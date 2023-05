“Se habla poco de lo que sufrieron los perdedores de la guerra”

“El legado de la niña de la sal” (La Esfera de los Libros) es el resultado de una promesa. La que le hizo la periodista y escritora afincada en Marín Elena Gallego Abad (Teruel, 1969) a su madre poco antes de morir. La nueva novela de la autora de la serie fantástica “Dragal”, que sale a la luz mañana, día 3, y de la que el suplemento Estela de FARO publicó un adelanto en exclusiva, relata la infancia de una huérfana que tiene que sobrevivir en la España del racionamiento y el estraperlo, es el relato de los perdedores de una guerra cruenta que acabó con el sueño de libertad y que instauró la política del terror. La escritora será una de las invitadas del Club FARO de junio, donde acudirá el día 5 para hablar de la historia de esta niña, Carmiña, una superviviente que logró superar todos los obstáculos hasta estudiar Magisterio y ser maestra. Sin embargo, esa infancia, que legó plasmada en cuadernos escritos con bolígrafo azul, dejó una profunda herida que nunca se cerró del todo.

–¿“El legado de la niña de la sal” relata la infancia de Carmiña, su madre, una huérfana en la España de la posguerra. ¿Por qué y cuándo decide contar esta historia?

–Desde que era niña, siempre recuerdo a mi madre escribiendo en su libreta, aunque no le prestaba mayor importancia. Cuando falleció, hace ahora ocho años, mis hermanos me entregaron una caja llena de cuadernos que fueron apareciendo por casa y me dijeron: “Este es tu legado”. Estando mi madre hospitalizada, me hizo prometerle que escribiría su historia y yo me comprometí a hacerlo, por lo que tenía que hacerlo sí o sí, aunque en un principio, cogí la caja y la guardé.

–¿Cuándo decide leer los cuadernos de su madre?

–Yo cumplo años el 27 de mayo y mi madre el 29, y todos los años buscábamos una fecha próxima para celebrarlos juntas. Tengo un hermano que vive en Taiwán y el año anterior, mi madre le había grabado un vídeo, así que, para celebrar el cumpleaños ese año, lo cojo y lo veo. Abrí la caja de Pandora porque en él le cuenta a mi hermano cosas que nunca había contado en casa y una de ellas es que su padre estuvo escapado en la guerra y que cuando estaba muerto lo escupían por traidor. Sin embargo, ella siempre nos había contado otra cosa. Así que me voy a los cuadernos y me pongo a mirar.

–¿Con qué se encuentra?

–Me encuentro con unos cuadernos que relatan la infancia de una niña de la posguerra que, a pesar de que su padre había muerto, era feliz: iba al colegio, a recoger hierbas para los médicos, al molino a escondidas de la policía... Mi madre describe perfectamente cómo era la vida en un sitio como Viveiro en los años 40. Pero, poco a poco, lo que es un relato costumbrista de un pueblo de Galicia se va tornando gris y más negro porque aparecen enfermedades y van muriendo familiares, entre ellas su madre, cuando tiene 11 años, por lo que queda en manos de una familia que la acoge. Y a partir de ahí empieza su particular infierno. Es un relato brutal que desconocía.

–Además de las memorias que deja escritas su madre, decide investigar...–

Una cosa es lo que te cuentan y otra es lo que se pueda publicar. Soy periodista y tenía que comprobar la veracidad de lo que escribió mi madre. La novela es dos en una. Por un lado, el libro de la madre, esa primera parte donde Inés (no fui capar de usar mi nombre) descubre los cuadernos y vamos descubriendo esa infancia hasta que pasa algo y Carmiña deja de escribir. El otro es el de la investigación de la hija.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo que ha averiguado mientras investigaba sobre la infancia de su madre?

–El miedo que había, incluso después de la muerte de Franco. Mi madre estaba segura de que le habían usurpado su herencia, pero no se atrevió a mover un dedo hasta los ochenta por miedo a que hubiera represalias. Hay libros y películas sobre la guerra civil, pero se habla muy poco de lo que sufrieron los perdedores, de la represión que sufrieron y del miedo con el que vivieron.

–¿Cómo fue el proceso de investigación?

–Fue complicado, aunque en algunas cosas tuve suerte. Tuve mucha ayuda del archivero y del cronista oficial de Viveiro, por lo que la primera vez que fui a Viveiro, con uno de mis hermanos, adelantamos mucho. Sin embargo, también me encuentro con gente que no me cuenta nada, que te oculta cosas, que no quiere hablar conmigo o que incluso me miente. Tuve que tirar mucho de hemeroteca, pero también tuve que buscar testigos. En la novela se cuentan sucesos que acontecen en el interior de una casa, “la casa de la Bruja”, donde yo no estoy, por lo que necesito encontrar a gente que hubiese estado allí. Esto fue lo más difícil. Una de estas personas es María José, la otra protagonista de la historia, otra niña que también sufrió cosas en esa casa y que me ayudó a completar el puzle. Poco después, llegó la pandemia, tras la cual solo quedaron dos personas de todas con las que hablé, por lo que hoy esta historia no habría podido escribirla.

–¿Le resultó duro adentrarse en la infancia de su madre?

–Muchísimo. He llorado lo que no me imaginé que podía llorar. Para escribir tienes que visualizar y sentir la historia, y yo he sentido cada golpe que llevan las niñas de la novela. Cuando mi madre nos regañaba porque no nos habíamos esforzado siempre nos decía: “No sabéis lo que es sufrir. Para saberlo teníais que perder a una madre”. No le prestábamos atención porque queríamos que pasase a otra cosa, pero ahora entiendo a lo que se refería.

–¿Se arrepiente de no haber prestado más atención a su historia?

–Todos los días. Es más, he puesto en marcha un taller de escritura, “Legado creativo”, de recuperación de la memoria familiar porque creo que hay muchas personas con historias que se callan y que creo que no deberían caer en el olvido.

–¿Todas las familias tienen una historia secreta que investigar?

–Sí. Todo el mundo tiene secretos de familia que le gustaría atreverse a investigar. De hecho, conozco muchos casos porque a raíz de poner este proyecto en marcha, la gente que me va conociendo me pregunta cómo he hecho yo porque quieren saber quiénes eran sus abuelos o qué le pasó a su abuelo o a su padre en la guerra... pero no saben dónde buscar.

–¿No cree que hay secretos que están mejor guardados?

–Seguro, pero las dudas, el sospechar que hay algo y, sobre todo, el no escuchar ni dar importancia a las historias que tienen que contar los mayores es peor, y tampoco creo que haya secretos inconfesables. Yo hay cosas que jamás contaré en vida, pero que a lo mejor las dejo escritas para las siguientes generaciones.