitas no está nunca, decidirás dejar de quedar con él para tener más espacio para otras personas con las que construir vínculos más sanos.