Las fotos de cuatro gallegos darán la vuelta al mundo

La Danza de Reis de Río Frío en Mondariz (Pontevedra) es una de las “danzas blancas” que perviven en Europa. Se pone en escena cada 6 de enero. El fotógrafo gallego Eutropio Rodríguez, con una foto de la misma captada en 2018, la promocionará internacionalmente a través del libro “España. Retrato de un país: Cómo hemos cambiado” que acaba de publicar La Fábrica con el apoyo del Instituto de Turismo de España. El arte gallego viajará así por el mundo.

Este distribuirá la obra por todo el mundo a partir del verano mostrando el volumen en las oficinas de turismo de España en 33 países. El fin, promocionar el Estado como destino turístico.

Eutropio Rodríguez es uno de los 35 fotógrafos seleccionados por La Fábrica para confeccionar tan insigne libro. De ese montante, tres son gallegos: además de Eutropio, encontramos el trabajo de Xurxo Lobato y Ana Amado.

En el remate de la obra, además, figuran las fotografías de los 19 ganadores del concurso de PhotoEspaña y Turespaña entre los que también se encuentra otro gallego, Pedro García.

Desde la editorial La Fábrica, explican que son un centenar de imágenes que ofrecen “una mirada pausada a lo que nos rodea (...) Buscan explicar a locales y fóraneos qué es nuestro país de forma más o menos artística” con las fotos ordenadas por las cuatro estaciones del año.

El libro retoma el legado de una obra mítica publicada en 1987, “Un día en la vida de España”, donde también se mostraba un centenar de fotos de creadores españoles y extranjeros.

A continuación, nos asomamos al trabajo de los fotógrafos gallegos y su temática en la nueva obra, “España. Retrato de un país”.

La Danza de Río Frío.

Este baile se muestra en la foto de Eutropio Rodríguez. En ella, vemos a las jóvenes danzantes dando la espalda al foco con la iglesia al fondo. El artista explica la historia detrás de la imagen describiendo que “la Danza de Río Frío empieza con los danzantes dentro de la Iglesia que salen hacia el atrio sin darle la espalda a la imagen de la Virgen. Hay elementos maravillosos, las danzantes me daban la espalda a mí con unos movimientos eléctricos, como pendulares, con el pelo suelto. Esto me llamó la atención porque en la danza tradicional gallega siempre llevan el pelo recogido”.

Eutropio se acercó a Mondariz a retratarla bajo el encargo de la editorial aCentralFolque que publicaría con ese material el libro “Os danzantes de Reis”, con textos de la poeta Alba Cid. Además de esta instantánea, captó otras sobre “el gaiteiro que durante 60 años tocó la danza, Delfín, que ya falleció”,documentos y las castañolas originales. Este alumno de la legendaria fotógrafa de Magnum Mary Ellen Mark destaca: “Me da gusto participar en este trabajo por aportar la Danza de Río Frío.Para mí, las danzas de Reis son igual de importantes que la Catedral de Santiago, solo que es una catedral intangible”.

Mariscadoras.

Otra fotografía que muestra Galicia en el libro es la presentada por Pedro García. En ella, vemos a una mariscadora de Noia, Guadalupe, portando sobre sus hombros más de 20 kilos de marisco. “Me gusta. Ella tiene la cara sorprendida. Está aburrida de verme pero aquel día estaba lloviendo y se sorprendió de verme allí”, recuerda García.

El fotógrafo explica que “Noia es la ría donde hay más berberecho y más mariscadoras. La mayoría de la economía de la ría depende del marisqueo y las mujeres llevan un mundo sobre ellas. No hay nada más”, añade. Su deseo es publicar un libro de fotos de mariscadoras de toda Galicia que lleva tres años realizando. En las puertas a las que llamó hasta ahora, no lo han atendido. Confía que con esta aportación, la luz se encienda. “Me gusta mucho que se haya incluido en el libro. Me gusta por ellas”, añade.

El entroido ourensano.

Xurxo Lobato participa con dos imágenes: una del entroido de Lobios y otra de la Festa dos Fachós. En el caso de la primera, fue captada en Compostela en un encuentro de carnavales gallegos. “Es una imagen descriptiva que quiere captar las características de la vestimenta hecha toda con hojas de maíz. Es un traje muy original y muy distinto a los del resto de Galicia que está en proceso de recuperación”, explica Lobato.

La otra imagen seleccionada nos lleva a la Festa dos Fachós, “que se dá en Castro Caldelas en enero. Es espectacular. Enrollan la paja y hacen como serpientes largas que clavan con una horquilla. Las elevan y los jóvenes las llevan encendidas con fuego a modo de antorchas para recorrer el casco histórico de Castro Caldelas de noche”, detalla el fotorreportero Xurxo Lobato.

Toro de Osborne.

Aunque Ana Amado remitió diversas fotos, algunas de Galicia, finalmente desde La Fábrica seleccionaron cuatro de fuera de la comunidad. “En una aparecen hombres sentados en un banco que son colonos de un pueblo en Lleida de los planes de colonización durante el franquismo. Injustamente fueron olvidados”, reflexiona. En otra imagen, el grupo mostrado es de monjas dominicas de clausura.

“Fue especial –señala– porque en mi trabajo me interesan las realidades insivibles. Durante dos días conviví con ellas a pesar de ser de clausura. Fotografié su vida y aprendí muchísimo. Tenemos muchos prejuicios hacia lo desconocido”. La tercera foto es una toma en blanco y negro en Castilla-La Mancha. “Es bastante simbólica. Aparece el toro de Osborne y junto a su sombra un grupo de vacas. Las lecturas son múltiples. La última foto la tomé en el exterior del Centro Pompidou de Málaga con un contraluz y un niño en bicicleta. Fui a dar clases allí. Fue el año de la pandemia, finales de junio y simbolizaba el momento de apertura, de recuperar la libertad”, concluye la creadora gallega.