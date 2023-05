El acento gallego resuena en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en su inauguración

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires despierta interés y, a veces, algún resquemor debido a los escritores invitados o no a ella. En esta edición, que abrió ayer sus puertas, el acento gallego volverá a resonar con una delegación de la Consellería de Cultura que incluye a Arantza Portabales, Malores Villanueva, Ulises Bértolo, Alberto Guitián y Luís González Tosar.

La Feria tiene a Santiago de Chile como ciudad invitada. Al celebrarse los 50 años del golpe de Estado en Chile, este será uno de los ejes temáticos. Informaba a mediados de abril el diario Clarín que el listado de escritores invitados generó críticas en el estado chileno. El dardo: bogan demasiado hacia la izquierda, no están claros los criterios de selección y la selección es demasiado oficialista.

No llueve a gusto de todos. En Galicia, desde la Asociación Galega de Editores (AGE), su presidente, Henrique Alvarellos, lamenta que la Xunta, a la hora de conformar las delegaciones a las ferias internacionales de libros –Guadalajara, Fráncfort, Liber, Bolonia–, no les consulta para ver qué autores podrían ser “prioritarios. Gustarianos que se abrise unha canle de diálogo. Debería haber máis transparencia”.

A su juicio, las editoras deberían ser “interlocutoras” para decidir qué autores son más “potentes” para acudir a una feria para la venta de derechos.

No obstante, también reconoce que para AGE, en principio, acudir a la Feria de Buenos Aires no es a día de hoy de su interés comercial debido a la situación económica del estado americano.

“Cando mellore a situación alí, ao mellor poderá haber comercio pero agora mesmo non hai demanda. Eu –explica Alvarellos– fun dous anos, no 2016 e no 2019. Alí hai unha comunidade galega interesante emotivamente pero non encontramos oportunidades de negocio. A última vez que estiven alí presentei varios libros con tiraxes especiais. Entre eles, ‘Seis poemas de Lorca’. Tiven que rebaixalos de prezo para que á xente non lle parecera un custo desorbitado. O prezo medio de 15 euros aquí parécelles desorbitado alá, é como se foran 40 euros. É inasumible para unha familia media. Coa rebaixa e a metade do ingreso para a distribución, a ganancia ou é cero ou é mesmo negativa”.

No obstante, no es esta la experiencia de editoriales fuertes estilo Planeta que llevan asentadas allí varias décadas, interactuando con centros educativos.

En Galicia, Kalandraka ha logrado también lograr su espacio en el país austral y en otros de América como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Uruguay o Perú. Lo han logrado con una estrategia de externalización potente con una distribuidora.

En el caso de la Feria del Libro de Buenos Aires, acuden bajo el paraguas de la editorial argentina Iamiqué que dispone de un stand colectivo con otras editoras bajo el lema “Libro que te quiero libro”. En los días previos, en los que la feria abrió para las jornadas profesionales, pasaron por allí autoras e ilustradoras como Mariana Ruiz Johnson y Rocío Alejandro, ganadoras del Premio Compostela con “Mamá” y “A horta de Simón”, respectivamente.

Desde Kalandraka destacan que “os nosos libros teñen unha presenza moi grande en Latinoamérica. Publicamos en castelán en diferentes países de América onde se poden atopar as nosas obras nas principais librarías especializadas en literatura infantil e xuvenil así como de adultos como Prosa y Política de Santiago de Chile”. De ahí, que la presencia en la Feria del Libro en Argentina sea importante para este sello pontevedrés.

En cuanto a los autores gallegos que se encuentran ya en Buenos Aires, Arantza Portabales explicaba ayer vía teléfono a FARO que “a fin é, a través do stand da Xunta, dar a coñecer a cultura galega. Daremos charlas. No meu caso, unha delas tratará sobre o fenómeno da novela negra en Galicia, en concreto da miña obra. Ademais irei ao Colexio Santiago Apóstol, onde imparten clases en galego, para dar unha charla”.

En su caso, los derechos de sus novelas al castellano están cedidos a Penguin Random House pero “iso non quere dicir –detalla– que todas as divisións de Latinoamérica exerzan eses dereitos. Cando estiven, por exemplo, en México si que estaba publicada alí e a expedición cultural serviume para facer un importante labor de promoción. Aquí, empregarei o tempo para reunirme con xente da Penguin Random House para expoñerlle o meu proxecto e tratar de chegar a Arxentina. Todo o que sexa internacionalización da nosa cultura é bo”.

Las obras de Portabales están traducidas al hebreo, italiano y alemán. “Na saga dos inspectores Abad e Barroso o primeiro libro está publicado en italiano e agora vimos de asinar para editalo en checo”, explica.