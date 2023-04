Todos los caminos del arte

Se recuerda siempre dibujando, desde muy pequeña. Podría decirse que era una costumbre heredada, ya que su padre y su abuelo también lo hacían. Sin embargo, una cosa era dibujar por afición y otra muy distinta plantear en casa que lo que quería era ser artista. A los padres de María Eiras, Mareiras, no les pareció una buena decisión. “A mis padres les encantaba que dibujase de niña –recuerda–, pero que después quisiese ser artista les gustaba menos. Entiendo que es complicado para los padres porque no saben qué oportunidades vas a tener en la vida, sobre todo si no hay precedentes en la familia”.

Y, aunque Mareiras –nombre artístico que juega con su nombre y apellido pero que también apela a las mareas en gallego– ha conseguido hacer del arte su medio de vida, ésta le llevó antes por otros caminos, ya que esta compostelana de 46 años estudió Psicología y estuvo trabajando durante seis años en recursos humanos, primero en Vigo, donde estuvo dos años, y después en Santiago. Pero en todo ese tiempo, nunca abandonó los lápices. Hasta que al cumplir los 30 años entró en crisis y sufrió una catarsis. Su novio la había dejado y sentía que no encajaba en lo que hacía. “Soy muy impaciente y hago muchas cosas al mismo tiempo. Yo entonces pensaba que aguantaba poco en los trabajos porque no era constante. Ahora me doy cuenta de que no era porque tuviese algo malo, sino porque no estaba en el lugar adecuado”, afirma. Su padre se acababa de jubilar entonces y comenzó a pintar. Ver a su padre delante del lienzo fue el último empujón que necesitaba para romper con una rutina que no la satisfacía y darse una segunda oportunidad estudiando lo que siempre deseó: arte. Así que, pidió una excedencia en su empresa, se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo y se marchó a Pontevedra, donde llegó pensando que sería un ‘rara avis’ entre un alumnado mucho más joven. No fue así “Me encontré con mucha gente en segundas oportunidades como yo. También pensaba que fracasaría, pero quería pensar que al menos lo había intentado y quitarme esa espinita”, comenta. Después, la docencia se cruzó en su camino. De vuelta en Santiago, alquiló un espacio de trabajo porque quería hacer un máster de arte contemporáneo, pero entonces se quedó embarazada de su primer hijo, que hoy tiene diez años, por lo que no pudo realizarlo, aunque sí dar clases. Así comenzó a andar Mareiras Espacio de Arte, en el que hoy estudian dibujo y pintura cuarenta alumnos de quince a ochenta y tantos años. “Soy mejor hija, mejor madre y mejor compañera cuando trabajo” María Eiras, Mareiras - Artista En el campo de la docencia, ha podido sacarle rédito a su formación como psicóloga. “Me encanta enseñar y que cada alumno encuentre su forma de expresarse a través del arte en función de cómo sea su personalidad”, afirma. Tras autoeditar “As nosas letras de muller a muller”, un homenaje ilustrado a las escritoras gallegas que comenzó a raíz de la decisión de la Real Academia Galega de dedicar el Día das Letras Galegas a María Victoria Moreno, la cuarta mujer en ser reconocida, e ilustrar el poemario de Luis Rodríguez Cao “En el nombre de la madre. Creación y luz” (Editorial Autografía), Mareiras se centra ahora en visibilizar su obra. “El COVID hizo de mí una artista”, afirma. “En ese momento de parón, sin la posibilidad de dar clases, me puse a pintar y descubrí que quería apostar por mí como artista, que era mi momento, con mis hijos más mayores [tiene otro niño, de siete años] y el estudio asentado”, dice. En enero expuso en Milán, participará con tres obras en la próxima Bienal de Ponte de Lima (Portugal) y en junio, en una colectiva en una galería de Barcelona. Mareiras se considera, ante todo, pintora, aunque también hace instalación. El nexo común de su obra es la luz. “Me fascina cómo incide en los objetos y en las personas. Sin luz, los artistas no podríamos trabajar”, afirma. Metódica, pinta todos los días y siempre le acompaña su inseparable cuaderno. La pintura para ella es vida. “Soy mejor hija, mejor madre y mejor compañera cuando trabajo”, reconoce Mareiras, que se planteó cerrar el estudio para dedicarse a cuidar a sus padres, con grave deterioro cognitivo. Fue su marido quien la disuadió de echar el cierre. “Me dijo que un hombre nunca se plantearía algo así, sino que se centraría en buscar alternativas. Pero es cierto que los cuidados aún recaen en la figura femenina y que a nosotras mismas nos da la sensación de que si dejamos a los niños en casa estamos dejándolos desatendidos, que estamos fallando en nuestro trabajo de cuidados”, reconoce.