“Tu mayor oportunidad empieza ahora. Nada está perdido. Lo habitual es sobrevivir, lo extraordinario es volar. Elige volar. Volar es aprender a vivir de verdad”. Con la lectura de esta cita de su último libro remataba su intervención en el acto del Club Faro de ayer el coach de famosos y escritor fenómeno de ventas Curro Cañete, justo antes de atender a las preguntas que le formularon algunos de los asistentes del púbico que llenó el aforo del auditorio del Museo MARCO.

El experiodista y apasionado del comportamiento humano, titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo propósito vital es ayudar a los demás a alcanzar la felicidad, presentaba su libo “El amor comienza en ti” (Planeta), una especie de manual donde ofrece siete pasos para trabajar la autoestima, que junto a la seguridad y la confianza son las tres patas que suelen fallar en el ser humano cuando acude a consultas de un terapeuta, tal y como señaló el presentador del acto, el también coach Jorge Rial.

“La felicidad es el tema que más me apasiona, esa búsqueda de algo intangible que todos deseamos conseguir”, comenzó explicando Curro Cañete. “El amor nos acerca a la felicidad y comienza por uno mismo. ¿Cómo pretendemos amar y conseguir el amor si no tenemos autoestima?”, continuó.

Expuso que son varias las causas por las que dejamos de amarnos: desde unos padres que no se amaban a sí mismos hasta una ruptura amorosa, pasando por un trauma en la infancia o la falta de un empleo deseado. “No importan tanto los motivos como subir a la ola del presente y aprender a ser surfistas de la felicidad”, manifestó.

El método que comparte en su libro con los lectores son siete pasos: hazte consciente, acepta las sombras, acepta la pérdida, construye, sana tus heridas, las tres reglas rápidas y “vivir es volar, vuela”. Confesó que ese último era su apartado preferido y aunque aconsejó no leerlo hasta el final, sí adelantó que había llegado a esa reflexión cuando entrevistó a Ana María Matutes, a los 91 años de la escritora, y le pidió un consejo de vida. Y se reafirmó en ello recientemente, el año pasado, cuando le diagnosticaron un problema cardíaco por el que recibió una “lección de vulnerabilidad” que le llevo a convencerse de algo que ya sabía: “Nuestro momento es aquí y ahora”.

Sobre el primer paso, Cañete comentó que “hacernos conscientes es tener la valentía de mirar tu vida y reconocer qué es lo que no va bien, sin mirar a otro lado”. A partir de ahí, comentó que “el escalón más bajo de la autoestima es cuando no te permites ser tú mismo” por inconsciencia o por miedo a lo que digan los demás.

Sobre el segundo paso, comentó que aceptar las sombras, eso de ti que no te gusta, también implica aceptar las de tu pareja, amigos y seres queridos. Negó que hubiera personas tóxicas, pero sí “gente desviada en su camino” que desprende y contagia negatividad. “Si una persona te suma y te comprende, te da energía; pero si te desvitaliza mejor es tener una conversación con ella. Tienes tres salidas, dejar esa relación, aceptar sus sombras o pensártelo. Las tres son válidas”. Abogó por hacer un pacto sagrado con uno mismo: “Me amo ahora y con mis defectos. Y eso será así hasta que me vaya de este mundo”. “Esto se consigue si en ese diálogo interno te hablas bien y con respeto”.

En el capítulo de “aceptar la pérdida”, se refirió a que en las rupturas de pareja o de amistades, hay que entender que todo tiene un principio y un final. No es mala noticia. Cuando un regalo termina viene otro, si estás viviendo en el presente”. También abordó cómo enfrentar la muerte de un ser querido y, comentó que él mismo perdió un hermano “de un día para otro”. “Tardé años en entender que no todo el mundo tiene que vivir 90 años, que nada en esta vida es seguro y que tenemos que aceptar la incertidumbre con serenidad, porque nos lleva a valorar más el presente”.

Respecto a “Construye”, recomendó a los asistentes que mediten sobre sus deseos como medida para no enfermar y sanar heridas.

Las tres reglas mágicas: no te compares con nadie, sé libre y aprende a decir que no

El coach y escritor Curro Cañete ofrece en su manual para aumentar la autoestima tres reglas “mágicas”: no te compares con nadie, sé libre y aprende a decir que no.

“No es posible amarse de verdad hasta que no dejas de comparar tu vida con la de otras personas”, afirma Cañete, quien argumenta esta aseveración con dos máximas: es imposible saber cómo se sienten los otros de verdad o imaginar lo que realmente sucede en sus vidas entre bambalinas y en segundo lugar, “tus respuestas están solo y exclusivamente en ti”.

La segunda de las claves es liberarse de la presión del qué dirán, ya que, según sostiene el coach, es imposible ser uno mismo si no se supera el miedo a ser juzgado y rechazado. “Apreciarte y amarte a ti mismo por ser quien eres, sin importar lo que opinen los demás ni las circunstancias que ahora mismo te rodean, es amor incondicional”.

Partiendo de la premisa de que es importante estar dispuesto a decir que sí a las nuevas oportunidades que se presentan en la vida, Curro Cañete sostiene, y convierte en su tercera regla de oro, que es fundamental aprender a decir que no para que los deseos de uno no queden relegados en un último lugar. “Sentar límites no es egoísta; aquellos que te aprecien no dudarán en respetarlos”.