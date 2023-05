La lamprea de Arbo estrena internacionalidad

Unas 40.000 personas, según las autoridades municipales, asistieron a lo largo del fin de semana a la edición LXIII (63) de la fiesta de la Lamprea de Arbo, en la que se degusta el popular pez ciclóstomo, pescado en el Miño.

El público, que abarrotó la localidad, especialmente en la jornada de ayer, inauguraba la declaración de “Fiesta de Interés Turístico Internacional” que ostenta desde este año, después de un arduo trabajo desde el Concello para lograr este distintivo.

La fiesta concluyó con un “Día grande” en el que los restaurantes de la localidad prácticamente agotaron las existencias del pez serpentiforme que se prepara de variadas formas, siendo la más popular al estilo arbense. En algún caso llegaron a poner el cartel de “no hay lamprea” ayer al mediodia. También la carpa central del evento, denominada Arbomostra, reunió a miles de comensales que degustaron a lo largo de los tres días unas 2.000 raciones, con un incremento del 40% respecto a la edición de 2022.

Entre los asistentes no faltaron vecinos de Portugal pese a que en la limítrofe Melgaço se celebró la Festa do Albarinho e do Fumeiro, una típica fiesta gastronómica multitudinaria que aglutina visitantes de todo el norte portugués.

Además de la degustación en los restaurantes, donde la mayoría de las reservas se hicieron con semanas de antelación, algunos de los asistentes optaron por la degustación de lamprea con vino D.O. de la comarca en la carpa. Esta opción permite que muchas personas entren en contacto con este pez por vez primera, ya que se degustan raciones de lamprea en la modalidad arbense, seca y rellena o en empanada. En los estands también pudieron saborearse otros productos como jamón, chorizo o queso.

El alcalde de Arbo, Horacio Gil, mostró su satisfacción por el éxito de este año y por la asistencia repartida de público durante los tres días, destacando las degustaciones pero también otros actos como conciertos, actuaciones folklóricas y verbenas con orquestas de primera línea. “Este año hemos estrenado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y lo hemos hecho de la mejor forma y sin ningún tipo de incidente”, explicó ayer tarde el regidor, que dijo que “hubo mucho público que vino por vez primera, numeroso de fuera de Galicia”. Arbo rebosaba de público en una tarde calurosa, esperando ya la popular verbena que cerró los tres días de festejos.

La Fiesta de la Lamprea, que es la fiesta gastronómica más antigua de Galicia, está organizada cada año por el consistorio de la pequeña localidad de 2.600 habitantes, y es realidad con el esfuerzo de trabajadores municipales y voluntariado local.

El sábado se celebró una comida popular con la presencia de cientos de vecinos de Arbo, invitados a la celebración, y el pregonero, el exjugador de baloncesto Fernando Romay, aunque también asistió el actor Sergio Pazos, pregonero de 2022.

En la jornada de ayer se dejó ver también la excandidata de Vox en Andalucía –ahora fuera de este partido– Macarena Olona, que pasó varias horas en la localidad de forma privada.