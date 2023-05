Un viaje por el pan de 34 países a través de un libro de un influencer gallego

Antes de la pandemia, se aficionó al pan el realizador gallego Edu Lavandeira, de Arteixo, que hace un año planteó una pregunta en su Instagram: ¿Pagaría alguien por una receta? Entre las respuestas mayoritarias, contestaron que por una sola no, pero por un libro sería muy probable. Una joven que le seguía por la red social lo puso en contacto con la editorial Oberon a la que le mandó un par de ideas. La que finalmente gustó fue “Planeta PAN. Las recetas de los panes más increíbles del mundo”. Con él, podemos recorrer 34 países a través de este alimento sin salir de casa.

En la mente de Edu Lavandeira (@opelouro), desde el principio, estaba ofrecer panes no tan conocidos o comerciales pero deliciosos “y con arraigamiento muy importante en los países. Así me podía acercar a estados de los que no se habla mucho o de los que incluso se habla mal” por su situación de conflicto bélico como Yemen, señala el influencer panadero.

“El pan no solo es una barra ni una hogaza; tiene diferentes formas que logra a través de diversas técnicas. Algunos se pueden hacer en el horno, otros en la sartén, al vapor o en unas brasas; unos están fermentados, otros no lo están...”, detalla Lavandeira. “El pan es muy diverso y la clave es que el libro dé hambre”, subraya el autor.

La verdad es que sí, recorrer las páginas de "Planeta PAN" abre el apetito porque en él comandan imágenes de cómo se realiza cada receta (unas 40) paso a paso así como el resultado final.

Entre las formas que llaman la atención se encuentra el bollo mandarín, elaborado con harina, leche templada, leche en polvo, azúcar, aceite de sésamo y levadura fresca. “Ese, en concreto, es más habitual y se puede encontrar en otros libros pero tiene una forma diferente”, opina Lavandeira sobre un pan que muestra una especie de “erizo futurista” –palabras suyas en el libro– hecho a base de láminas de masa fina.

Un bollo africano en barbacoa que parece un bizcocho asado

La selección de los panes es el resultado de una investigación y uno de los hallazgos que impresiona es el Roosterkoek de Sudáfrica: una especie de bizcocho asado como pan en la barbacoa cuyo origen se encuentra en la tribu indígena Khoe.

“No lo conocía hasta que investigué. Ahora que vienen las barbacoas y churrascadas, recomiendo hacerlo porque es sencillísimo. Es raro que en Galicia no se nos hubiera ocurrido a pesar de la importancia que tiene para nosotros. Simplemente hay que hacer una masa que no tiene mucha historia y fermentarla encima de las brasas”, señala Edu Lavandeira que por supuesto avisa de que hay una dificultad, el dominio de las brasas como acontece con el churrasco.

Pero, ¿realmente es tan fácil elaborar estos panes como nos señala en el libro? Edu Lavandeira responde que incluso a él le costó. “En algunos casos, tuve que intentar hacer la receta varias veces. Llegué a ‘brujulear’ vídeos reales en internet. Lo hice por ejemplo con un pan tunecino (fricassé, un brioche frito que se rellena) del que casi no tenía referencia. Llegué a preguntar a gente que estuvo allí y a tunecinos por Instagram. Pero con otros, no me costó dar con la fórmula. Hay panes que ni siquiera fermentan por lo que son muy fáciles. Hay un pan chino que probé allí y que no encontré en ningún otro libro. Está muy arraigado en esa zona y es el más complicado del libro. Es el xizhou baba”.

Gracias a “Planeta PAN”, conocemos que se puede saborear en la región montañosa de Yunnan, al sur de China. Se trata de un pan semi hojaldrado relleno de pasta de judía roja (azuki), mermelada rosa y azúcar no refinado, ingredientes que podemos encontrar en algunas grandes superficies de Galicia, aclara el influencer. “Créeme que un bocado de un baba es pura lujuria y jugosidad”, destaca Lavandeira en el libro.

"Galicia merece un libro entero por la variedad de masas dulces y saladas" Edu Lavandeira - Influencer panadero gallego

En algunos casos especiales de elaboración de pan, los procedimientos pasan por infusionar ingredientes como acontece con el Sheermal de Irán.

Con este, hay que infusionar la noche anterior leche con unas hebras de azafrán. “Con el pan no infusionamos en Galicia pero sí con el roscón con el que infusionas canela o mondas de naranja o limón. Es curioso. A priori puede parecer diferente para nosotros pero si analizas lo que se hace en Galicia te das cuenta que hay muchas técnicas en común para el pan. La panadería es universal y está interconectada”, reflexiona Edu.

Por último, planteamos la cuestión sobre el pan de la tierra y Edu Lavandeira responde que “Galicia merece un libro entero; es otro proyecto que tengo en mente para hacer por la variedad de masas dulces y saladas”.

La selección de los panes de Edu Lavandeira de Turquía, Malta, Noruega y China

Simit, de Turquía.

El simit, de Turquía, es un pan trenzado y circular, bañado en sirope de uva y forrado de semillas de sésamo. En el libro se señala que quizás sea uno de los panes más representativos de este país.

Ftira, de Malta.

Parece una rosca gallega que "se repite en muchas culturas", señala Lavandeira. Su función es calibrar la temperatura del hornopara saber si está a la temperatura ideal para hornear. Es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2020.

Lefse, de Noruega.

A primera vista, parece una filloa pero este pan plano de Noruega llamado Lefse se elabora con patata. Es un símbolo en dicho país donde hasta en museos muestran cómo se elaboraba el fuego antiguamente.

Xizhou baba, de China.

Para Edu Lavandeira, el xizhou baba es “pura lujuria y jugosidad”. Se cocina en la región montañosa china de Yunnan. Este pan semi hojaldrado está relleno de pasta de judía roja (azuki) y mermelada de rosa.