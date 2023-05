Sinala Rosario Álvarez parafraseando a Murguía que “non se pode entender a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración”. De aí, que nacera Clásicas da Emigración, unha sección do Consello da Cultura e a Secretaría Xeral da Emigración para traer ao presente obras que poden ser chave para entender a diáspora. A última rescatada é “Reflejos en las orillas del Sena”, un poemario publicado hai 48 anos en Francia polo exiliado galego, de Marín, José Pastoriza Soto.

Resaltan dende o Consello que “a obra de José Pastoriza recolle en formato poético a historia colectiva de quen, como o autor, fora vítima da guerra e do exilio”.

Así o expresa o mesmo autor no arranque do poemario editado como facsímil “Decides lejanas tierras/ y emigras, como gallego,/ abandonando las Aldeas:/ Todo terreno de apego/” e tamén nestoutra estrofa: “¡Qué vergüenza has de pasar/ pobre Gallego Emigrado!/ Explotado, incomprendido/ por todos cuantos te tratan/ con desprecio muy medido”.

José Pastoriza naceu en Ardán, Marín, no 1914. Emigrou de mozo a Pasaia (Guipúscoa) para traballar no mar. Alí, ingresou no Sindicato de Industria Pesquera El Avance Marino da CNT.

Tralo alzamento militar do 1936, decidiu integrarse nas milicias compostas por mariñeiros galegos do devandito sindicato. Inda que contiveron a tentativa golpista contra Donostia, finalmente ante a caída de Irún puxeron rumbo a Francia.

Porén, decidiu reincorporarse á zona republicana para loitar co seu exército. Finalmente, volveu a Francia no 1939 para acabar no campo de concentración de Vernet D´Ariège e despois no de Djelfa, na Alxeria.

Unha vez acabou a II Guerra Mundial non regresou a España senón que quedou na Francia onde colaborou na prensa anarcosindicalista e publicou o libro reeditado polo Consello da Cultura no 1975.

Apuntan Eliseo Fernández e Dionisio Pereira no limiar do novo libro que o fin da obra non era propiamente literaria senón “ofrecer testemuño dos padecementos do colectivo exiliado no seu conxunto”.

Ao longo das páxinas, fala de que outra sociedade é posible, tamén fai referencia aos homes e mulleres do país para reflectir a súa protesta pola sublevación fascista contra a República.

Cando saiu do prelo o libro por primeira vez el xa contaba con 61 anos de idade. Un dos poemas mesmo fora publicado por “Solidaridad Obrera” en París varios anos antes.

Engaden Fernández e Pereira que “a posguerra foi aínda máis dura para aqueles homes e mulleres que ficaron en Francia baixo a condición de refuxiados, sen recoñecemento da súa contribución á derrota do nazismo nin axuda para emprender unha nova vida”.