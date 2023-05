Andrea Costas Lago: “La maternidad es un trabajo muy maltratado por la sociedad”

Próximo domingo, Día de la Madre, y nuevamente campañas publicitarias para regalar y que nos regalen, para mostrar lo bonito de un sueño que se atraviesa a muchas mujeres. La exposición “Desapego” en el MARCO de la artista viguesa y profesora de Bellas Artes Andrea Costas Lago ofrece una visión diferente. En ella, con fotografías, vídeos y frases relata cuánto le costó entrar en su nueva normalidad familiar con fotos en las que incluso se pueden ver envases de Lorazepam que prometen ser los últimos del tratamiento.

–Arte para cuestionar, ¿es esta la principal finalidad del proyecto?

–Es una de las misiones del arte pero en este caso para mí era más una necesidad de expresión, de contar algo que no me esperaba y con lo que me encontré cuando fui madre. Me parecía algo que no estaba siendo dicho, aunque desde hace unos años empieza a haber mucha literatura al respecto, pero yo no la conocía en aquel momento.

–¿Nació esta exposición nada más nacer sus hijos?

–En los cuatro primeros años de los niños no fui capaz de crear trabajo con la cámara específicamente. No podía ponerme a hacer cosas. Fui anotando todas las ideas que se me ocurrían en una libreta y en el año 2020 coincidiendo con la pandemia fui capaz de coger una cámara y captar alguna de las impresiones que había anotado. Incluso en 2021 hice cuatro acciones en el MARCO. Gracias a este trabajo mis hijos tuvieron un año extra de teta.

–Llama la atención que en el arte se idealice la maternidad escondiendo los puntos más oscuros.

–No es la visión más conocida pero es verdad que está saliendo. Las opiniones de las mujeres madres artistas se están empezando a oír. El último libro en España es “Historia de los vertebrados” de Mar García Puig. No lo pude leer porque está agotado, pero su historia es muy similar a la mía: mellizos con un mes de diferencia entre los míos y los de ella. Creo que nos pasó algo simétrico, solo que yo lo conté de forma visual. Otras autoras que pongo como ejemplo son Louise Bourgeois [que firmó la araña del exterior del Guggenheim de Bilbao] que trabaja sobre su familia; Ana Casas Broda [a la que varias editoriales rechazaron su trabajo por aparecer desnuda con sus hijos], Verónica Ruth Frías... Hay muchas. Me parece importante hacer divulgación al respecto. En Galicia, tenemos el libro “Materia”, de Yolanda Castaño, que es como una despedida de esa hija que no va a tener. Es otro punto de la maternidad, se puede decidir no ser madre.

–¿Por qué se ha idealizado la maternidad?

–Son muchas las razones y complejas. La maternidad era un destino hasta hace no mucho tiempo. La visión idealizada la daban personas que no la vivían. En mí caso, fue una experiencia extrema: primeriza y dos hijos a la vez. Así es difícil ver solo la parte bonita del asunto. Cuando llevas sin dormir varios meses no te explicas cómo sigues viva.

–En la exposición, aparecen algunas notas suyas en las que apunta que la maternidad asfixia (abafa), que se sintió sola como nunca antes...

–No te lo esperas. Es durísimo, aunque te lo digan, no lo llegas a apreciar hasta que lo vives en tus carnes. Y no es para todo el mundo igual, incluso mujeres con mellizos tuvieron una experiencia radicalmente distinta a la mía. Para mí, en la maternidad hay un sentimiento de pérdida de la propia identidad.

–También hace referencia a la violencia obstétrica.

–Todavía queda mucha gente que no quiere verlo. Está tan normalizado que está estructurado. Se está avanzando al hablar del tema pero queda mucho por recorrer. Lo mínimo es que respeten el parto. También lo viví en la primera ecografía que fuimos a hacer, la hizo un señor que nos arruinó la experiencia. A mí, no me hablaba, solo se dirigía a mi pareja excepto cuando me dijo algo preocupante sobre mis ovarios sin aclararlo.Además me hicieron firmar la carta del bebé muerto porque no quise adelantar el parto para quitarles responsabilidad a ellos. En el Cunqueiro, si te hacen una cesárea se llevan a los hijos al nacer, en otros hospitales no.

–Hay un vídeo en el que los niños le peinan con violencia.

–Esta sociedad es muy violenta con las madres. La maternidad está aparentemente muy premiada, se nos exige ser madres pero si decides cuidar solo de tus hijos, desapareces. Es un trabajo invisibilizado y maltratado por la sociedad.