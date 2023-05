Esperando “una gota de agua en el desierto”

Un informe de la Fundación Josep Carreras, titulado “Jóvenes y leucemia”, en el que participaron 400 pacientes recuperados de esta enfermedad, apuntaba que el 47% de los encuestados manifestaba haber encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo, el 70% tuvo problemas para pedir un seguro de decesos y el 83% sufrió discriminación por su historial médico al intentar contratar un seguro de vida.

Es una radiografía que muestra lo que sufren muchos pacientes oncológicos, a los que su enfermedad, esté ya superada o no, condiciona de por vida. En este contexto, la Unión Europea exige que los países miembros dispongan, antes de 2025, de una legislación que evite la discriminación de estos pacientes por parte de aseguradoras y bancos. Pide que en las legislaciones de cada país se garantice el derecho al olvido a todos los pacientes oncológicos cuando hayan pasado diez años desde el final de su tratamiento o cinco si el diagnóstico se da en niños o en adolescentes.

Actualmente, cinco estados miembros de la UE (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) ya tienen legislación al respecto. En 2018 se reformó en España la ley del Contrato de Seguro (ley 4/2018) para incluir una cláusula que evitase esta discriminación de las personas diagnosticadas de VIH o sida, “u otras condiciones de salud”, aunque sin indicar específicamente cuáles eran esas otras condiciones y no implica un cumplimiento exhaustivo de las decisiones europeas en la materia.

“Cuando cogí una baja porque ingresé por los efectos secundarios de la inmunoterapia me echaron del trabajo”, cuenta Iara Mantiñán, que además es presidenta de Asarga (Asociación Sarcomas Grupo Asistencial). Su despido fue declarado nulo, pero tuvo que pasar por un proceso de dos años de juicio.

Pese a todo, la enfermedad condiciona la vida de los pacientes en muchos más ámbitos: “A la hora de pedir un préstamo, no puedes porque no te van a dar un seguro de vida”. También tuvo problemas con el seguro médico. “Estaba trabajando como periodista en zona de conflictos y tenía un seguro médico como expatriada, que era el que me cubría las primeras intervenciones, pero cuando les dije que no podía seguir trabajando el seguro médico también dejó de cubrirme y no hay ningún otro que se haga cargo de ti”, afirma. “Esto es algo que le pasa a muchos pacientes oncológicos y no puede ser así, debería haber algo que lo legislara”, afirma.

“La legislación y la sociedad tienen que ir acordes al avance de la ciencia” Pablo Braña - Trabajador social de la Asociación española contra el cáncer

Mantiñán también habla de la imposibilidad de adoptar un niño por parte de un paciente oncológico. “Es otra complicación más para que se pueda hacer una vida social e integrada”, destaca. “Vete sin pelo a una entrevista de trabajo, no te van a contratar”, dice Mantiñán, que también apunta la necesidad de crear normas que regulen, a la hora de la reincorporación al mercado laboral, que “si no puedes desempeñar una función en la empresa, que intenten ponerte en otras, que se te adapte el puesto laboral”: “Debería haber, por ejemplo, cuotas para que los pacientes oncológicos tengan su oportunidad, y que esté legislado”.

“Cuando vas a alquilar un piso –prosigue– y te piden las nóminas y ven que tienes una discapacidad, te preguntan el motivo y es algo que a un casero no le gusta”, añade. “Están todos estos baches que hacen que todo sea mucho más complicado, por no decir que, si te incapacitan y te dan una pensión, suele ser baja”, subraya. “En el caso de los pacientes de sarcoma, que tenemos que desplazarnos a otras comunidades porque en Galicia no hay un centro de referencia, muchas veces hemos tenido que pedir créditos para el desplazamiento”, se lamenta, al tiempo que destaca las dificultades para conciliar: “A mis padres les ponían problemas para acompañarme al hospital fuera de Galicia, el oncólogo tenía que hacer un informe diciendo que era imperativo que viajaran conmigo”. “Si tus padres te están cuidando necesitan conciliar, tiene que haber otro tipo de sistema, no en el que estamos ahora. Así que sí, derecho al olvido pero también derecho a regular las situaciones actuales de un montón de pacientes que están sin regular”, proclama.

“El paciente oncológico parece que es una persona que está enferma y ya está, pero es un mundo, desde que te incapacitan, las secuelas, los tratamientos, los desplazamientos para los ensayos clínicos... Está todo sin regular”, subraya Mantiñán. “Hay cánceres que tienen mucho estigma y se tiende a ocultarlos”, asegura la presidenta de Asarga. “Hay mucho temor a contarlo por miedo a todo este tipo de consecuencias que puedan tener, pero algo que no se dice realmente no existe. Tenemos que visibilizar el cáncer, que los pacientes oncológicos cuenten su experiencia y guiar así al Gobierno para no tener este estigma social, que yo creo que es lo que ha hecho que llevemos tantos años de retraso”, opina.

