Cuenta, desde Liverpool, donde el sábado 13 defenderá a España en Eurovisión, que afronta la cita del M&S Bank Arena con menos nervios que Carlos III su coronación. Blanca Paloma Ramos (El Altet, Alicante, 1989), licenciada en Bellas Artes y antes diseñadora de escenografías teatrales, no duda de “Eaea”, un tema de flamenco fusión que invoca a su fallecida yaya Carmen, sevillana, costurera y matriarca. Y quienes le están escuchando en los ensayos, tampoco.

–¿Qué sienten sus carnes?

–Me siento como el que va a la oficina.

–¿De veras? Vaya templanza.

Estoy tan disfrutona porque confío en el trabajo previo. Mi candidatura está hecha a medida. El trabajo más importante, el previo, está hecho, y trataré de ejecutarlo con la mayor maestría posible. No dudo ni un minuto de lo que comunico.

–¿Ni un mantra se repite?

–Antonio Banderas, que me confesó que siempre se pone nervioso antes de salir a escena, me dio un consejo: “Ámalo”.

–No siempre basta.

– “Eaea” me hace atravesar momentos de fragilidad y otros, de empoderamiento. Aunque hay candidaturas especiales, siento que nos puede llevar muy alto. Por lo que estoy viendo en las apuestas, no deja a nadie indiferente. Comunicamos a Europa una identidad flamenca que hace tiempo que no llevábamos.

–Por algo era. ¿Ha hablado con Remedios Amaya?

–No. ¡Y mira que la tengo muy presente! Su candidatura no se supo entender hace 30 años. En las preparties se ha visto un público súper entregado. Cuando llega “Eaea”, se produce un gran silencio.

–Hay quien dice que Rosalía le ha dejado el surco hecho en el imaginario europeo.

–No sé, la verdad. Mi estilo es más diverso que el nuevo flamenco, pero ella fue el referente cuando yo cantaba en bandas y no tenía un proyecto propio. Rosalía me dio impulso.

–Se siguen en redes. ¿Algún mensaje de ánimo desde Miami?

–No he tenido el gusto. Pero tengo un vínculo en sueños desde que grabé unos coros para su trabajo de fin de carrera en la Esmuc. De pronto se me aparece y, no sé, le enseño mi pueblo.

–La Ramos es una bicimami.

–[Ríe] Soy una persona de a pie, que riega sus plantas y va a la compra. Eso, creo, hace que respetes el escenario como si fuera el primer día.

–La candidata sueca, que lidera las quinielas –aunque está pinchando en los ensayos–, dice que suena usted espiritual.

–Sé desde dónde lo dice. Ella transmite desde un lugar que no es de este planeta. Y cuando canto, yo misma me digo: “Pero ¿esto que me está saliendo, de dónde viene?”.

–¿De dónde viene?

–De las entrañas. “Eaea”, más que una canción, es una invocación a las ancestras. Pongo el cuerpo al servicio de la raíz. Lo último que hago antes de salir al escenario es mirar hacia arriba, pienso en la yaya Carmen y digo: “Vamos allá”. La invito a que me acompañe.

–Su otra abuela debe tener celos...

–Habrá tiempo para rendir homenaje a la yaya Rosita. Y a los yayos, también. Son personas muy sencillas que han tenido una vida feliz porque se lo han propuesto, que es la mejor actitud.

–¿Y los ilicitanos, qué deben pensar de tanto flamenqueo?

–¡Me quieren como soy! Ellos son los verdaderos pichones. Me llegan mensajes del tipo “pase lo que pase, para nosotros ya eres ganadora”. Ese es el éxito de un artista, que la popularidad no se desvanezca en un solo evento. Aunque me concentro en el presente, tengo la mirada puesta en el horizonte.

–¿Cómo visualiza ese horizonte?

–No sé por qué fantaseo con llegar al público oriental. Creo que el proyecto que estoy creando, que tiene tintes más electrónicos, podría gustar a los asiáticos.

–De momento, tendrá delante a un público de más de 115 millones de occidentales.

–¡Por favooor!

–Primero la coronación de Carlos III, después quizá la suya...

–¿Se imagina? ¡No hay que descartarlo! Me gusta creer que, para estar cerca de un objetivo, hay que hacer lo posible para materializarlo. Escribirlo en un papel, por ejemplo. Lo que es seguro es que va a suponer un antes y un después.

–¿Si gana se compra una tele?

–No me hace falta. Si gano, volveré al pueblo, a estar con mi familia. Regaré las plantas en mi casita y le daré cariño a la canción que acabo de sacar, “Plumas de nácar”, que es la primera que escribí.