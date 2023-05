La influencer y tiktoker María G. Durán –(@mariaspeaksenglish)– se ha convertido también en un valor cotizado en el sistema editorial español. Los dos libros que ha publicado enseñando truquitos para mejorar o aprender inglés se ha convertido en superventas en el momento del lanzamiento de cada volumen. Ayer, acudió a Club FARO en Vigo para presentar su última aportación, el Truquibook. La malagueña explicó que “lo que me ha ayudado más, aunque también he estudiado fonética, es la música. Escuchar canciones en inglés es la forma más efectiva de aprender el idioma”.

Presentada por la también tiktoker viguesa Blondiemuser, explicó que al escuchar y analizar los temas en inglés no solo se aprende vocabulario sino también cultura y pronunciación.

“Yo lo que hacía era crearme una inversión lingüística en mi habitación todo el día”

“Aprendes mucho de cultura con las canciones a través de las metáforas. Tienen muchos detalles. Es como si leyeras un libro. Te enseñan también la cultura anglosajona”, subrayó la conferenciante que cuenta con un millón de seguidores en TikTok y casi 620.000 en Instagram.

La música también desvela de una forma entretenida, según indicó, “cómo suenan juntas las sílabas, las palabras, cómo se enlazan estas”.

María G. Durán recordó que no se puede pretender hablar un idioma diferente al español empleando nuestra fonética. Nuestro idioma es silábico. Explicó que pronunciamos todo mientras que en inglés el discurso está “conectado” y “juntan todo básicamente”.

Relató que a los once años se abrió una cuenta de YouTube para empezar a subir vídeos traduciendo canciones y películas. Era su hobby. Así fue aprendiendo. “Con el tiempo se convirtió en mi pasión y ahora soy feliz enseñando inglés” en sus distintas redes sociales, señaló ante el auditorio del MARCO.

No digas "I want to cut my hair" cuando quieras que te corten el pelo en una peluquería 😳 La razón es que si usas esta estructura lo que realmente estarías diciendo es que quieres cortarte tú mismo@ tu propio pelo. Like, you yourself! ¡Guarda este truquito para que no se te olvide! ✌🏻 Thanks a million a Blondie Madrid y @GOA ORGANICS por dejarme una vez más grabar truquitos y dejarme el pelo tan tan bonito siempre 🥹

En cuanto a ser una superventas, aseguró que sigue sin creérselo. “Cuando pasó con el primer libro no era consciente. Cuando ocurrió con el segundo fue algo increíble. Que en España un libro sea superventas en inglés eso significa que algo está cambiando”, indicó en referencia a la aversión casi generacional y de décadas que se ha tenido en este país al idioma de Shakespeare.

Respecto a ese rechazo, culpó en parte al sistema educativo por focalizar más el aprendizaje en la gramática que en el uso oral y fonético.

No obstante, también dejó claro que “sin constancia, no hay aprendizaje. Lo que hacemos normalmente al estudiar en inglés es darnos un superatracón un día. Está bien pero no es lo idea. Deberíamos dedicarle unos diez minutos al día escuchando un podcast o una canción”.

Eso sí también apuntó que “aprender un idioma es un 50% lingüística y un 50% de cómo te encuentras en ese momento. Es importante trabajar la parte mental, no tener vergüenza de hablar esa lengua”.

“No tienes por qué odiar el idioma, es una herramienta a tu favor”

Reconoció que hay personas que “sienten frustración” por llevar tantos años aprendiendo sin llegar a sentirse con fluidez y confianza en el idioma. Fue precisamente pensando en ellas que se animó a preparar sus dos libros. “Yo quiero entrar en esos casos. No tienes por qué odiar el idioma, es una herramienta a tu favor, te sirve para conectar con otras personas”.

En cuanto a tres consejos para aprender inglés, señaló primero el crearse una burbuja lingüística en casa. “Yo lo que hacía en mi habitación era crearme una inversión lingüística. Lo hacía rodeándome todo el día del idioma”, explicó.

La segunda recomendación pasaría por “llevarlo al terreno. Si te gusta el baloncesto, puedes aprender inglés viendo entrevistas a jugares de la NBA, por ejemplo”. Explicó que echó mano de este truco con un alumno años atrás.

Por última, planteó que nos acerquemos al idioma que deseemos aprender con “cariño y disfrutando del proceso”.

Una cuenta para mostrar juegos y ejercicios para aprender inglés con facilidad

@Mariaspeaksenglish ha sido el nombre de guerra elegido por María G. Durán para su cuenta de TikTok. A través de ella, sube vídeos en los que va dando miniclases sobre qué preposiciones emplear con determinados verbos en inglés dependiendo de lo que queramos expresar; o cómo dirigirnos a los profesores o profesoras, entre otras cuestiones. María se animó a lanzarse a las Redes tras estar años enseñando inglés en clases personalizadas y de trabajar como traductora e intérprete.

Ayer, en Club FARO recordó cómo comenzó como tiktoker. Fue a iniciativa de su novio que la animó a subir un vídeo con alguna lección de inglés. Ese audiovisual “en la cocina, con una luz horrible”, detalló, “me cambió la vida”. Indicó que le acontecen cosas que ni había imaginado como que le lleguen mensajes de progenitoras que por el Día de la Madre les regalaron el Truquibook o que haya gente que lleve dicho libro a los exámenes para que le dé suerte como si fuese un “amuleto”. Su primer libro, “101 truquitos para speak english de una vez por todas” permaneció entre los más vendidos durante un mes, pensado para los niños como para los adultos.