“Todo lo que pueda ser regulación para el paciente oncológico es poner una gota de agua en un desierto, porque ahora no hay nada”, prosigue. “Todo lo que sean medidas para la conciliación cuando se tiene un paciente oncológico en casa, el derecho a que tengas un seguro de vida, a que tu seguro de salud no te despida, a reincorporarte en un puesto adaptado, a que haya cuotas, a adoptar un niño si te has quedado estéril por una quimioterapia... bienvenido sea. Hay que ir sumando gota a gota hasta que toda esta amalgama de problemas que sufre el paciente desde que le diagnostican tenga una solución”, expone.

Regular el derecho al olvido oncológico es “una necesidad importante para todos”, afirma una paciente perteneciente a Adicam (Asociación de diagnosticad@s de Cáncer de Mama y Ginecológico) que prefiere no dar su nombre. “La gente piensa que los problemas son de otros, pero no se dan cuenta de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a enfermar de cáncer, por lo tanto, es una pandemia suficientemente grave como para que todo el mundo tome conciencia”.

En su caso, cuando se tuvo que reincorporar a su puesto de trabajo con una incapacidad producida por las secuelas de la enfermedad de un 60%, el médico de su empresa envió un informe diciendo que le tenían que poner en un servicio lo menos estresante posible dada la situación que acababa de pasar. “Pero resulta que mi empresa me puso en un puesto mucho más estresante que en el que estaba”, se lamenta. “Esto no solo me pasa a mí. No solo estás jodida por lo que te acaba de pasar, sino que encima te lo hacen pagar, como si tú tuvieras culpa. No te queda otra que seguir tirando del cuerpo hasta que revientes porque el INSS y la Seguridad Social pasan de ti; el sistema judicial, también”, prosigue.

Indefensión

“El cáncer tiene una afectación en muchos ámbitos y es terrible sentirse sola. Da gracias que puedes estar amparada por alguna asociación y, en mi caso yo estoy muy agradecida a Adicam, pero te ves en una situación de indefensión total”, confiesa: “Hubo algún momento que me he planteado que de qué me vale que me salven si después no me ayudan, y es duro esto que digo”.

Así que esta paciente espera que esta regulación sea, al menos, “un granito de arena para que todas las personas afectadas, y las que puedan venir, tengan una vida mejor”.

Por su parte, Pablo Braña, trabajador social de la Asociación Española contra el Cáncer, destaca que “hay cierta discriminación asociada al diagnóstico de la patología, y no solamente es una realidad presente cuando la enfermedad está latente, sino que es algo que permanece a modo de cronicidad una vez la persona se recupera”.

“Se pretende dar pasos, sobre todo en la regulación de la mayoría de las directrices administrativas que puedan tener algún tipo de repercusión en este sentido, para que sean más flexibles y que se obligue de alguna manera a las empresas a formalizar determinado tipo de vínculos o contratos, ya sean de seguros o de otro tipo, con este colectivo para que no caigan en esa discriminación que parece que permanece en estos momentos”, subraya.

“La mayoría de los enfermos oncológicos viven una realidad discriminatoria con relación al acceso a algunas figuras de protección como puede ser la ley de dependencia”, añade Braña. “La ley de dependencia entiende que para poder tener acceso a ella la persona que padece la limitación debe necesitar ayuda de un tercero, pero normalmente en los procesos oncológicos en el momento en el que se produce un deterioro tal en el que la persona necesita apoyo de un tercero se encuentra en un contexto vital muy agudo, en el que su expectativa de vida será muy corta. El sistema no tiene en cuenta esta previsión”, explica.

Sistemas de protección

Por otra parte, “hoy en día, si con 40 o 45 años te diagnostican un cáncer, es una edad en la que la vida todavía está por construir. ¿Cuántas personas no tienen hijos a esa edad, o se compran una vivienda?”, pregunta. “Tiene que haber una situación que proteja el acceso a una vivienda a una persona que ha tenido un cáncer, por ejemplo”, expone.

“Estamos viendo, cada vez más, que personas jóvenes tienen enfermedades oncológicas y probablemente se vayan a curar de esas enfermedades, pero vivirán siempre el matiz o la discriminación asociada de que han padecido esa enfermedad”, insiste. “La legislación y la sociedad tienen que ir con el avance de la ciencia. Todas las medidas proteccionistas, o que pretendan serlo, tienen que ir acordes a la realidad médica actual”, proclama: “La sociedad actual tiene la suerte, y la futura tendrá más suerte todavía, de que tendrá más posibilidades de recuperarse de un diagnóstico de una patología oncológica, sea cual sea el contexto en el que se la diagnostiquen. Y esto es así a costa del esfuerzo de la ciencia por ofrecer a las personas una mejor alternativa y oportunidad. Así como la ciencia se está esforzando en ofrecer a los pacientes de cáncer una alternativa y en mejorar su calidad de vida, los sistemas de protección tienen que ir parejos”, concluye.