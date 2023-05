Víctor Coyote, delicioso cronista gráfico de Madrid

Víctor Coyote recopila en “Entresijos” (Autsaider Cómics) crónicas madrileñas en formato de historieta publicadas en “M21 Magazine”. El álbum está dedicado a “barrios, estampitas y persons” de la capital de España, como indica el subtítulo, y es una delicia, como queda ya consignado.

La tira “No te chives del pasajero chivo” es tronchante, como también lo es su génesis. A Coyote le contó un veterano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid la historia de un tipo que había intentado subir a un autobús con una cabra disfrazada de persona. El autor, que algo sabe de músicas latinas (fue pionero de su vindicación en los 80 al frente de Los Coyotes y en ello sigue en solitario), detectó que aquello se parecía mucho a la aventurilla de “El pasajero cuña”, canción de “El Gran Combo de Puerto Rico” popularizada en España por Peret, y así se lo dijo a su fuente. “El hombre admitió que igual había confundido el tema musical con la realidad”, bromea Coyote. Ya hemos aprendido cómo nacen las leyendas urbanas.

Apenas hay referencias a la movida madrileña en “Entresijos”, donde por el contrario tienen protagonismo destacado flamencos (los Morente, los Habichuela, la Paquera de Jerez, el guitarrista el Entri) y músicas urbanas (el fantasma de Mariano Jose de Larra se prenda de la canción Mayores, de Becky G., por ejemplo). “A lo mejor hay un poco de huida mía de esa época. En cualquier caso, me parece más de calle y más interesante que en Caño Roto haya ahora dembow marroquí”.

Trabajo de campo

Si Coyote quiere hacer una historieta sobre cómo llega el pescado a la pescadería de su barrio, va una noche con el pescadero a Mercamadrid. Si quiere hacer una historieta sobre la mole de viviendas conocida como El Ruedo, va unos días por allí. Y así. Con libreta y lápiz para dibujar apuntes. “A veces uso el móvil para sacar fotos, pero canta más. En alguna ocasión alguien se mosquea; normal, yo también me mosquearía. En el parque Cerro Almodóvar hubo unos cuantos que se pusieron tensos porque estaban apostando con el ecuavoley. Tampoco creo que fueran grandes apuestas, pero se pusieron tensos”.

El resultado del trabajo de campo son detalles impagables como el gesto que caracteriza a Silvanio, el propietario del bar Santos, en la plazuela de Santiago: “¡Trapo al hombro!”.

Bares normales

Cosas que le gustan a Coyote de Madrid: “Los bares normales y baratos que van resistiendo; en la movida se les llamaba bares cutres, no sé por qué. Las terrazas buenas y no carísimas. Que aún sea una ciudad caótica”. Cosas que no le gustan a Coyote de Madrid: “Ir un lunes a cenar a un restaurante, que tú sabes tan bien como ellos que está vacío, y que te pregunten: ¿Tienen reserva los señores? Y ya un clásico de las grandes ciudades: está lleno de turistas”.

Miguel Fisac (“un arquitecto magnífico y original y un personaje alucinante”, en palabras de Coyote), el grafitero Muelle, Faemino y Cansado y Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, son iconos capitalinos que desfilan por Entresijos. Donde no podía faltar Ángel Nieto, “sesenta y nueve años madrileño, uno zamorano”, como le presenta el artista. “Yo le vi correr en el Jarama y aquello era una locura –recuerda Coyote–. Fue como una estrella del rock. Tenía ganas de comunicar la importancia generacional que tuvo Ángel Nieto: fue el gran impulsor en España del motociclismo, como se llamaba entonces, y animó a la gente a ser macarra”.

“Mi intención en este álbum era retratar un Madrid variado, no el Madrid de los enrollados, el turístico o cualquier otro concreto”, señala Coyote. Con especial interés y simpatía, eso sí, por los barrios. Vale, los habitantes de Salamanca también tienen conciencia de barrio, pero nos entendemos.